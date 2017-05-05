Вот это - стихи о войне...

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Июль 41 года. Воспоминание лейтенанта

Мне нужно поскорее отчитаться

Перед "комбатом-9", Головко:

Нам нечем больше с гитлеровцами драться.

Остатки рот они добьют легко.

Что делать? Дёру в лес - и отступаем?

Сберечь хоть небольшой людской ресурс…

Снарядов нет. Патронов не хватает.

А вдруг комбат мне скажет, что я - трус?

Достанет свой "ТТ". Перед народом

Приставит бедному "летёхе" - мне - ко лбу!

Вот тут и думай над таким исходом,

Попали мы, несчастные, в беду.

Но "немец" прёт... Когда же свечереет,

Враг затаится на ночь - отдыхать?

А нас земля родная не согреет

Июльской ночью, хоть она нам – мать.

И всё ж иду я на доклад к комбату.

И говорю все прямо - так как есть...

Он выслушал меня. Ругнулся матом.

Махнул рукой - уж лучше помереть!

И желваки по скулам заходили.

И горечь жгла меня в его глазах.

- Ну, что ж, мы это тоже проходили! -

Сказал мне зло комбат - донской казак.

Достал он карту. Отдал мне. Маршрут мой

Ногтём, прокуренным от трубки, прочертил.

- Ты выводи людей на юг, - сказал он.

Прощаясь, обнял. «Все, сынок. Иди.

При мне оставишь взвод - мы вас прикроем.

А после передашь нам в небеса,

Как всё сложилось здесь». И с диким воем

Над нами пролетел шальной снаряд.

Я этот миг, запомнил, до секунды.

На каждый день, израненный войной,

Он, затвердев, упал в душе корундом,

А в сорок пятом шёл в Берлин со мной.

И там, в победном мае, у рейхстага

Я не забыл комбата своего.

Я сделал фото у колонны с красным флагом,

А на колонне надпись: «ГОЛОВКО».

1941-й, лето

А я присяду после боя

И самокрутку закурю.

Над нами небо голубое,

Я на него ещё смотрю.

А полчаса назад с овчинку

Оно казалось - просто жуть! -

Когда со смертью шло в обнимку

На тот окоп, где я сижу.

А я присяду после боя,

Снарядный ящик подперев

Свой живою головою,

На облака вверх посмотрев.

Они куда-то мимо-мимо

Летят и ускользают вдаль.

А здесь вокруг - ошмётки дыма

И на губах земная гарь.

Да, я присяду после боя.

Пусть с неба ветер студит кровь.

Навряд ли встретимся с тобою,

Моя заветная любовь.

Не так враг страшен, как малюют...

Но одиноко мне до слёз:

Ведь безвозвратно пропаду я

Вдали от родненьких берёз.

Да, я присяду после боя,

Шинели скатку подстелив.

Я "трёхлинейкою" прикрою

Дорогу к дому, докурив.

Ты не грусти, моя родная,

Дадим мы фрицу прикурить.

Коль не вернусь - судьба такая.

Живи.

Люби.

Ведь надо жить.

Евгений Чипизубов, с. Майма