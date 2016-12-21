"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Согласно новому докладу главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, к "российской государственной допинговой программе" причастны более тысячи российских спортсменов. А как считаете вы, Макларен прав, утверждая, что поддержка допингистов в нашей стране осуществляется на государственном уровне, или его расследование целиком фиктивно и ставит единственной целью очернение России?"
В течение недели в опросе приняли участие 127респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
49,6% отвечавших (63 человека) считают, что расследование Макларена - политизированное, и велось исключительно в целях подрыва репутации России:
- естественно, Макларен ошибается, вся эта суета вокруг России складывается полностью из-за политики Путина и Лаврова, сейчас все страны видят, насколько уязвима Россия, и каждый хочет воспользоваться этим, это касается не только санкций против России, но и прежде всего внешней политики, это будет продолжаться до тех пор, пока Россия с Китаем или другой мировой державой не покажут зубы;
- Макларен не прав, я полностью за наших спортсменов;
- это очернение, политический заказ, единицы только употребляли, наши спортсмены самые сильные, и поэтому они не хотят таких сильных соперников;
- я считаю, что антидопинговая компания направлена, чтобы очернить российских спортсменов;
- может, это акция против спортсменов;
- это все навеяно и неправда, наши спортсмены чисты и Россия нам дорога;
- были, конечно, эпизоды, но чтобы такое количество спортсменов... нет, я не верю;
- я думаю, что это очернение России;
- пусть они сами разбираются;
- скорее всего, осквернение России;
- хотят очернить наших спортсменов;
- сплошные палки в колеса;
- наговор на Россию;
- выполняет заказ и убирает наших, а допинг принимают везде, не только у нас;
- доклад его был для очернения России в глазах мирового сообщества;
- я думаю, что это политика;
- я считаю, что Америка не права, они хотят очернить Россию;
- конечно, зажимают со всех сторон, но спортсмены идут вперед, несмотря ни на что;
- это к нам излишнее внимание, злость, недолюбливают нас, на это не нужно внимание обращать, все будет хорошо;
- это фикция;
- хотят подчинить себе Россию;
- это еще один случай очернить Россию, у них вражда против России;
- козел ваш Макларен;
- мафия исполняет американские заказы;
- я не согласен с ним, это авантюрист;
- стараются Россию везде унизить, наши спортсмены стараются для нас.
6,3% отвечавших (8 человек) убеждены, что допинг принимают все спортсмены, поскольку спорт высших достижений без него невозможен. Они говорили:
- допинг употребляют все, а виновата Россия;
- 99 процентов наших на допинге, но и американцев не меньше.
29,1% отвечавших (37 человек) полагают, что Макларен действительно выявил систему, покрывавшую применение допинга российскими спортсменами на государственном уровне. По их словам:
- Макларен прав;
- возможно, и прав он;
- видимо, есть там доля правды;
- прав, никакой спортсмен не может показывать такие результаты без применения допинга;
- когда Путин менял Фетисова на своего ставленника Мутко, тогда Фетисов говорил, что очень сложное состояние в стране с допингом, на что ему Мутко сказал - все у нас, парень, нормально, вот это и вылезло, поищите в интернете слова Фетисова при передачи должности Мутко;
- нет дыма без огня, конечно, слухи были, в Америке же выступают;
- стыдно за Россию, за допинг, конечно, это всё правда, очень грязная эта система;
- допинг поддерживают, чтобы побеждать;
- Россия хотела любой ценой быть наверху, и начальство все это знало, а теперь - вот так...
- всех спортсменов надо разогнать, пусть сами деньги зарабатывают;
- всех сажать нужно в тюрьму - и иностранцев, и наших, тех, кто принимают, чтобы неповадно было;
- частично, наверное, это имело место, и то, что министр спорта был в курсе, не вызывает сомнения;
- когда у власти стоят такие министры, как Мутко... понятно, что дыма без огня не бывает, но пока у власти стоят такие министры, ничего не изменится;
- отчасти есть и наша вина, но эти высказывания направлены против России… но и чиновники наши тоже виноваты, нужно вести правильную игру.
15,0% отвечавших (19 человек) не определились с позицией, не ответили прямо на поставленный вопрос либо воздержались высказывать свое мнение. Среди их ответов встречались следующие:
- дело мутное, хотелось бы, чтобы разобрались;
- нет дыма без огня, но нужны факты;
- как политики войну ведут, и страны между собой воюют, я туда не лезу, не мой вопрос;
- конечно, фиктивный доклад - почему западным спортсменам можно по медицинским показателям принимать допинг, а нашим нельзя;
- спорт не интересует ни на каком уровне;
- я думаю, и наша ошибка есть, и ошибка с их стороны;
- наши спортсмены не употребляют эти допинги без крайней необходимости.
Результаты опроса обрабатывал Ричард Очернилкин