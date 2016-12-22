На конец декабря в регионе не открыто ни одной ледовой переправы

В Республике Алтай ввиду относительно тёплой среднесуточной температуры воздуха для зимы, ледовый покров на водоёмах установился не полностью. В связи с этим выходить и тем более выезжать на транспорте на лёд рек и озёр крайне опасно, информирует ГУ МЧС по РА.

Ледовые переправы в зимний период необходимы жителям Республики Алтай, но они должны быть оборудованы в соответствии с действующими нормами по проектированию, строительству и эксплуатации таких переправ.

Ледовые переправы, оборудование которых не соответствует предъявляемым требованиям ГИМС МЧС России и существует угроза для жизни и здоровья людей при их эксплуатации, объявляются запрещёнными к эксплуатации.