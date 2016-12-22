Криминал. В Горно-Алтайске продолжают убивать бродячих и безнадзорных собак, хотя крупные бюджетные деньги выделены на их отлов и стерилизацию

Утром 12 декабря 2016 года у меня пропала, случайно выбежавшая, домашняя собака в районе ул.Луговая, д.122. После безуспешных продолжительных поисков я позвонил в Управление коммунального хозяйства администрации г.Горно-Алтайска (Горкомхоз) где мне пояснили, что в этот день утром в данном районе производился отлов безнадзорных животных и посоветовали позвонить ИП Кимпияновой К.Я., которая выиграла торги на осуществление указанной деятельности.

На мой звонок ответил Алексей Гавриченко — руководитель питомника для животных, состоящий в трудовых отношениях с ИП Кимпияновой К.Я. Он пояснил, что действительно 12 декабря 2016 года в районе дома 122 по улице Луговая были отловлены две собаки, которых затем он увез в Республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных, находящуюся на ул. Заводская, 1. Приехав на ул.Заводская, д.1, ветеринарный врач ответил мне, что договор с ИП Кимпияновой давно закончился и животных от них они не принимают.

В надежде найти свою собаку, я поехал в питомник для содержания безнадзорных животных, принадлежавший ИП Кимпияновой. Там я увидел пустые, занесенные снегом, вольеры для животных. Сторож пояснил, что собак давно уже не привозят в питомник. Из всего вышесказанного я сделал вывод, что работники ИП Кимпияновой отлавливают первых попавшихся животных. Из-за отсутствия денежных средств умерщвляют животных на месте поимки и не известно, как и где их утилизируют.

Собака была в ошейнике, была стерилизована на мои личные деньги, привита и не представляла никакой опасности для окружающих.

Хочу обратить Ваше внимание на следующее.

Цитирую сообщение мэрии Горно-Алтайска, опубликованное в январе 2016 года: «Еще некоторое время назад бродячих собак, умерщвляли, но сейчас подход к борьбе со свободно разгуливающими животными поменялся: муниципалитету переданы соответствующие полномочия и выделены значительные целевые средства на отлов и содержание «бродяг». В результате проведенных Горкомхозом торгов, договор на эти услуги был заключен с индивидуальным предпринимателем Кариной Кимпияновой. Администрация города безвозмездно выделила 25 соток в районе бывшего полигона бытовых отходов, где предприниматель построила вольер для собак. Исполняющий обязанности руководителя питомника Алексей Гавриченко, и сотрудник Яныш Кимпиянов подробно рассказали о своей работе. Получив заявку от Горкомхоза, они выдвигаются на место, а там, используя петлю или летающие шприцы со снотворным (для агрессивных экземпляров), отлавливают собак. Запирают их в клетки и привозят на питомник, куда регулярно заглядывает ветеринарный врач. После осмотра он дает заключение: некоторых животных (больных, злобных) нужно усыпить, остальных - привить и кастрировать. Держат четвероногих в приюте дней семь-десять, а потом, если не нашелся старый или новый хозяин, снова выпускают на улицу. Рацион собак составляют сухой корм и вода».

Вроде как в Горно-Алтайске запретили отстрел бродячих собак, их лишь отлавливают, оперируют, ставят вакцины, надевают ошейники и выпускают на волю. Меж тем горожане уверяют, что собак, порой безобидных, просто-напросто убивают под видом снотворного вкалывают яд, и они погибают в страшных мучениях. Случай с моей собакой не единственный.

Таким образом считаю деятельность ИП Кимпияновой К.Я. нарушает действующее законодательство, представляет собой жестокое обращение по отношению к животным, совершаемое с грубым нарушением принципов и норм морали и гуманности, общественной нравственности, а также с нарушением санитарно-эпидемиологических норм и правил. К тому же, учитывая, что деятельность ИП Кимпияновой осуществляется за счет средств городского бюджета, на основании муниципальных контрактов считаю, что происходит нецелевое использование бюджетных средств.

На основании вышеизложенного прошу Вас провести прокурорскую проверку деятельности индивидуального предпринимателя Кимпияновой К.Я. на предмет целевого использования бюджетных средств, а также соответствия деятельности предпринимателя законодательству и нормативным актам РФ и РА (инструкция по обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай). Проверить, попадает ли деятельность предпринимателя под уголовную ответственность, предусмотренную статьей 245 УК РФ.

Данные есть в редакции