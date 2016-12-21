Зимний чемпионат по футболу набирает ход

После двухнедельного перерыва, связанного с проходившем в Горно-Алтайске республиканским традиционным турниром памяти А.Санашкина, в Майме возобновились игры зимнего чемпионата по футболу сезона 2016-2017гг. 17 декабря на стадионе "Дружба" был проведён третий тур этого интереснейшего первенства, борьба за медали в котором продолжается, как правило, до последнего дня соревнований.

Очередной этап турнира открывался в этот день матчем "СОБР"- "Майма". Потерпев поражения в первых матчах с одинаковым счётом 1:2, собровцы в этот раз горели желанием во что бы то ни стало набрать, наконец, в чемпионате свои первые очки. И, надо сказать, что все предпосылки у них для этого были.

Несмотря на то, что майминцы открыли счёт в матче, полицейских это нисколько не смутило и вскоре статус-кво было восстановлено - 1:1. Всё оставшееся до конца первого тайма время СОБР искал счастья у чужих ворот, но несмотря на обилие созданных голевых моментов, забить ещё так и не сумел.

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В начале второго тайма "Майма" снова вышла вперёд, после чего собровцы упустили ещё одну 100-процентнейшую возможность для взятия ворот и через пять минут наступил крах: майминские футболисты поймали кураж, наладилась комбинационная игра, пошли удары в створ ворот и результат не заставил себя ждать - 2:6, СОБР проигрывает третий матч подряд и прочно занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Центральным событием тура стала следующая игра, в которой встречались лидеры турнира, команды "МПЗ" и "Ветеран". Справедливости ради надо отметить, что от команды прошлых лет у "Ветерана" осталось только название и два Александра - Павлов и Авдонин, выходящие преимущественно на замену, а основной состав находится в цветущем футбольном возрасте и гораздо моложе тех же игроков МПЗ.

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Перед матчем у коллективов было не только равное количество набранных в первых турах очков (6), но была и совершенно идентичная разница забитых и пропущенных мячей (4-1), так, что встреча обещала быть очень интересной (какой она, скажем, забегая вперёд, и получилась).

Хотя игра и началась с небольшим преимуществом ветеранской команды,, счёт в матче удалось открыть футболистам Пивзавода: Дмитрий Шубин подал угловой, мяч попал в кого-то из защитников "Ветерана" и отскочил в сетку -1:0.

Пропустив обидный гол, ветераны духом не пали, прибавили в скорости, организовали несколько опасных атак на ворота соперников, в одной из которых Константин Штинников сделал навес в штрафную МПЗ и совсем невысокий Роман Казанин, "перевисев" в воздухе более рослых противников, ударом головы переправил мяч в ворота -1:1.

"Ветеран" продолжал удерживать инициативу, но "пивовары" опасно контратаковали и в одном из таких набегов защитники ветеранской команды "фолом последней надежды" уложили на газон вырывавшегося один на один с вратарём Сергея Буркина. Вопреки ожиданиям, арбитр матча Александр Комаров нарушителя правил с поля не удалил, ограничившись лишь предупреждением, а так как нарушение произошло на подступах к штрафной площади, то не был назначен и пенальти, 1:1 после первого тайма. Во второй половине встречи игра постепенно выровнялась, пошла на встречных курсах, но "убойных" голевых моментов соперники не создавали.

Когда уже стало казаться, что матч так и закончится нейтральным результатом,, защитник Пивзавода Андрей Титанов длинным пасом со своей половины поля нашел в штрафной площади ветеранов всё того же Сергея Буркина и нападающий МПЗ, находясь под плотной опекой защитников, всё-таки сумел поймать мяч на ногу и с разворота пробить в неприятельскую "рамку". Мяч, ударившись в неровное снежное покрытие, неожиданно срикошетил и предательски юркнул между ног у ветеранского голкипера - 2:1!

До конца игры оставалось совсем немного времени, но "пивовары", вопреки сложившимся правилам, не отошли в оборону большими силами, стремясь сохранить с таким трудом добытое превосходство, а предприняли ряд попыток закрепить преимущество, которые пару раз едва не увенчались успехом да подвело техническое исполнение завершающих ударов.

Последние же 3-4 минуты игра переместилась к воротам МПЗ, но надёжная игра защитников и вратаря Пивзавода, несмотря на яростный штурм его ворот всей ветеранской командой, давала надежду на благоприятный итоговый исход этого поединка.

За минуту до окончания матча оборона МПЗ всё-таки "зевнула" выход на ударную позицию с правого фланга Казанина, но мощный удар Романа в ближний угол перевёл на угловой надёжно отыгравший весь матч вратарь команды Михаил Титанов. Время игры подошло к концу, когда ветераны получили право на угловой. Арбитр матча дал им возможность выполнить этот удар, Роман Казанин с углового флажка направил мяч в штрафную площадь, а ворвавшийся туда защитник "Ветерана" Александр Нохрин с ходу шуранул его в ворота - 2:2!

Всё произошло так неожиданно и нелепо, что игроки Пивзавода первое время не могли прийти в себя, растерянно поглядывая друг на друга, словно не веря в случившееся.

Последовавший тут же финальный свисток постепенно вернул их к суровой реальности и осознанию того, что на последних секундах уже выигранного матча упущена великолепная возможность оторваться от основного конкурента на целых три очка и немного перевести дух в этой напряжённой турнирной гонке!

Пока же, благодаря этому драматичному голу, в Чемпионате так и отсутствует единоличный лидер: "МПЗ" и "Ветеран" по-прежнему идут "ноздря в ноздрю", имея по 7 набранных очков и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (6-3).

В третьем, заключительном матче тура картина представлялась настолько предсказуемой, что отыгравшие свои игры команды не посчитали нужным, как это обычно бывает, посмотреть оставшийся поединок и разъехались по домам, о чём в последующем очень пожалели. И действительно, что, казалось бы, могли противопоставить молодые пацаны майминской ДЮСШ, начавшие игру к тому же в меньшинстве, боевитой взрослой команде "Кызыл-Озёк", в составе которой выступают футболисты "Спартака", "Алтай-Атлетика" и "Спортиндустрии"?

На первый гол, забитый Захаром Авдониным на 10 минуте матча игроки "Кызыл-Озёка" особого внимания не обратили, посчитав это досадным недоразумением, тем более, что вскоре Абаш Кудачин восстановил равновесие - 1:1. Но когда во втором тайме забить ёще всё не удавалось, а второй мяч под перекладину зарядил Сергей Мозолевский, выведя ДЮСШ вперёд, "Кызыл-Озёк" начал штурмовать ворота молодёжи всерьёз.

Атака сменялась атакой, удары по воротам ДЮСШ пошли непрерывной чередой, но либо на пути мяча вставал играющий тренер пацанов Александр Комаров, выступающий в этой встрече в качестве голкипера, либо мячи уходили мимо ворот. Когда в конце матча запахло настоящей сенсацией, "Кызыл-Озёку" всё-таки улыбнулась удача- что не удавалось его нападающим проделать с близких расстояний, ударом с дальней дистанции достиг Данила Никонов: мяч, пущеный им из района центрального круга, подхваченный мощным порывом ветра, миновав все заслоны, опустился за линию ворот Александра Комарова - 2:2.

"Кызыл-Озёк" незапланированно теряет два важных очка и с четырьмя набранными закрепляется на четвёртом месте турнирной таблицы первенства. Третью позицию занимает "Майма", у которой в активе 6 баллов. Не будем забывать, что чемпионат только набирает обороты и, судя по такому захватывающему началу, впереди нас ждёт интереснейший зимний сезон!

Со стадиона "Дружба" Николай ВАСИЛЬЧЕНКО