Александр Бердников промолчал про МРОТ, свинокомплекс и откормочные площадки, но сказал, что автомобиль себе все равно возьмет

Очередная, XXIII сессия Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай 14 декабря началась с поздравления - Глава Республики Алтай Александр Бердников поздравил с днем рождения председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Владимира Тюлентина. Тут же стало известно, что глава и министр образования республики Алексей Бондаренко покинут сессию раньше ее окончания, а значит, "их" вопросы нужно огласить в первую очередь. К чему и приступили, проведя регистрацию депутатов - присутствовало 35 из 41.

Первым рассматривался проект закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы" во втором чтении, его представила министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова:

- С учетом уточненной финансовой помощи из федерального бюджета доходная часть бюджета на 2017 год составит 14, 104 миллиарда рублей. Расходы структурированы рамках 11 государственных программ на сумму 14,087 миллиарда рублей. Бюджетом максимально учтены планируемые изменения федерального законодательства и обязательства перед федеральным центром, предъявляемые к республике с учетом объема финансовой помощи. Семьдесят процентов расходов бюджета, с учетом поддержки муниципальных образований, аккумулируют три главные социальные программы - образование, здравоохранение, социальная защищенность и занятость населения. При этом на развитие региона (реальный сектор экономики) предусмотрены ресурсы, позволяющие сохранить сбалансированность бюджета... вопросы умножения человеческого капитала, традиционных ценностей и семьи, демографической политики, а также улучшения экологии представлены в бюджете объемом 7,9 миллиарда рублей. Их реализация будет осуществлена в том числе в рамках межбюджетных отношений с объемом ассигнования на эти цели в 4,6 миллиарда. В отрасли образования, практически полностью решена проблема по обеспечению доступности дошкольного образования (создание без малого за 4 года 5 440 мест), перед нами поставлена задача создания новых мест в общеобразовательных организациях для ликвидации сменности в школах, на это предусмотрено 214 миллионов рублей. Финансово обеспеченными являются все без исключения меры поддержки граждан. В рамках установок, заданных в майских указах президента, наряду с решением вопросов поэтапного повышения оплаты труда с объемом на 2017 год 1, 179 миллиарда предусмотрены средства на переселение жителей республики из ветхих домов....

Господдержка сельского хозяйства - 706 миллионов рублей, практически вдвое к уровню текущего года увеличена поддержка предпринимательства - 21 миллион рублей, дорожный фонд представлен в бюджете суммой 651 миллион рублей, в том числе на ремонт дорог предусматривается 500 миллионов и на строительство - 85 миллионов рублей.

"Предлагаемый бюджет - это бюджет без рисков и опасений, бюджет, в первую очередь предусматривающий выполнение обязательств перед населением РА и стабильное функционирование всех республиканских отраслей экономики", - подвела итог министр и предложила депутатам принять бюджет во втором и окончательном чтении.

"Пусть наши депутаты и сенаторы подключатся к решению наших проблем на федеральном уровне"

В порядке обсуждения законопроекта о бюджете выступил член фракции КПРФ Михаил Федькин, высказавший позицию фракции по данному вопросу. "При рассмотрении бюджета особый упор делается на его социальную составляющую, но как это отражается на населении? Ведь в Республике Алтай каждый четвертый имеет доход ниже прожиточного минимума, то есть, находится за чертой бедности. Увеличение детских пособий (126 рублей), доплата малообеспеченным семьям, материальная помощь детям войны - вот те социальные вопросы, которые у нас не решаются годами. В настоящее время в республике идет вал пикетов по вопросу начисления заработной платы младшего школьного персонала, в ряде районов зарплату им рассчитывают так, чтоб она была ниже МРОТ без учета районного коэффициента. В некоторых учреждениях одновременно с повышением МРОТ до 7500 рублей произошло сокращение или уменьшение ставок. То есть, в итоге зарплата осталась на прежнем уровне. Сегодня имеются решения судов о том, что полная ставка должна оплачиваться в сумме не меньше, чем МРОТ, то есть, 7500 рублей, и на эту сумму должен начисляться районный коэффициент, но минфин республики при составлении расчетов исходит из того, что общая сумма зарплата для младшего школьного персонала при полной ставке должна быть меньше 7500 рублей, включая районный коэффициент. Все понимают, что при равном труде технички в Майме и Сочи жительницам Сибири устанавливают повышенный районный коэффициент за особые климатические условия труда. К сожалению, Верховный Суд России в двух своих решениях этого не видит. Несправедливость очевидна, но, очевидно, главу республики и правительство такое положение дел устраивает. Но ведь законы пишут люди. Сегодня у нас в Госдуме и Совете Федерации сидят четыре человека из Республики Алтай, каждый из них обладает правом законодательной инициативы. Пусть подключатся к решению этой проблемы как федеральные законодатели.

При принятии бюджета в прошлом году глава республики отрицал создание дополнительного резервного фонда в сумме почти 150 миллионов рублей, но деньги этого фонда успешно потрачены. А на следующий год фонд планируется уже увеличить на 280 процентов - до 420 миллионов рублей. Это позволяет главе свободно и единолично распоряжаться этими средствами. При обсуждении бюджета депутаты постоянно задают вопрос - планирует ли правительство и министерства приобретать в бюджетном году автомобили? И всегда получают ответ, суть которого сводится к "надо нам - купим, вы, главное, утвердите нам бюджет". И когда общественность узнает о таких покупках, получается, что их санкционировали депутаты, а глава, как правило, принимает решение об отмене покупки. Вот и в этот раз нам ответили, что в проектах плановых закупок на 2017 год нет автомобилей, но на прошлой сессии выяснилось, что глава решил приобрести для себя новый автомобиль, но своими планами он поделился не с депутатским корпусом, который утверждает бюджет, а с членами Народного фронта. А зачем? Депутаты и так проголосуют за то, что нам дало правительство. Много вопросов у нас по состоянию сельского хозяйства. Деньги до крестьян не доходят, до сих пор никто внятно не сказал, куда делись деньги на откормочные площадки. В настоящее время похожее происходит вокруг свинокомплекса. Кстати, выращивание этих животных не является традиционным для Горного Алтая. Никто не просчитал, какой необходим объем кормовой базы, откуда будут завозиться эти корма. Сегодня для наших селян проблема реализовать уже выращенное мясо, особенно конину, только в Улаганском районе стоит 700 голов лошадей, которых некуда реализовать, а по республике, наверное, уже будет многотысячный табун. Представленный бюджет еще раз говорит о недостаточной работе правительства республики по привлечению доходов. Как и раньше, среди собственных налоговых поступлений лидирует НДФЛ (более 40 процентов), он больше, чем вместе взятые налоги на прибыль предприятий, имущество организаций и транспортный налог. Фракция КПРФ в Государственном Собрании - Эл Курултай не может поддержать предложенный проект республиканского бюджета на 2017 год".

"По резервному фонду - достали уже... и автомобиль я возьму!"

Конечно, Александр Бердников не мог не ответить.

- Уважаемые депутаты, я полностью поддерживаю, безусловно, горячо и сердечно, как главный федеральный инспектор говорит, выступление Михаила Ивановича Федькина, он абсолютно прав, но давайте будем действовать от обратного. Должна быть какая-то корректность - обвинять главу в бесцельном и самоличном, самостоятельном использовании резервного фонда... Он не составляет столько миллионов рублей, Михаил Иванович. Я повторяю второй год подряд - резервный фонд Главы Республики Алтай депутаты утверждают в сумме 20 миллионов рублей, которые идут: на проведение неотложных операций детям и другой категории людей, на оказание помощи при сгоревшем доме, на решение других социальных вопросов, на отправку детей в "Артек" и другие оздоровительные центры. А 150 миллионов рублей - в случае невыплаты заработной платы, в случае оказания дополнительной помощи крестьянам, сельхозтоваропроизводителям, когда создаются сложные климатические условия, такие, как аномальные снегопады ноября этого года; когда массовые отключения электроэнергии; десятки миллионов идут на расчистку дорог, которые раньше в бюджете заложены не были... Я попрошу, Ольга Владимировна, предоставьте еще раз, в двадцать пятый раз, отчет об использовании... это подушка безопасности, распоряжение президента, которая должна быть в каждом регионе, и глава не принимает самостоятельные решения по распределению этого фонда. Каждая копейка проверяется неоднократно контрольно-надзорными органами. Это некорректно - обвинять меня в каких-то несуществующих грехах, и я попрошу вас с учетом возраста воздержаться от каких-то обвинений, связанных с оскорблениями. Это первое. Второе - давайте исходить от обратного. Я понимаю, что все люди хотят жить так, как это хотелось бы каждому, но если 10 лет назад за чертой бедности проживало 40 процентов населения Республики Алтай, то сейчас таких 18 процентов. Это очень много и позорно и для Главы Республики Алтай, и для правительства, и для депутатского корпуса соответственно. Я еще раз повторяю - если мы примем сейчас два-три закона, устанавливающих дополнительные льготы или увеличивающие существующие - экономика Республики Алтай рухнет к чертовой матери. У нас не будет развиваться Республика Алтай... что же вы не упомянули, что глава Республики Алтай выкачал столько федеральных денег на строительство новых школ, нового корпуса Детской Республиканской больницы, только за последние три месяца сдали школы в Кебезени. Ине, Ело, Теленгит-Сортогой - сотни миллионов рублей! Надо же тоже об этом говорить, что же риторикой-то заниматься в очередной раз? Я знаю, сейчас будут оппоненты возражать... По резервному фонду - достали уже. Автомобиль - моему автомобилю шесть лет, я его возьму, потому что я не только езжу на рыбалку (я на нее не езжу давным-давно), я работаю! Иногда сутками, понятно - нет? И не надо меня в этом упрекать. И что касается поддержки министерства сельского хозяйства, наших сельхозтоваропроизводителей, мои предшественники тратили 160 миллионов рублей, сейчас миллиард рублей мы привозим из Москвы и в разы повысили долю собственного софинансирования бюджета Республики Алтай. Ваше выступление абсолютно справедливо, и нам тоже этого хочется, но нужно думать, о чем говорить... начинают тут... прокурор, хуже...

После этой отповеди депутаты проголосовали: 33 человека за бюджет, двое против, принято большинством голосов.

Неправильно посчитали детей

Геннадий Сумин обратился к Александру Бердникову и Наталье Екеевой с просьбой обратить внимание на ситуацию с Государственным театром танца "Алтам": "Мы все им гордимся, у него мировая известность.. При этом коллективе есть школа-студия, где обучаются дети с практически детсадовского возраста и по окончание школы, и так получилось, что хозяйка здания, где они все эти годы занимались, с 1 января попросила помещение освободить, и заслуженный коллектив, особенно школа-студия, остается на улице. Просьба взять под контроль, помочь найти помещение. Это ведь наша гордость и слава..."

Тут слово снова взял Александр Васильевич и напомнил, что просил уже пожелания предоставлять в виде своего проекта бюджета с указанием источника финансирования, "Зюганов же разрабатывает свой проект, представляет". "На дело надо работать, как я и многие в республике", - заключил Бердников.

В первом, втором и окончательном чтении сессия приняла проект закона Республики Алтай с длинным названием - "О внесении изменения в Закон Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)". Его представил министр образования РА Алексей Бондаренко.

По его словам, проектом закона предусматривается новое изложение приложения к данному закону, а именно - меняется методика определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на образовательный стандарт. В связи с введением ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) начального общего образования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вводится новый норматив финансирования обеспечения на образовательный стандарт для детей с ОВЗ. Меняются подходы к расчету субвенций на малокомплектные школы, если раньше малокомплектной считалась средняя школа с численностью обучающихся не более 100 человек, теперь же таковыми будут считаться школы, расположенные в сельской местности, в которых средняя наполняемость классов - не менее 15 человек и есть параллельные классы. Проектом закона также уточняется категория работников, оплата труда которых осуществляется за счет средств субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городского округа и республиканского бюджета. В соответствии с изменением оплаты труда учебно-вспомогательного персонала школ, а также работников, занимающих должности служащих, осуществляется за счет средств субвенций. Изменения в данный закон необходимы для приведения его в соответствие с ФГОС и федеральным законом в целом. Принятие закона потребует выделения дополнительных средств из ресбюджета в объеме 63,8 миллиона рублей.

Олег Андронов поинтересовался: "По данной методике идет увеличение, но в ряде районов, в том числе Турочакском, попадают малокомплектные школы в общее финансирование и субвенции уменьшаются на 6 миллионов рублей. Можете пояснить, почему так произошло?"

- Да, такая ситуация не только в Турочакском, но и в Майминском, и Онгудайском районах... Это опять у нас русское "авось" - неправильно посчитали детей в детских садах. В Турочаке подали данные на минус 50 человек, в Онгудае - побольше... Когда мы все это уточнили, соответственно, будет минус 5 и минус 6.... - говорил Бондаренко.

- А как быть? Кто-то ошибся, и люди будут страдать?

- Ошиблись не мы...

- Я понимаю. В рабочем порядке можно вернуться к этому вопросу?

- Мы уже этот вопрос отработали, всех специалистов с районов вызвали, как с Онгудайского, так и с Турочакского, экономисты отработали и наши точки зрения полностью совпали, - сказал министр.

"Информация для размышления" и многострадальная школа

Аскар Тулебаев задал свой "фирменный" вопрос: "Хоть и сказали, что муниципалитет должен искать инвестора... Скажите, когда седьмую школу построят?"

- Седьмая школа в соответствии с программой содействия реализации снятия сменности запланирована к сдаче на 2019 год, - был ответ министра образования РА.

Тут снова вмешался Александр Бердников:

- У меня такое предложение, решение я уже принял, может, кому-то оно не понравится... Мы сдаем, наверное, к 1 декабря 2017 года новую школу - из старой мы сделали конфетку - бывшая национальная школа. Мы ее отремонтировали, новое оборудование, все там соответствует, и там будет размещена седьмая школа. Чтобы не платить нам 5-6 миллионов арендной платы в течение года бывшему кооперативному техникуму, там все соответствует: шикарный пищеблок, ресторанное оборудование, спортивный зал - все там абсолютно нормально. Если кому-то не нравится - пусть водит детей в другие школы.

Не остался глава в стороне и при обсуждении закона Республики Алтай "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай", который предусматривает право Правительства РА по установлению критерия нуждаемости родителей на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. Вопрос представлял министр образования РА Алексей Бондаренко. Среди критериев он назвал многодетность (родители, которые имеют трех и более детей), прожиточный минимум родителей, имеющийся на данный момент. Александр Васильевич при этом озвучил, как он выразился, информацию для размышления:

- Защищенность, нуждаемость - это все правильные слова, и я их поддерживаю... У нас в школе-интернате, если мне память не изменяет, обучается 160 детей, из них 75 процентов имеют живых родителей. Это еще худо-бедно можно как-то стерпеть. Я на днях был в коррекционной школе на Жилмассиве, там разваливается все к чертовой матери, она построена 40 лет назад, и никто туда кроме туалетной краски и известки, в том числе и я, за 10 лет ничего не вкладывал. В прошлом году за 20 миллионов учебный корпус отремонтировал, сейчас общежитие рушится, в любой момент может рухнуть. Никто не смотрел, канализация под фундамент идет, короче, полный беспредел, как у нас в Республике Алтай зачастую.... 220 детей. Государство, в том числе и Республика Алтай (сейчас не помню, сколько из бюджета республики, по-моему, сто процентов мы содержим, да, Ольга Владимировна?), содержим мы, население наше. Есть до пяти человек из одной семьи. То есть, рожают, таких родителями трудно назвать, четыреста тысяч получают, рожают второго, третьего подряд, как источник доходов - рождение детей, и сдают потом... все они, понятно, это умственно отсталые дети, хотя ребятишки стремятся, какие-то там поделки кроят... и все 100 процентов содержатся из бюджета Республики Алтай. Сказал бы я, что это за родители, но тут женщины... заниматься надо этой категорией людей, посмотреть наши возможности, полномочия... 220 детей, из них 80 процентов из неблагополучных семей, и все они - на шее нашего налогоплательщика. Это, как я уже сказал, бизнес для некоторых семей. Двадцать процентов из семей вполне нормальных - ну, в силу каких-то физиологических возможностей, каких-то аллергических факторов, к сожалению, на свет появляются больные детишки... ну, трагедия... 220 детей, 80 процентов - дети алкоголиков, наркоманов и прочей публики из зоны риска. Это так, чтоб подумали, может, вместе сообразим.

Законопроект принят большинством голосов.

Как один комитет "заартачился" и что из этого вышло

Сессия приняла изменения в Закон республики Алтай "О туризме в Республике Алтай", его представила министр экономического развития и туризма РА Светлана Буйдышева. Местный закон приводится в соответствие с федеральным, уточняются полномочия и права правительства РА, которые предлагаются в новой редакции: "Ранее мы, используя право, предоставленное федеральным законом об общих принципах организации законодательных и исполнительных органах госвласти, самостоятельно устанавливали полномочия в сфере создания благоприятных условий для развития туризма, на свое усмотрение", - отметила Буйдышева, предложив принять закон в первом, втором и окончательном чтении.

Напомним, на заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию глава этого комитета Василий Манышев предложил в первом чтении законопроект принять, доработать и окончательно принять во втором, напомнив, что на недавно состоявшемся круглом столе как раз по этой теме был разговор и приняты рекомендации. "Времени хватает", - считает он. При этом министр финансов Ольга Завьялова и замминистра экономического развития Ольга Гальцева настаивали на принятии закона сейчас и последующей его доработке, но голосование показало, что позицию министров поддержал только один член комитета. Об этом Манышев и напомнил на сессии: "Федеральный закон в соответствие с которым мы приводим наш законопроект, был принят в марте этого года, было достаточно времени, но в Госсобрание закон попал в конце ноября, и мы не успели хорошо с ним познакомиться. В данном законопроекте исключается ряд полномочий правительства, которые были в предыдущем действующем законе, такие как регулирование антропогенных нагрузок, мониторинг за состоянием природного комплекса и так далее, они почему-то в законопроект не попали. Мы сегодня больше говорим о предоставлении льгот, благ, доступности туризма. Но надо говорить и о минимизации негативного воздействия. В связи с этим комитет, считая, что закон надо доработать, рекомендовал принять его только в первом чтении, поздно поступил законопроект".

Коллеге ответил глава экономического комитета Сергей Ефимов: "То, о чем сказал Василий Карманчинович - это действительно так, и предлагались поправки, чтобы полномочия правительства остались, это касается безопасности и других моментов. Но правительство считает так, как оно считает, и мы вчера на комитете, где Глава РА присутствовал, коллеги-депутаты согласились, что мы принимаем данный закон во втором и окончательном чтении, но с учетом того, что в следующем году мы будем разрабатывать новый закон. Данный закон от 2008 года. Есть уже много изменений и предложений. Поэтому в постановляющей части у нас просьба о разработке нового закона о туризме". Голоса распределились следующим образом: за принятие закона в первом чтении - 31 за, 4 депутата (Герман Чепкин, Николай Малчинов. Виктор Ромашкин, Михаил Федькин) не голосовали, за второе и окончательное чтение - 28 за, воздержались трое (Айдар Тазрашев, Александр Груздев, Василий Манышев), не голосовали четверо (Герман Чепкин, Николай Малчинов, Виктор Ромашкин, Михаил Федькин).

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Отметим, что сессия приняла во втором и окончательном чтении проект закона Республики Алтай "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в первом, втором и окончательном чтении - проект закона Республики Алтай "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных учреждениях Республики Алтай, расположенных на территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера". Этот вопрос озвучила министр труда, социального развития и занятости населения РА Валентина Тюхтенева, заметившая, что проектом закона предлагается привести действующий Закон РА № 26-РЗ в соответствие с действующей редакцией статьи 325 ТК РФ, - уточняется полномочие Правительства РА по установлению размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных органах Республики Алтай, государственных учреждениях Республики Алтай, расположенных на территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. (В настоящее время Правительство РА наделено полномочием только по установлению порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для указанной категории лиц).

Инна Жулаева