Безответственных алиментщиков региона начнут привлекать к уголовной ответственности

На основании судебного приказа житель Горно-Алтайска, умышленно уклоняющийся от выплаты алиментов, подвергся уголовному преследованию. Мужчина ранее уже был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов, но на путь исправления не встал и продолжал уклоняться от уплаты алиментов, говорится на сайте УФССП.

Это одно из первых пяти уголовных дел возбужденных после декриминализации ст. 157 УК РФ. Напомним, с 15 июля 2016 года вступили в силу ряд федеральных законов о внесении изменений в уголовное, уголовно-процессуальное и административное законодательство, в том числе регламентирующее ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Согласно этим изменениям, привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей стало возможным только после привлечения должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За период с июля 2016 года судебными приставами-исполнителями Управления к административной ответственности по данной статье привлечено 245 должников по алиментным обязательствам.

Отметим, что на 1 декабря 2016 года 1756 жителей Горного Алтая – неплательщиков алиментов задолжали своим детям свыше 324 млн рублей.