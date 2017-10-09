Эта песня родилась в Каталонии при франкизме как песня сопротивления (L'Estaca - Этот столб упадёт, упадёт), была песней "Солидарности" в Польше, данный текст является соединением Польского и Каталонского вариантов.
Однажды дед говорил мне,
Когда светало вдали,
Мы с ним у дверей стояли,
И телеги мимо ползли.
Видишь ли эти стены?
За ними мы все живём,
И если мы их не разрушим,
То заживо здесь сгниём.
Припев:
Давай разрушим эту тюрьму,
здесь этих стен стоять не должно,
так пусть они рухнут, рухнут, рухнут,
обветшавшие давно.
И если ты надавишь плечом,
и если мы надавим вдвоём
то стены рухнут, рухнут, рухнут,
и свободно мы вздохнём.
Руки мои в морщинах,
С тех пор прошло много лет,
А сил всё меньше и меньше,
А стенам износу нет.
Я знаю, они гнилые,
Но сложно их одолеть,
Когда не хватает силы
Я прошу тебя тебя спеть:
ПРИПЕВ
Деда давно не слышно,
Злой ветер его унёс,
Но мы с ним стоим всё там же,
Под тот же грохот колёс,
И когда кто-то проходит мимо,
Я стараюсь погромче петь,
Ту песню, которую спел он,
Прежде, чем умереть:
ПРИПЕВ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=7binEvN5T0I