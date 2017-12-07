Разводят как хотят. Разводят как котят

История, случившаяся со мной на днях, "уходит корнями" в недалёкое прошлое. Тогда, лет пять назад, когда я пытался помочь жене наладить бизнес по продаже в Горно-Алтайске детских игрушек, она разбудила меня рано утром со словами:

- Просыпайся, у нас есть очень хороший заказ: мне сейчас звонил замначальника налоговой инспекции - им к обеду нужны очень дорогие игрушки, они даже готовы оплатить нам дорожные расходы до Бийска и обратно.

Я не стал спрашивать, откуда она знает заместителя начальника налоговой, просто порадовался, что у неё есть такие связи, однако против внезапной поездки в Бийск сильно хотелось возразить, поскольку чувствовал я себя крайне невыспавшимся и невосстановившимся после ночного таксования:

- В магазине ведь полно игрушек, пусть что-нибудь выберут.

- Им нужны очень дорогие игрушки. У нас таких нет. И они сетуют, что во всём Горно-Алтайске дорогих эксклюзивных игрушек не найти. А у дочери начальницы налоговой инспекции сегодня день рождения. Я пообещала, что привезём.

"Что ж, такие связи грех не нарабатывать , - подумал я, - конечно, нужно ехать". И я оделся, и вышел на улицу… на сорокаградусный мороз. Однако уже через пару минут вернулся:

- Непруха непрушная: машина-то не заводится. И вроде бы всего четыре часа, как заглушил, а стартер уже совсем не крутит.

Жена передала сложившуюся проблему "заму", а потом передала его ответ мне:

- Он очень просит постараться. Готов оплатить даже пять тысяч рублей за дорогу. Может быть, ты можешь найти кого-нибудь, кто свозит?

Я позвонил знакомому: "Хочешь заработать?" - и тот согласился помочь.

Жена тем временем "устала быть посредником" между мной и "замом" и дала ему мой номер телефона. Так вот, пока мы ехали в Бийск, он позвонил мне раз пятнадцать-двадцать с вопросом, не купил ли я уже игрушку.

- Ну, вы же знаете, что до Бийска за пять минут не доедешь, зачем же звонить каждые пять минут? - удивлялся я настойчивости и исполнительности заместителя.

- Вы только успейте к трём, - постоянно просил звонивший, представлявшийся Русланом Олеговичем.

Потом, уже будучи в оптовой фирме, я и сам звонил ему, уточняя, какие игрушки брать, и наконец отрапортовал, что готов ехать обратно.

- Кстати, в Горно-Алтайске мы никак не можем найти дорогой коньяк, а у нас тут нагрянула проверка из Москвы, не могли бы вы помочь нам решить и эту проблему? Нужно купить пару бутылок хорошего коньяка проверяющим. А я вас отблагодарю - оплачу за коньяк на тысячу больше.

- Да, без проблем! Я как раз знаю тут один магазинчик… - упивался я собственной способностью решать любые вопросы и вместе с тем суммировал в мозгах обещанные мне гонорары, наценки, надбавки и премии. Барыш обещал быть неплохим.

- Ой, я очень сильно извиняюсь! - в сто пятидесятый раз позвонил мне Руслан Олегович. - Вы ещё не купили коньяк?

- Да вот, стою на кассе - две бутылки по три тысячи каждая…

- Знаете, мы решили не дарить коньяк. Москвичи-проверяющие пожаловались, что у них в Горно-Алтайске в роуминге слишком много денег на связь уходит, и мы решили подарить им по карте оплаты связи - вы тогда купите, пожалуйста, две карты «Билайн» номиналом по три тысячи, а я вам по приезду семь тысяч за это оплачу.

Я опять удивился:

- У вас же там офис билайновский под боком - пошлите кого-нибудь.

- Вы не представляете, какой кавардак сейчас в налоговой из-за этой московской проверки - совершенно некого послать. Ну, разумеется, если вам неудобно…

- Да, в общем-то, пустяк - я сейчас в торговом центре, и салон связи прямо передо мной.

Я решительно вошёл и попросил у менеджера две карты оплаты «Билайн» номиналом по три тысячи.

- С вас шесть шестьсот, - ответил мне менеджер.

Вот незадача: целых шестьсот рублей требовалось заплатить за посреднические услуги - моя жадность прямо взбунтовалась, и я опять позвонил Руслану Олеговичу. Он посоветовал:

- Я сейчас вам сброшу номера проверяющих - вы забросьте деньги прямо им на телефоны без комиссии, а я вам в Горно-Алтайске наличными семь тысяч отдам. Только чеки мне обязательно привезите.

- О'кей, - согласился я и, подойдя к банкомату, без особых раздумий опустил в его прорезь шесть тысяч кровных рублей. И тут меня осенило: "Если бы он не был знакомым моей жены, я бы решил, что всё это натуральный лохотрон, а я тот самый лох, которого разводят на бабки".

"Нет, я точно лох!" - тут же "вскипело" всё моё нутро, и я стал звонить жене:

- А ты давно знаешь этого Руслана Олеговича?

- А я его вообще не знаю, - отвечала жена. - Он с утра позвонил, представился и попросил привезти супердорогой подарок для дочери начальницы.

- Понятно! - и первым делом я обратился к своему "водителю" с просьбой срочно отвезти меня в офис "Билайн".

- А что случилось? - спросил он по дороге в офис оператора сотовой связи.

Я вкратце пересказал историю дня.

- Так у меня родственник в налоговой… Сейчас я ему позвоню… Коля? К вам проверка из Москвы сегодня приезжала? Нет? Всё спокойно? Ну, хорошо, спасибо, до встречи… Не было у них сегодня никакой проверки!

- Да, я это уже и так знаю…

Тем временем на телефон мне пришло СМС-сообщение от "Руслана Олеговича":

"Я сейчас на совещании и не могу говорить, но мы с вами совершили страшную глупость: положили деньги на телефоны рядовых проверяющих и забыли про их начальника. Вот телефон начальника - закиньте, пожалуйста, ещё и туда три тысячи рублей, а то, боюсь, меня уволят за допущенную оплошность".

Ничего отвечать я не стал - стремительным соколом я уже влетал в офис «Билайна» со словами "Я ошибочно перевёл деньги на чужие номера телефонов. Вот чеки!"

- Ничего страшного, - улыбнулась мне девушка-оператор. - Сейчас мы вернём вам ваши денежки.

Она немного поколдовала над компьютером и погрустнела:

- Ой! А на данных номерах совсем нет денег. К сожалению, в таком случае мы ничем не сможем вам помочь…

В общем, были потом: и моё заявление в полицию, и подробные расспросы горно-алтайского следователя, и примерно через месяц я обнаружил письмо в почтовом ящике - о том, что поскольку мошенник звонил мне из Краснодарского края, то дело отправляется на расследование туда… А ещё через месяц мне пришло письмо от полицейских из Краснодарского края, в котором говорилось, что раз мошенничество было совершено на территории Бийска, то и разбираться с ним должны бийские служители правопорядка…

"Жизнь - школа платная", - решил тогда для себя я, - и я поплатился за собственную жадность, потерю бдительности и осознанности, за доверчивость, за невнимание к жизненным подсказкам (ведь не завелась машина - уже нужно было задуматься)… Короче, с того дня я немного изменился, по крайней мере, перестал ставить "деньги" во главу угла, видеть в них цель, и даже в оплате своих таксистских услуг стал видеть только отражение себя - так сказать, эквивалент людской благодарности.

С тех пор я старательно усмиряю в себе корысть и жадность. Когда другие таксисты делятся со мной "секретами" заработков: прятать мелочь и говорить, что нет сдачи, оставляя её себе, или округлять сумму поездки в верхнюю сторону, либо заранее включать счётчик, возвращать забытые в такси вещи за хорошее вознаграждение - я пропускаю такие советы мимо ушей. Оставляю всю непредсказуемость возникающих ситуаций на суд Неба, надеюсь на совесть людей и на помощь невидимых хранителей. С возрастом я стал всё более доверять интуиции и менее полагаться на математическую логику и кажущуюся выгоду.

"Что наша жизнь? Иг-ра!". Вот я и играю по правилам, на сегодняшний день - по правилам установленных в такси расценок и норм. Понятно, что и мне хочется побольше денег, но я же не желаю искажать свою душу мелкими сторублевыми ухищрениями.

Вот и в том случае, о котором я собрался вам рассказать, который произошёл со мной на днях и который, возможно, не был бы вам полностью понятен без многословного вышеизложенного описания, я был непреклонен в неустанной борьбе со своим корыстолюбием.

Поздним субботним вечером я взял заказ, требовавший отвезти клиента от здания ГИБДД до аэропорта "Горно-Алтайск" с каким-то багажом. Это дополнительное условие почему-то никак не вязалось со всем моим многолетним таксистским опытом (из подобных контор люди ездят максимум с папкой под мышкой), хотя, помнится, некоторые мои пассажиры и говорили диспетчеру, что поедут "с багажом", а на деле выходило, что кроме небольшой спортивной сумки, легко умещяющейся на коленях, у них ничего больше не было.

Или, может, пассажиры выйдут не из инспекции безопасности дорожного движения? Ведь бывает, что люди намеренно называют наиболее звучный ориентир, а потом выходят из дома напротив или из какой-нибудь подворотни и садятся в такси. По-разному бывает, поэтому таксисту приходится просто ждать, без домыслов и лишнего анализа.

Но как, скажите мне, не анализировать, если каждый профессиональный местный таксист хотя бы примерно, но знает расписание немногочисленных рейсов из горно-алтайского аэропорта и заявит вам со всей ответственностью, что в субботу вечером из Горно-Алтайска никакие самолёты не вылетают. Да и вообще поздним вечером из Горно-Алтайска самолёты не вылетают, да и частник или чартер какой вряд ли полетит, а особенно зимой - в нетуристский сезон. Эти мысли проносятся в голове за считанные секунды, пока я подъезжаю к зданию ГИБДД, в котором светятся окна всего одного кабинета. На стоянке пусто и безлюдно - все инспекторы по субботней традиции на рейде под кодовым названием "Трезвый водитель". Звоню:

- Такси ожидает.

В ответ, с явно кавказским акцентом:

- Здравствуйте, меня зовут Сергей Сергеевич. Я выйду к вам чуть позже. Сейчас я нахожусь в кабинете начальника ГИБДД. Простите, как я могу к вам обращаться?

Я представляюсь, но без той напыщенности и высокомерности, которую только что слышал в телефоне: только имя без лишней помпы - и то не понимаю, зачем? Детей нам, как говорится, вместе не крестить.

- Я хочу сказать, что вам придётся немного подождать, попозже я вам перезвоню, вы включайте пока счётчик - я простой сполна оплачу.

Но, как истинный борец с собственным корыстолюбием, я бесстрастно отвечаю:

- У вас есть десять минут бесплатного ожидания.

Сэргей Сэргейэвич несколько секунд молчит и отключается. Через пару минут он перезванивает, пытаясь возобновить диалог:

- Вас предупредили, что у нас будет багаж?

- Да.

- Два че… Один чемодан и два кейса. Вы знаете, кого повезёте?

- Нет.

- Вы повезёте двух майоров из службы собственной безопасности. В аэропорт. У вас чистая машина?

Я окинул взглядом салон: в кромешной темноте он "выглядел" идеально чистым:

- Да.

- Вы можете уже включить счётчик - мы будем заняты с бумагами ещё минут пятнадцать-двадцать.

Я посмотрел на таксометр: прошло только пять минут - пять минут бесплатного ожидания у них ещё осталось. Через пять минут, если не выйдут, решил я, нужно будет снять заказ: какой-то мутный тип; и вот зачем вызывать такси, если знаешь, что будешь занят ещё полчаса? Через полчаса и вызывай!

- А знаете, что? Чтобы вам просто так не стоять… - продолжил "клиент". - У меня будет просьба личного характера… Я дам вам ещё тысячу рублей сверх оплаты заказа. Сейчас нужно будет съездить в магазин и купить две бутылки хорошего коньяка. Сделаете?

Я уже устал считать нестыковки и оговорки собеседника. Мало того, что он не знал, что наш аэропорт в такое время не работает, так он, похоже, и не догадывался, сколько патрульных машин ДПС ездят одновременно по Горно-Алтайску - вряд ли кто-то из местного отделения ГИБДД стал бы вообще вызывать такси, чтобы отвезти офицеров безопасности к самолёту. Да, к тому же, схема действия телефонных мошенников удивительно напоминала пройденный мной когда-то опыт...

- Нет, - отрезал я.

- Почему?

- Потому что я уже наступал на похожие грабли, - ответил я. - Вы лучше поищите других лохов, их и разводите…

На том конце нашей беспроводной связи снова повисла пауза, а потом кавказец сказал:

- Знаешь что? Иди ты… - и далее последовало непечатное слово, никак не увязывающееся с предыдущей псевдоинтеллигентной манерой его разговора…

Я решил предупредить диспетчеров о возможности повторения подобных заказов, подробно описал им все нюансы произошедшего и предложил занести телефонный номер мошенника в "чёрный список", чтобы он больше не мог заказать такси.

- А ведь он звонил сразу после отмены вами заказа. Сказал, что решил пока никуда не ехать, и закажет такси попозже…

Таксистских фирм в нашем городе уйма, так что, господа таксисты и барышни диспетчеры, будьте готовы к неожиданному развитию событий, вытекающему из обычного, казалось бы, вызова такси. Если же вы думаете, что вы - "не лох", то хочу признаться, что я раньше тоже так думал, пока не попался на примитивный развод. Между прочим, среди моих пассажиров мне тоже не раз встречались обманутые по телефону люди. Одна женщина даже накрыла богатый стол для "приезжих генералов ФСБ", а потом перевела "им" на телефон аж двенадцать тысяч рублей… Впрочем, я обещал ей не предавать этот случай огласке.

Я помню, в Интернете "гуляла" одно время фотография телефона с такой СМС-перепиской:

СМС: "Ваша карта заблокирована. Подробности по телефону".

Ответ владельца сотового: "Лохов у нас нет".

СМС: "Есть, и очень много".

Большое количество пострадавших от разнообразных афер подтвердил мне и горно-алтайский следователь, ехавший однажды пассажиром в моей машине. Он рассказал, как мошенники сплошь и рядом воруют сегодня у населения безналичные деньги десятками и сотнями тысяч рублей, под разными предлогами выуживая у "жертв" коды банковских карт. И число "доверчивых" людей день ото дня не уменьшается.

Кстати, когда я в тот раз, о котором рассказывал вначале, приехал из Бийска, то всё-таки заглянул в налоговую…

- Зачем? - спросил меня знакомый.

- Ну, я же обещал привезти чеки, - печально улыбнулся я.

Передо мной по ступеням поднималась счастливая девушка с огромнейшим розовым плюшевым медведем. Она остановилась на входе и спросила охранника:

- А можно мне увидеть Руслана Олеговича?

- Да вы что сегодня? Сговорились? Прямо один за одним… Пятый человек подряд. Я уже отвечать устал: "У нас такой человек не работает!"

Просто таксист