Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 21 декабря 2016 года (видео)

В этом выпуске:

Веселье без последствий. В правительстве обсудили вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.

Информация о расчетах с покупателями будет передаваться в налоговую службу через интернет. В России вступает в силу новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Итоги иммунизации и готовность к сезонному гриппу. В правительстве республики состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

Успешно выполнили поставленные задачи. Сотрудники республиканского ОМОНа и СОБРа вернулись из командировки с Северного Кавказа.

Встречая Новый год. На центральной площади города возводится традиционный снежный городок. Уже установлена елка, вырезаются ледяные и снежные фигуры, создается площадка для детских игр и зимних забав.

Людям с ограниченными возможностями - достойные условия для труда. В горно-алтайской компании по производству мебели уже несколько лет работает бригада людей с нарушениями речи и слуха.

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