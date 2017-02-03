Песнь сироты



Обижаться как бы глупо,

Мамка все же родила,

На селе моя халупа

Вся боками прогнила.



Нервы вывернуты слишком,

В голове забот ушат.

Под окошком муравьишки,

Обнаглевшие шуршат.



По щелям шутя, играет

Беспрепятственный сквозняк.

В чашке суп давно не тает,

По углам трещит барак.



Капитально делать нужно

Здесь ремонт, пока дышу.

В социальную я службу

Объяснение пишу.



Все по полочкам, по тексту,

И пока не грянул гром,

Приберите меня к месту,

А развалину на слом.



А не то пойду по свету,

Наломав статей, как дров.

Ни ответу, ни привету,

Из казенных теремов.



Представители опеки

Только плечиками жмут:

«Одолели свет калеки,

На плуте ютится плут».



В обострение к моменту,

Не от радости нахал.

Не сдержался… президенту

Письмецо я накатал.



Объяснил, не накрабял,

Простоте благодаря.

Обездолен не был кабы,

Не тревожил бы зазря.



Не бывает строчек краше,

В коих он ответ прислал

В конституции, мол, нашей

Созидательный накал.



Нет важнее той опоры,

Чтоб уважить бедноту.

Но сначала прокуроры,

Те, кто бдит, и на посту.



Нам понятны Ваши ахи,

Мы не строим почем зря:

По порядку – олигархи,

Бизнесмены и друзья.



Их породистые детки,

Как же быть без крыши им,

В конце может пятилетки,

Нищету мы покорим.



На крестьян и на рабочих

Пока строгое табу.

Чуть позднее, и короче…

Слепим новую избу.



«Эх, кострами ночка взвейся»

Как певал рабочий класс.

Толи суд мне европейский,

Потревожить бы как раз.



Там, поди, своих хватает

Бандерлогов и бродяг.

Да и совесть ковыряет

За отечественный флаг.



И кому еще подлянку

Или суть всю изложить.

Толи выкопать землянку

И стране на радость жить?



Толи выслушать всю Пьеху,

И сморить себя в тиши,

Иль в Америку уехать

На последние гроши?



Фролов Владимир