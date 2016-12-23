Ожидаемые итоги. В Горно-Алтайске прошла конференция реготделения «Единой России»

В ходе конференции регионального отделения «Единой России» Иван Белеков сложил полномочия лидера единороссов, и этот пост занял спикер Госсобрания Владимир Тюлентин, пишут "Новости Горного Алтая".

Иван Белеков был избран в российский парламент, в связи с чем вынужден покинуть пост руководителя регионального отделения партии власти, т.к. Генсовет партии не одобряет совмещение должностей депутатов Думы и секретарей региональных отделений партии.

На внутрипартийных консультациях была согласована кандидатура нового лидера – им должен был стать Владимир Тюлентин, который, кстати, сменил Белекова и на посту спикера Госсобрания.

Источники «Новостей Горного Алтая» утверждают, что Иван Белеков пытался сохранить за собой полный контроль за региональным отделением партии, проведя в политсовет и президиум своих людей, однако эти попытки встретили неодобрение со стороны федерального исполкома и многих местных политиков.

На конференции по результатам тайного голосования Владимир Тюлентин заручился поддержкой большинства делегатов – за него проголосовали 37 человек. За его оппонента, главу Усть-Канского района Григория Пильтина, отдал голос один делегат.

В политсовет избраны глава республики Александр Бердников, депутата Госдумы Иван Белеков, глава Онгудайского района Мирон Бабаев, предприниматель Тенгис Бабрашев, директор компании «Горно-строй» Валерий Вавилкин, сенатор Татьяна Гигель, аспирант ГАГУ Роман Гордеев, глава Усть-Коксинского района Сергей Гречушников, председатель комитета Госсобрания по экономике Сергей Ефимов, депутаты Госсобрания Аржан Иташев и Константин Криворученко, глава села Кош-Агач Дауткан Кыдырбаев, депутат Эл Курултая Евгений Латышков, глава Чемальского района Александра Механошина, спикер горно-алтайского горсовета Юрий Нечаев, председатель комитета Госсобрания по социальной политике Наталья Никитенко, первый вице-премьер Роберт Пальталлер, глава Усть-Канского района Григорий Пильтин, глава Майминского района Евгений Понпа, спикер чойского райсовета Игорь Русских, глава Турочаского района Владислав Рябченко, глава Улаганского района Никита Санин, глава Шебалинского района Эрчим Сарбашев, вице-спикер Госсобрания Михаил Терехов, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Эмиль Тюхтенев, руководитель управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов, предприниматель Андрей Ялбаков, вице-премьер Эжер Ялбаков.

В президиум политсовета избраны Александр Бердников, Эжер Ялбаков, Константин Криворученко, Евгений Понпа, Эмиль Тюхтенев, Наталья Никитенко, Михаил Терехов, Леонид Щучинов. Владимир Тюлентин входит и в политсовет, и в президиум по должности.

Примечательно, что в состав президиума не вошел Иван Белеков, который руководил алтайскими единороссами последние десять лет, а также его ближайшие партийные сподвижники, например Евгений Латышков. При этом в президиум избрали Константина Криворученко, который в свое время пал жертвой интриг, инициаторами которых были люди из ближайшего окружения бывшего спикера Госсобрания.

Стоит также отметить, что в политсовете не оказалось Родиона Букачакова, который осенью стал депутатом Госдумы, победив на одномандатном округе.