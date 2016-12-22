Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 22 декабря 2016 года (видео)

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Защитить лес от опасного вредителя. На борьбу с непарным шелкопрядом выделено 30 миллионов рублей.

В Шебалино выбрали главу администрации. Напомним, в октябре депутаты районного совета избрали Эрчима Сарбашева главой района, теперь же на сессии утвердили так называемого сити-менеджера.

1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов. Однако не все жители республики успели выполнить свой долг вовремя. Самый низкий уровень собираемости в этом году отмечается в Чемальском и Кош-агачском районах.

Их призвание - дарить свет. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики всей страны и накануне своего праздника подвели итоги за год сотрудники филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети".

В преддверии Нового года в республике уже стало традицией награждать талантливую молодежь. Ежегодно премиями главы региона Александра Бердникова награждаются лучшие деятели культуры.

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