Александр Бердников назвал худшее и лучшее события в регионе

Глава Республики Алтай Александр Бердников рассказал «ФедералПресс» о главных достижениях уходящего года, а также о разочарованиях, случившихся в 2016 году.

- Какое событие уходящего года вы бы назвали самым важнейшим?

- Выбирая из ряда позитивных событий года главное – все-таки назову открытие уже третьей в регионе солнечной электростанции мощностью 5 МВт, котораяю заработала в Усть-Канском районе. Первая такая солнечная станция, на тот момент крупнейшая в стране, была запущена в сентябре 2014 года в отдаленном Кош-Агачском районе при личном участии президента Владимира Путина. В 2015 году там же построили вторую станцию аналогичной мощности, теперь к ним прибавилась третья.

В планах инвестора, ГК «Хевел» – продолжить строительство солнечных станций в республике. К 2019 году общая установленная мощность объектов солнечной энергетики в нашем регионе должна достичь 90 МВт. До этого у нас никогда не было своей собственной энергогенерации, а при реализации наших планов мы практически ликвидируем энергодефицитность и энергозависимость, ведь зимой пиковое потребление мощности в республике составляет 120 МВт. И после этого сможем, наконец-то, заняться снижением тарифов, которые сейчас у нас – одни из самых высоких в Сибири.

Этот проект обещает стать по-настоящему революционным – ведь нет ни одного субъекта в стране, чьи потребности обеспечивала бы именно солнечная энергия. Это понимаем не только мы: Усть-Канская станция уже успела стать лауреатом международной премии «Малая энергетика – большие достижения».

Для Республики Алтай, позиционирующей себе как туристический регион, обладающий уникальными природными богатствами, также очень важно, что солнечная энергия – самая экологически чистая.

Во многом благодаря успешному строительству солнечных электростанций республика в течение ряда лет входит в число регионов-лидеров по росту промышленного производства. Сегодня мы имеем уже 15 мВт собственной генерации, все станции включены в единую энергосистему России и поставляют энергию на оптовый рынок. Показатели выработки у станций очень хорошие. Таким образом, мы уже можем говорить уже о наличии в регионе кластера возобновляемой энергетики.

- Могли бы вы назвать событие, которое стало самым главным разочарованием уходящего года?

- В этом году произошло несколько трагических случаев, которые, к сожалению, привели к гибели маленьких детей. Эти случаи стали для нас огромным шоком, вызвали большой общественный резонанс. Самое обидное, что трагедии можно было предотвратить, если бы взрослые были чуть более внимательными.

Несчастные случаи с туристами происходят в Горном Алтае каждый год. Турпоток растет, а наши горы и реки не только прекрасны, но и своенравны. Не все это понимают. Мы принимаем меры – информируем о правилах безопасности, призываем регистрироваться у спасателей, работают спасательные посты… Многих удается спасти, но каждый год реки и горы забирают новые жертвы.

В этом году в результате ряда несчастных случаев погибли дети. Погибли из-за того, что взрослых не было рядом, или взрослые проявили легкомыслие, недооценив опасность. И тут даже руки порой опускаются. Мы не можем поставить спасательный пост в каждом мало-мальски опасном месте. Выход один – проводить разъяснительную работу, рассказывать, предостерегать. Напоминать людям, что цена ошибки может быть слишком велика, а беда – непоправимой, и придется остаток жизни провести с ощущением собственной вины.

Хочется верить, что принятые меры будут эффективными, и новых жертв не будет. Хочется надеяться.