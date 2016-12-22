Ребята из Республиканского реабилитационного центра показали свои мультфильмы

Анимационная студия Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями завершила свою работу и подвела итоги. Презентация работ состоялась в Горно-Алтайске, информирует сайт правительства РА.

Педагог-аниматор Аржана Декенова представила первые мультипликационные фильмы - «Три зайчика» Софият Зейнеловой из Кош-Агачского района, «Ворона - Трубач» братьев Валерия, Валентина и Арсения Манышевых из Горно-Алтайска, «Небылица» Анны Тогулековой из Горно-Алтайска и Виктории Рак из Майминского района, «Потанцуем» - Мергена Белеева из Усть-Коксинского района и «Яблоки» Димы Бойко из Горно-Алтайска.

На создание каждого фильма потребовалось около двух-трех месяцев. В ходе презентации детей, участвовавшие в создании мультфильмов, наградили благодарственными письмами.

Мульттерапия, как новый метод реабилитации детей с ограниченными возможностями, была внедрена в практику учреждения в рамках проекта региональной общественной организации поддержки детей «Благо-Дарю» - «Завтра начинается сегодня».

На занятиях дети познакомились с самыми различными техниками: перекладка, перелепка, анимирование предметов и другие. В будущем планируется освоить и сыпучую анимацию (работа с песком или крупой).

Данный метод оказался успешным для самых разных категорий особенных детей, поскольку включает новые возможности для реабилитации и социализации ребенка по сравнению с другими видами арт-терапии. Как поясняют специалисты, феномен оживления персонажей всегда воспринимается ребенком как чудо и вызывает неподдельный восторг, как у детей, так и у взрослых, начинающих заниматься анимацией.