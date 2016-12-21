"Цели у нас одинаковые - сохранять лес..." Заповедник, лесничество и общественники заключили соглашение

За высокими горами, за бурными реками, за могучими кедрами... в Республике Алтай скрывается масса проблем. Вот такое прозаическое продолжение сказочной красоты этого края. Красота, как часто бывает, это еще не все, что нужно людям. Люди хотят брать от природы зверя, древесину, использовать землю и ее недра... А взамен отдавать они почему-то ничего не хотят. По приглашению руководителя АУ РА "Иогач лес" Михаила Киршина в подконтрольное ему ведомство приехал Игорь Калмыков, возглавляющий ФГБУ "Алтайский государственный природный биосферный заповедник", и Зинаида Тырысова, руководитель РОЭО "Сакральный Алтай", чтобы обсудить трехстороннее сотрудничество и возможности противостояния нерациональному использованию природных ресурсов.

Кроме них на встрече присутствовали работники "Иогач лес", в том числе Ярослав Пашетов, а также представители турочакского филиала "Сакрального Алтая" Антонина Распаева, Людмила Кыдатова, Любовь Туймешева.

- Цели у нас одинаковые, наше предприятие большую часть времени занимается уходом за лесов, сохранением его, это и питомник, и уход повсеместный. И рубок-то у нас нет коммерческих, только рубки ухода за лесом, за плодоношением, активно идут посадки, зимой проводим рубки ухода, - говорил Михаил Киршин. - Мы все должны быть на одной стороне.

Зинаида Тырысова также несколько слов сказала о "Сакральном Алтае", его членах, направлениях работы и первых успехах в деятельности. В частности, она более подробно остановилась на понятии родовых гор:

- Мы говорим о сакральности, и сегодня не только коренное, но и все население должно знать, что это такое, чтобы сделать свой выбор, поддержать или не поддержать особенности ландшафта земли, где они проживают, мировоззрение традиционного коренного населения республики.

Далее Зинаида Танышевна рассказала о базовых понятиях - родовая гора, целебные источники (приведя примеры таких мест в Турочакском районе), генофонд рода и так далее, а также о необходимости принятия законов, помогающих сохранению экологического равновесия, защите сакральных мест, необходимости картирования и паспортизации сакральных мест, а также подготовки компетентных экскурсоводов по Горному Алтаю, знающих настоящие, а не придуманные легенды и традиции алтайцев. Родовая гора - ключевое место жизни, которая в силу своих природных особенностей саморегулирует биологическое равновесие. Зная прежде всего экологические особенности родовых гор, предки алтайцев дали им статус святых гор. Ведь от святой горы зависит жизнь, благополучие определенного пространства. Соединение современности и традиций сыграет только на благо народа, считает Зинаида Тырысова.

Список есть, его надо обновить

- Кто будет определять, какая гора - родовая, а какая нет? Кто определит, сакральное ли место? - прозвучал вопрос.

- Наша организация по уставу имеет право по уточнению сакральных природных объектов, также все жители региона могут над реестром работать. Определение достоверности сакральных объектов - это многоступенчатый, процедурный вопрос.

- У вас есть фонд?

- Вот как раз сейчас мы собрались, чтобы обговорить наш тройственный союз, который и мог бы координировать подобные действия, - говорила глава "Сакрального Алтая". - Мы могли бы проводить семинары на базе заповедника, на базе лесничества - по возможности. Может быть, к нам присоединится кто-то еще. Михаил Владимирович вот пожелал вступить в нашу организацию, и также может вступить любой человек. Где-то в апреле, я думаю, мы в организации создадим ученый совет, у нас уже в рядах довольно много ученых, да к тому же, есть ситуация, когда человек работал по Алтаю, а здесь его труды не были опубликованы. Сейчас мы работаем над привлечением таких матерых ученых. Будет у нас и комиссия по сакральным местам. Списки сакральных мест мы будем просматривать, и эти списки утверждаются в районе, а дальше - на уровне правительства.

Людмила Кыдатова отметила, что еще при управлении районом Николаем Болтухиным, в 2010 году был составлен список сакральных мест, просто об этом широко не сообщалось. Эту информацию подтвердили Зинаида Тырысова и Игорь Калмыков, последний отметил, что посмотреть список можно на сайте Артыбашского сельского поселения.

- Я видел, как составляли этот список, - взял слово Ярослав Пашетов, - но есть сомнения по методике - будто тут же придумано было.

- Поэтому и предлагается, что будет работать комиссия или рабочая группа, которая все это трезво оценит, придуманное это или нет, - заметил Игорь Вячеславович. Он же сообщил, что, судя по свежим новостям на интернет-сайтах, сейчас на уровне правительства будет решаться вопрос о возможности размещения торговых точек на перевалах: - Здесь даже не нужно быть сильно разбирающимся, чтобы знать, что на перевалах раньше никогда не было торговли, туалетов, а были места поклонения. Только у нас наоборот все сделали. То же самое можно и по коренному населению сказать, часто они говорят - мы коренные, мы охраняем. А на самом деле кто бутылки из-под водки сваливает на перевалах? Тувинцы, алтайцы. Надо сознание воспитывать. Сейчас местные, коренные иногда не знают, как себя вести на перевалах...

Зинаида Танышевна согласилась с коллегой: "Случается, иной русский более просвещен, чем алтаец. Это от души зависит, не от национальности".

- Цель объединения нашего - это какие-то хорошие дела, - сказал Михаил Киршин, - надо подумать, что мы в силах сделать.

- Самое простое - составить, или обновить, реестр сакральных мест. Это послужит началом, - предложил Калмыков и одобрил идею Зинаиды Тырысовой о проведении обучающих семинаров. "То время, когда было недопонимание, косые взгляды, оно прошло. Давайте сейчас создадим рабочую группу для деятельности по сакральным местам ", - предложила общественница.

Михаил Киршин предложил, чтобы в группу вошли лесничий, уважаемые люди старшего возраста, которые знают сакральные места, и которые могли бы сказать, как в районе той же, к примеру, родовой горы, проводить рубки ухода: "Ее вообще не трогать? А мне, допустим, надо там лес садить, а для этого верхний слой почвы снять трактором, а потом провести посадку. Вот такие нюансы..."

- Поэтому предлагается законопроект, где все это будет указано, регламентировано, - подчеркнула Зинаида Тырысова. Киршин, в свою очередь, напомнил, что "Иогач лес" размещает на местах отдыха, на перевалах беседки. Конечно, мусора оттуда выгребается много, а наша организация - она для ухода, а не для уборки мусора...

- Помимо семинаров гораздо больше толку было бы собираться и ездить с уборкой, - предложил Ярослав Пашетов.

- С удовольствием поможем, только если вы предоставите транспорт, - отметила Зинаида Танышевна.

В состав рабочей комиссии вошли Антонина Распаева, Ярослав Пашетов, Михаил Киршин, Людмила Кыдатова, Любовь Туймешева. Председателем выбрали Антонину Распаеву. Функции комиссии - работать по спорным вопросам, определяя, где информация достоверна, а где не очень; работа по сакральным местам.

На что жалуетесь?

- На круглом столе в Турочаке мы приняли решение о взаимодействии в области лесозаготовки, с министром Алисовым мы договорились, что с каждым арендатором (а их в этом районе 28) будем идти на соглашение, чтобы сакральные места не трогали. Со "СтройПрактиком" мы это прошли, а если с каким-то арендатором будет спорный вопрос, тогда созывается эта рабочая комиссия, и обсуждаем, как быть, - пояснила Зинаида Тырысова.

- Или вот поступила информация в "Сакральный Алтай", что производятся какие-то рубки, какие-то нарушения. Люди сообщают информацию по разным обстоятельствам - один правду скажет, а другой - чтобы навредить. Вы обращаетесь в комиссию - вы на месте, съездите посмотрите, что там происходит. Это, кстати, работа Ярослава Геннадьевича, проверять и штрафовать лесозаготовителей. Он у нас в районе самый принципиальный лесничий, - отрекомендовал коллегу Михаил Киршин.

Оказалось, что для новоиспеченной комиссии уже есть работа - в "Сакральный Алтай" поступила жалоба на ООО "Тайга". Адресатами значатся министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА Александр Алисов, копии направлены в "Сакральный Алтай" и "Листок". "Просим Вас защитить наши леса, святые места от ООО "Тайга", которая на протяжении многих лет ведет сплошные рубки на нашей земле. Вырубаются вековые кедрачи. Кедр для местного населения - святое дерево. Тубалары называют его тюрек - сердце. Но его рубят и вывозят день и ночь. С коренным малочисленным народом (тубаларами) никто не считается. Это исконная наша земля. Есть места, которые мы особо почитаем. Они занесены в список сакральных мест Артыбашского поселения и утверждены. Но ООО "Тайга" это не учитывает, наши святыни оскверняет. На месте преклонения наших предков и нас самих - горе Гуорлла - ведутся сплошные рубки. Эта гора испокон веков была святым местом.

На устье реки Учал, которая тоже относится к местам совершения обрядов, там ООО "Тайга" валит именно в настоящее время лес. Подрядчик - бригада Романова, ИП Седова, ИП Баранова. Они с утра до ночи валят сплошняком лес.

В урочище Асперты, которое тоже является обрядовым местом и занесено в список сакральных мест нашего поселения, ведутся сплошные рубки.

Во время заключения договора аренды с ООО "Тайга" с нами, жителями, никто ничего не согласовал - ни с КМН, ни с лицами, постоянно проживающими в Артыбашском сельском поселении.

ООО "Тайга" оставляет после себя только пеньки и не расчищенную груду.

Президент России В.В. Путин на "Форуме действий", обращаясь к членам Общероссийского Народного Фронта, сказал, что Телецкое озеро надо сохранить. А как сохранить нашу жемчужину, если из-за рубки леса идет обмельчание рек, уровень озера падает, нет покоя и житья диким зверям, которые вытесняются из исконной среды обитания, истребляются краснокнижные растения и другая растительность?

Просим вас навести порядок, расторгнуть договор аренды с ООО "Тайга", защитить наши интересы. В противном случае мы обратимся напрямую к президенту России В.В. Путину и в правоохранительные структуры.

Жители Артыбашского сельского поселения", всего порядка 65 подписей (есть в редакции "Листка").

"Надо проверить, что это за рубки"

Обращение передали Ярославу Пашетову, тот прочел его тут же и высказал свое мнение:

- У меня с первых строк вопросы... Что значит - "с утра до ночи валят сплошняком лес"? С 2004 года сплошные рубки запрещены, только когда ветровал или сгоревший лес. Никто не рубит сплошняком.

- На 40-м километре на протяжении 60 километров, где правый Самыш, сплошняком кедр свален, и это сделано два или три года назад, - сказала Любовь Туймешева.

- Да, три или четыре года назад за последние десять лет единственная была санитарная рубка, которую назначили лесоустроители из Новосибирска - поврежденный кедр начинал усыхать, - пояснил Пашетов, - это не просто так: захотели - и срубили. Это единственные две сплошные рубки, когда кедр на корню срубили. Но здесь пишется, будто рубится все сплошняком. В то же ООО "Тайга" зайти сейчас, на прошлогодние лесосеки, и зайти бы до того, как они рубили - сейчас там более приятно ходить. Потому что рубки выборочные, выбирается в среднем 15 процентов. Из 15 процентов процентов 6-7 - это сухостой, это обломанные вершины... Просто надо понять, что это за рубки, сходить и посмотреть. Сейчас все жестче, состояние становится лучше.

- Но ведь аренда на 49 лет, что там будет за это время? - прозвучал вопрос.

- На одном месте же не рубится больше. Лес-то стоит, вырубают 15 процентов всего...

- Вы как специалист говорите, а вот люди поехали в тайгу - они видят, что горы уже все почти пустые, кругом одни пеньки, уж там, где совсем недоступно - кучку оставят, и вот вам выборочная рубка, - говорила Людмила Кыдатова.

- В советские времена - да, все вырубили...

- Ну и после советских оно все рубится из года в год... вопрос возник у населения, люди видят рубку...

- Люди видят, но надо понимать.. я когда в 19 лет сюда приехал, у меня было мнение - пусть лес растет, не надо его трогать вообще, пытался всяко не давать, - рассказал Ярослав Пашетов, - потом вижу, что где-то он просто уходит в отпад, где-то засыхает, где-то пропадает. А людям, например, надо строиться и лес где-то брать. Лесоводство - это такая наука, что можно без ущерба брать...

- Про "строиться" - она как была, так и есть у нас проблема, - говорила Кыдатова, - не все лес получили и еще, наверное, много кто не получит.. Но основное недовольство в том, что он вырубается и вывозится, даже на месте не пилится, вы же знаете об этом прекрасно.

- Вот подали жалобу на ООО "Тайга". Юридически как с ними управиться? Она собственник, аренду платит... - говорил Пашетов. - Нужно решать наперед - будущим арендаторам уже соглашения готовить с указанием сакральных мест...

- … и если множественные нарушения идут, ставить вопрос о расторжении аренды, - дополнила Антонина Распаева.

Все собравшиеся отметили, что контактировать с представителем ОО "Тайга" довольно проблематично что общественникам, что представителям "Иогач лес", но при этом, как отметила Зинаида Тырысова, есть возможность отслеживать деятельность организации, буквально ходить по следам, что она и предложила сделать в ближайшее время. Ее предложение поддержали остальные участники разговора.

Инна Жулаева

Продолжение следует...