Республика Алтай стала второй в очередном рейтинге "Зеленого патруля"

Общероссийская Общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" по итогам 2016 года. Данный рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области, информирует сайт организации.

"Экологический рейтинг" замыкает следующая десятка отстающих регионов. На последнем месте находится Челябинская область, с ней рядом: Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО также в десятке анти-лидеров экологического рейтинга.