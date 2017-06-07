Звонок Бердана среди ночи...

Звонок Бердана среди ночи,

Адарин нервно задрожал:

- Андрюх, привет!

Ну че ты хочешь?

мне нах*р нужен материал...

Андрей: - Не надо,

я ведь просто

лишь извиниться захотел...

Бердан заскрежетал

от злости:

- Да ты там, что ли, оху*л?

Мне пох*й ваши материалы,

Засуньте в ж*пу

свой «Листок»,

С Михайловым меня достали...

Всё, на четвертый нынче срок

я не пойду; тебя принять я

хотел давно, я обещал.

Но твой шантаж

мне не понятен -

ты в драмтеатре выступал

когда-то против,

я всё помню...

Адарин: - Год, ну целый год,

я за тобой ходил, Васильич

и за тебя я вел народ.

Поднял алтайцев три района,

Пахал, как лошадь, за тебя.

В ответ Бердан по телефону

Лишь больше вышел из себя:

"На смерть ходил,

людей водил", -

вопил Адарину Бердан;

Недаром среди прочих рыл

лик алый богом ему дан.

Адарин тоже не бездарен -

на диктофон свой диалог

зафиксил -

и скорей в «Листок»,

где публикуют компроматы.

а там, бог мой,

лишь мат на мате,

поток бессвязных

грязных слов.

Абзац полнейший. Текст готов.

Ш. Телефонный