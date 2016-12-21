«Кстати, о птичках»-2

Месяц назад в заметке под названием «Кстати, о птичках» я писал о том, что нашему аэропорту было бы неплохо обзавестись авиакомпанией, осуществляющей рейсы в Москву самолётом CRJ-200 LR, маленьким, экономичным, с 52 местами для пассажиров. С таким самолётом, писал я, мы могли бы сделать рейсы в Москву ежедневными, а цены на билеты — приемлемыми (13 тысяч 400 рублей против 5 тысяч 500 на рейсах Новосибирск — Москва, это всё же перебор).

Буквально вчера, утром 19 декабря, возвращаясь с партийного съезда, упомянутого выше, я оказался на борту как раз самолёта CRJ-200 LR, летевшего рейсом Казань — Горно-Алтайск (строго говоря, я летел рейсом Москва — Горно-Алтайск с пересадкой в Казани — 9800 рублей и 6 часов ожидания в аэропорту Казани). На борту было всего 5 пассажиров (а, к примеру, на борту 180-местного самолёта на рейса Горно-Алтайск — Москва 15 декабря летели всего 37 пассажиров) и мне удалось через стюардессу получить у командира справку о том, может ли его самолёт осуществлять прямые рейсы из Горно-Алтайска в Москву, в аэропорт Домодедово. Оказывается, да, может, но, увы, с неполной загрузкой. Граница - 35 пассажиров и соответствующее количество багажа. То есть, понятно, что на практике и полностью заполненный пассажирами и их багажом CRJ-200 LR в состоянии успешно долететь до Москвы, но, очевидно, при этом будут нарушены строгие правила по наличию резервного запаса топлива (для ожидания перед посадкой, для ухода на второй-третий круг перед посадкой и т. д.).

В общем, CRJ-200 LR — это немного не то, что нужно. А вот его «старшие братья», модели CRJ-700 LR (до 70 пассажиров) и CRJ-900 LR (до 90 пассажиров), могут, наверное, оказаться хорошим вариантом для нашего небольшого аэропорта. Во всяком случае, в зимний сезон. Или до тех пор, пока наше министерство экономики или кто-то из туроператоров не возьмутся за ум и не обеспечат через наш аэропорт непрерывный поток туристов в ту же Белокуриху.