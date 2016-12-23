В Республике Алтай правоохранители устанавливают личность мужчины, тело которого еще летом обнаружили на берегу Катуни. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе СУ СКР по РА, погибший практически полностью лишился своего лица из-за гнилостных изменений, однако экспертам удалось восстановить внешние данные мужчины. Когда фоторобот был обнародован, местные жители предположили в Сети, что он похож на пропавшего год назад омского туриста.
Когда местные СМИ распространили ориентировку в Сети, многие жители республики сошлись на том, что погибший походит на 64-летнего омича Сергея Иванова, который пропал в прошлом году в Чемальском районе. Он был туристом-водником с многолетним стажем. Как ранее сообщали правоохранители, пожилой омич уехал в Республику Алтай 25 сентября 2015 года и пропал без вести на территории Чемальского района. При себе он имел палатку, спальный мешок и надувной катамаран. С тех пор о пенсионере нет никаких вестей. В то же время в региональном следкоме заявили, что пока не готовы связывать два этих случая из-за того, что личность погибшего мужчины еще не идентифицировали. Кроме того, рост пропавшего жителя Омска получается почти на 10 см больше, чем у обнаруженного мужчины.
В свою очередь сотрудники полиции обращаются к гражданам, располагающим какой–либо информацией о личности погибшего, а также о пропавшем туристе-воднике, с просьбой сообщить об этом в межмуниципальный отдел МВД России «Майминский» по телефонам: 8 (38844) 21 8 43, 9 26 89, либо в управление уголовного розыска МВД по Республике Алтай 8 (38822) 9 23 28, или в ближайший отдел полиции по телефону 02.