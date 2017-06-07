Звонок Бердана среди ночи,
Адарин нервно задрожал:
- Андрюх, привет!
Ну че ты хочешь?
мне нах*р нужен материал...
Андрей: - Не надо,
я ведь просто
лишь извиниться захотел...
Бердан заскрежетал
от злости:
- Да ты там, что ли, оху*л?
Мне пох*й ваши материалы,
Засуньте в ж*пу
свой «Листок»,
С Михайловым меня достали...
Всё, на четвертый нынче срок
я не пойду; тебя принять я
хотел давно, я обещал.
Но твой шантаж
мне не понятен -
ты в драмтеатре выступал
когда-то против,
я всё помню...
Адарин: - Год, ну целый год,
я за тобой ходил, Васильич
и за тебя я вел народ.
Поднял алтайцев три района,
Пахал, как лошадь, за тебя.
В ответ Бердан по телефону
Лишь больше вышел из себя:
"На смерть ходил,
людей водил", -
вопил Адарину Бердан;
Недаром среди прочих рыл
лик алый богом ему дан.
Адарин тоже не бездарен -
на диктофон свой диалог
зафиксил -
и скорей в «Листок»,
где публикуют компроматы.
а там, бог мой,
лишь мат на мате,
поток бессвязных
грязных слов.
Абзац полнейший. Текст готов.
Ш. Телефонный