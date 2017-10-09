Возбудилась нынче Дума...

Возбудилась нынче Дума,

Шок пошёл по головам,

У товарища Чен Ына

Есть ракетный арсенал.

И заряды в килотоннах,

Что готовились в тиши,

А в Америке у Ына

Нет ни денег, ни родни.

Дрищет всласть с Останской вышки.

Вся беда от США!

Подтяните, мол, штанишки.

И держитеся пока.

Валят всё на дядю СЭМа,

Как исконного врага.

Для народа эта тема

Есть надёжная узда.

И под музыку такую,

Видно в доле дирижёр,

Растащили Русь святую,

Утащили за бугор.

Что в башке у аиатов.

Трахнет Штаты почём зря.

Ну а там у депутатов

Дети, хаты и счета.

Возбудилась нынче Дума,

Шок прошёл по головам,

У товарища Чин Ына

Есть ракетный арсенал!

Михаил Крапунов