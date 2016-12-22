В правительстве посчитали, сколько денег уйдет на борьбу с непарным шелкопрядом в новом году

Глава Республики Алтай Александр Бердников в Москве встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Валентиком. Чиновники обсудили итоги пожароопасного сезона 2016 года, мероприятия по охране лесов от пожаров, запланированные на 2017 год. Отдельно стороны обсудили мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредителя – непарного шелкопряда – на территории региона в новом году, отмечает сайт правительства РА.

Александр Бердников отметил, что в августе-сентябре этого года специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Алтайского края» совместно с представителями Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай обследовали и определили доступные участки, на которых необходимы и целесообразны истребительные мероприятия.

Подсчитаны и затраты на проведение истребительных мероприятий с применением биологического препарата на территории региона в следующем году. Глава республики попросил руководителя Россельхоза оказать содействие в выделении дополнительного финансирование для проведения борьбы с непарным шелкопрядом в регионе. Он отметил, что региону необходимо более 30,8 миллиона рублей для борьбы с вредителем на площади 20 525 га. Иван Валентик обещал руководителю республики оказать поддержку в данном вопросе.