Возбудилась нынче Дума,
Шок пошёл по головам,
У товарища Чен Ына
Есть ракетный арсенал.
И заряды в килотоннах,
Что готовились в тиши,
А в Америке у Ына
Нет ни денег, ни родни.
Дрищет всласть с Останской вышки.
Вся беда от США!
Подтяните, мол, штанишки.
И держитеся пока.
Валят всё на дядю СЭМа,
Как исконного врага.
Для народа эта тема
Есть надёжная узда.
И под музыку такую,
Видно в доле дирижёр,
Растащили Русь святую,
Утащили за бугор.
Что в башке у аиатов.
Трахнет Штаты почём зря.
Ну а там у депутатов
Дети, хаты и счета.
Возбудилась нынче Дума,
Шок прошёл по головам,
У товарища Чин Ына
Есть ракетный арсенал!
Михаил Крапунов