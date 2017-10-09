И если мы надавим вдвоём...

Эта песня родилась в Каталонии при франкизме как песня сопротивления (L'Estaca - Этот столб упадёт, упадёт), была песней "Солидарности" в Польше, данный текст является соединением Польского и Каталонского вариантов.

Однажды дед говорил мне,

Когда светало вдали,

Мы с ним у дверей стояли,

И телеги мимо ползли.

Видишь ли эти стены?

За ними мы все живём,

И если мы их не разрушим,

То заживо здесь сгниём.

Припев:

Давай разрушим эту тюрьму,

здесь этих стен стоять не должно,

так пусть они рухнут, рухнут, рухнут,

обветшавшие давно.

И если ты надавишь плечом,

и если мы надавим вдвоём

то стены рухнут, рухнут, рухнут,

и свободно мы вздохнём.

Руки мои в морщинах,

С тех пор прошло много лет,

А сил всё меньше и меньше,

А стенам износу нет.

Я знаю, они гнилые,

Но сложно их одолеть,

Когда не хватает силы

Я прошу тебя тебя спеть:

ПРИПЕВ

Деда давно не слышно,

Злой ветер его унёс,

Но мы с ним стоим всё там же,

Под тот же грохот колёс,

И когда кто-то проходит мимо,

Я стараюсь погромче петь,

Ту песню, которую спел он,

Прежде, чем умереть:

ПРИПЕВ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=7binEvN5T0I