"Снова Россию очерняют…"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Согласно новому докладу главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, к "российской государственной допинговой программе" причастны более тысячи российских спортсменов. А как считаете вы, Макларен прав, утверждая, что поддержка допингистов в нашей стране осуществляется на государственном уровне, или его расследование целиком фиктивно и ставит единственной целью очернение России?"

В течение недели в опросе приняли участие 127респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

49,6% отвечавших (63 человека) считают, что расследование Макларена - политизированное, и велось исключительно в целях подрыва репутации России:

- естественно, Макларен ошибается, вся эта суета вокруг России складывается полностью из-за политики Путина и Лаврова, сейчас все страны видят, насколько уязвима Россия, и каждый хочет воспользоваться этим, это касается не только санкций против России, но и прежде всего внешней политики, это будет продолжаться до тех пор, пока Россия с Китаем или другой мировой державой не покажут зубы;

- Макларен не прав, я полностью за наших спортсменов;

- это очернение, политический заказ, единицы только употребляли, наши спортсмены самые сильные, и поэтому они не хотят таких сильных соперников;

- я считаю, что антидопинговая компания направлена, чтобы очернить российских спортсменов;

- может, это акция против спортсменов;

- это все навеяно и неправда, наши спортсмены чисты и Россия нам дорога;

- были, конечно, эпизоды, но чтобы такое количество спортсменов... нет, я не верю;

- я думаю, что это очернение России;

- пусть они сами разбираются;

- скорее всего, осквернение России;

- хотят очернить наших спортсменов;

- сплошные палки в колеса;

- наговор на Россию;

- выполняет заказ и убирает наших, а допинг принимают везде, не только у нас;

- доклад его был для очернения России в глазах мирового сообщества;

- я думаю, что это политика;

- я считаю, что Америка не права, они хотят очернить Россию;

- конечно, зажимают со всех сторон, но спортсмены идут вперед, несмотря ни на что;

- это к нам излишнее внимание, злость, недолюбливают нас, на это не нужно внимание обращать, все будет хорошо;

- это фикция;

- хотят подчинить себе Россию;

- это еще один случай очернить Россию, у них вражда против России;

- козел ваш Макларен;

- мафия исполняет американские заказы;

- я не согласен с ним, это авантюрист;

- стараются Россию везде унизить, наши спортсмены стараются для нас.

6,3% отвечавших (8 человек) убеждены, что допинг принимают все спортсмены, поскольку спорт высших достижений без него невозможен. Они говорили:

- допинг употребляют все, а виновата Россия;

- 99 процентов наших на допинге, но и американцев не меньше.

29,1% отвечавших (37 человек) полагают, что Макларен действительно выявил систему, покрывавшую применение допинга российскими спортсменами на государственном уровне. По их словам:

- Макларен прав;

- возможно, и прав он;

- видимо, есть там доля правды;

- прав, никакой спортсмен не может показывать такие результаты без применения допинга;

- когда Путин менял Фетисова на своего ставленника Мутко, тогда Фетисов говорил, что очень сложное состояние в стране с допингом, на что ему Мутко сказал - все у нас, парень, нормально, вот это и вылезло, поищите в интернете слова Фетисова при передачи должности Мутко;

- нет дыма без огня, конечно, слухи были, в Америке же выступают;

- стыдно за Россию, за допинг, конечно, это всё правда, очень грязная эта система;

- допинг поддерживают, чтобы побеждать;

- Россия хотела любой ценой быть наверху, и начальство все это знало, а теперь - вот так...

- всех спортсменов надо разогнать, пусть сами деньги зарабатывают;

- всех сажать нужно в тюрьму - и иностранцев, и наших, тех, кто принимают, чтобы неповадно было;

- частично, наверное, это имело место, и то, что министр спорта был в курсе, не вызывает сомнения;

- когда у власти стоят такие министры, как Мутко... понятно, что дыма без огня не бывает, но пока у власти стоят такие министры, ничего не изменится;

- отчасти есть и наша вина, но эти высказывания направлены против России… но и чиновники наши тоже виноваты, нужно вести правильную игру.

15,0% отвечавших (19 человек) не определились с позицией, не ответили прямо на поставленный вопрос либо воздержались высказывать свое мнение. Среди их ответов встречались следующие:

- дело мутное, хотелось бы, чтобы разобрались;

- нет дыма без огня, но нужны факты;

- как политики войну ведут, и страны между собой воюют, я туда не лезу, не мой вопрос;

- конечно, фиктивный доклад - почему западным спортсменам можно по медицинским показателям принимать допинг, а нашим нельзя;

- спорт не интересует ни на каком уровне;

- я думаю, и наша ошибка есть, и ошибка с их стороны;

- наши спортсмены не употребляют эти допинги без крайней необходимости.

Результаты опроса обрабатывал Ричард Очернилкин