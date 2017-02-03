Обижаться как бы глупо,
Мамка все же родила,
На селе моя халупа
Вся боками прогнила.
Нервы вывернуты слишком,
В голове забот ушат.
Под окошком муравьишки,
Обнаглевшие шуршат.
По щелям шутя, играет
Беспрепятственный сквозняк.
В чашке суп давно не тает,
По углам трещит барак.
Капитально делать нужно
Здесь ремонт, пока дышу.
В социальную я службу
Объяснение пишу.
Все по полочкам, по тексту,
И пока не грянул гром,
Приберите меня к месту,
А развалину на слом.
А не то пойду по свету,
Наломав статей, как дров.
Ни ответу, ни привету,
Из казенных теремов.
Представители опеки
Только плечиками жмут:
«Одолели свет калеки,
На плуте ютится плут».
В обострение к моменту,
Не от радости нахал.
Не сдержался… президенту
Письмецо я накатал.
Объяснил, не накрабял,
Простоте благодаря.
Обездолен не был кабы,
Не тревожил бы зазря.
Не бывает строчек краше,
В коих он ответ прислал
В конституции, мол, нашей
Созидательный накал.
Нет важнее той опоры,
Чтоб уважить бедноту.
Но сначала прокуроры,
Те, кто бдит, и на посту.
Нам понятны Ваши ахи,
Мы не строим почем зря:
По порядку – олигархи,
Бизнесмены и друзья.
Их породистые детки,
Как же быть без крыши им,
В конце может пятилетки,
Нищету мы покорим.
На крестьян и на рабочих
Пока строгое табу.
Чуть позднее, и короче…
Слепим новую избу.
«Эх, кострами ночка взвейся»
Как певал рабочий класс.
Толи суд мне европейский,
Потревожить бы как раз.
Там, поди, своих хватает
Бандерлогов и бродяг.
Да и совесть ковыряет
За отечественный флаг.
И кому еще подлянку
Или суть всю изложить.
Толи выкопать землянку
И стране на радость жить?
Толи выслушать всю Пьеху,
И сморить себя в тиши,
Иль в Америку уехать
На последние гроши?
Фролов Владимир