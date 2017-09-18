Философские беседы. Трактат о Внутреннем и Внешнем

Иногда натыкаюсь в Интернете на комментарии к моим «заметкам горно-алтайского таксиста» (рубрика «Блоги» на сайте газеты «Листок»), и порой мне приходится с неудовольствием проглатывать нелестные отзывы на свои статьи. Нет, в целом-то мои мемуарчики людям вроде бы и нравятся – но вот когда «народ» комментирует мои лирические отступления и философские рассуждения о жизни, тогда гневные комментарии от достаточно сурово воспитанных людей звучат примерно так: «долбанная философия» или «сраный философ». Несмотря на кавычки, это, возможно, и не дословные цитаты, а лишь скристаллизовавшееся впечатление от обсуждений моего творчества, к тому же в газете и не всегда получится их дословно передать, так как зачастую комментаторы беззастенчиво используют ненормативную лексику. Кстати говоря, лично я давно уже воздерживаюсь от употребления нецензурных слов, что, как многие понимают, является очень нехарактерной чертой для профессии таксиста, которую я осваиваю на протяжении последнего десятка лет…

Короче, теперь я догадываюсь, что многих читателей раздражают именно мои доморощенные философские размышления. Уверен, что это та категория поверхностных читателей, которые не хотят загружаться ни своими, ни чужими рассуждениями, а желают лишь легких описаний анекдотических случаев или напряженных остросюжетных рассказов из моей таксистской практики. Конечно, если я покопаюсь в своей памяти, то легко извлеку оттуда массу живописных зарисовок с натуры…

Я, например, особую остросюжетность испытал, когда молодая женщина, севшая (уже довольно поздним вечером) в мою машину с примерно четырехгодовалой дочкой, попросила остановить такси у ЦУМа, чтобы «на секундочку заскочить» в магазин. Девочку при этом она доверчиво оставила в машине. А примерно через минуту задняя дверь моего автомобиля резко открылась и какой-то пьяный мужик, подхватив девчонку под мышки, стал молча вытаскивать её из машины. Я едва успел схватить закричавшую малышку то ли за руку, то ли за одежду...

- Отпусти! - зло хрипел мужик.

Я тоже что-то громко отвечал, представляя, а, может быть, даже и не представляя, в какой ситуации я окажись, кабы мама вышла из магазина, а я б ответил, что её дочь украл неизвестный наглый пьянчуга… Наконец, отстояв девочку, я выскочил из машины, чтобы разобраться с киднэппером «поближе», и – о, благословенное таксистское братство – из соседних припаркованных машин тоже повыскакивали таксисты, предлагая свои услуги в усмирении похитителя.

- Нужна помощь? – подошёл ко мне знакомый коллега.

- Это моя дочь, - заворчал мужик, но, видя превосходящие силы противника, отступил и сел за руль стоявшей рядом «Тойоты»…

- Да-да, этот пьяный - мой муж, - призналась вернувшаяся женщина, - из-за него-то мы, на ночь глядя, и уехали из дома.

Машина мужа хвостом ревнительной слежки двинулась за нами.

- Но он же пьяный за рулём?! – то ли спросил, то ли констатировал я.

- Это его проблемы, - отнюдь не любящим тоном ответила жена.

- Хотите, мы оторвёмся от преследования? Я знаю такие улицы, где я проеду, а он непременно застрянет...

- Нет, это лишнее, - устало произнесла женщина, - пусть себе знает, куда мы уехали.

Так, с «Тойотой» на хвосте, мы и добрались до места назначения.

Может быть к разочарованию «поверхностных» читателей гонки с преследованием в этом рассказике не получилось. Зато получилась она в другой раз.

Один молодой таксист умудрился влюбиться в проститутку. В ту памятную ночь я подрядился возить «жриц любви» на заказы, а он подошёл ко мне часа в три ночи с расспросами, кого из «девочек» и куда я возил, и «где Настя?» (её настоящее имя я уже не помню, да и, обычное дело, что «ночные бабочки» как правило имеют для клиентов имя вымышленное – так сказать, рабочий псевдоним). Я шифровался, как мог. Сказал, что стою просто так, ожидая заказ от базы, и не понимаю, о каких «девочках» речь. Он ухмыльнулся и сел в свою машину, никуда уезжать не собираясь.

«Настю» отправили на заказ примерно через полчаса. Таксист поехал за нами. Я решил оторваться от него и прибавил газу. Он тоже. Я даванул под сотню по ночному городу. Безумный таксист обогнал меня на ста двадцати и резко подрезал, тормознув и приняв вправо. Этот маневр мог реально лишить его возлюбленной… Но он гарцевал на грани, словно показывая девушке свою удаль, а я в этом случае как-то не смог найти причину, ради которой стоило бы рисковать автомобилем и жизнью. И ещё я не мог понять, зачем этому юноше воочию нужно видеть грехопадение дамы своего сердца – к кому и куда она едет посреди ночи… Но мало ли – вдруг он решил именно сейчас признаться ей в любви, или назначить свидание, или взять номер телефона?

Меня буквально огорошило, когда мои предположения прервал телефонный звонок на мобильный этой «Насти» от того самого «безумного таксиста», и они начали мило ворковать друг с другом, шутить и смеяться. Напомню вам, что «Настя» была «девушкой по вызову» и ехала «на заказ». Вот уж, действительно, как жизнь удивительна…

Ну, вот видите – практически никакой философии, голые факты, сплошные анекдоты. Но между тем философия всегда была и остаётся для меня методом, заставляющем думать и делать выводы о происходящем вокруг. Поэтому читателям моих «заметок» вряд ли светит когда-нибудь избавиться от моих полуфабрикатных размышлений. Похоже, что такова сама моя натура. Всегда мне хотелось узнать великую Истину Жизни. И помню, что лет этак тридцать назад, устроившись на работу в редакцию одной провинциальной газеты, я решил, что смогу без особых усилий, не проживая собственную судьбу, найти эту истину – работа в газете давала мне возможность огромного числа встреч с пожилыми людьми; людьми, одной ногой уже стоящими на пороге перехода в посмертный мир: «Вот! - они уже пожили, накопили жизненный опыт, сделали выводы, поняли Истину, - думал я, - нужно их только о ней спросить».

«А когда я соберу массу мудрых выводов о Жизни от стариков и старушек, то издам книгу для молодых» - искренне надеялся я.

И я ходил по заданию редакции или по собственной инициативе по сотням адресов и по тысячам проблем и везде непременно спрашивал пожилых и почтенных людей, что же они поняли о Жизни, какую главную мысль из неё вынесли? И знаете, какие ответы, я слышал чаще всего?

- Что я понял? Что я поняла? Да, что Смирнов (фамилию можете подставить любую, по вкусу) – самый страшный гад на этом свете. Из-за него… - и так далее.

Уже через десяток схожих между собой ответов мне стало совсем не смешно. Гениальный план с фундаментальной Книгой Истин, можно сказать, с грохотом провалился. Но в свою очередь я начал понимать, что накапливающаяся и постоянно присутствующая в людях внутренняя озлобленность начинает яро требовать от них некоей персонификации – и каждый пассивный и инертный в своей осознанности человек начинает усиленно искать конкретное имя того, кто виноват во всех его бедах. Теперь уже мой жизненный опыт компетентно заявляет, что меняются эпохи, жизненный уклад и формы власти, но у простого люда на устах всегда висят ругательства (а на сердце, возможно, чёрная ненависть) на соседа, родственника или на современное ему руководство страны, города или даже села…

Знали бы вы сколько брани, претензий и сквернословия в адрес одного только Путина я выслушал от пассажиров такси за последние годы…

И вот я вспоминаю яркое и по-моему весьма уместное здесь высказывание журналиста, эссеиста и писателя Сергея Довлатова:

«Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?»

Безусловно, что это наша собственная неидеальность (невежество, отсутствие конструктивности, внутренняя дисгармония вкупе с махровым эгоизмом) как раз и не даёт абсолютному большинству людей трезво оценивать окружающую действительность и ведёт к тягостям восприятия любых жизненных испытаний, а в конечном итоге – к неспособности радоваться жизни. Мы как бы смотрим на жизнь через те очки, которые сами на себя одеваем. И если в нас есть негатив и тоска, то через их пелену и весь мир вокруг становится тоскливым.

Недавно один мой приятель (в недавнем прошлом и сам таксист, а ныне местный бизнесмен средней руки) вызвал меня, чтобы доехать до своей работы:

- Я мог бы, конечно, ездить и на автобусе, - сказал он, - но я попробовал – в Горно-Алтайске люди в автобусах ездят с такими (!) смурными ли-ца-ми… Я уж лучше на такси…

Действительно, безрадостность заразна. Но даже в такси далеко не все пассажиры сияют радостью жизни. А когда проезжаешь по улицам Горно-Алтайска, то всеобщая озабоченность и усталость пешеходов прямо-таки бросаются в глаза… Однако, конкретно, давайте (с этой точки зрения) и сами посмотрим на себя в зеркало... Вот именно… Никакого восторга… Проблемы, спешка, нереализованные или сумбурно-разочарованно реализованные желания, и «суета сует» – а в результате вся эта суета (морщинками, тусклыми взглядами, опущенными уголками губ) написана на наших лицах…

- Вы слишком напряжены – нужно расслабиться, - посоветовал я как-то одной (по семь раз в день пользующейся такси) пассажирке.

- Я не могу расслабиться, потому что мне нужно (метаясь по городу) зарабатывать деньги, чтобы кормить семью, - ответила она…

А тем же вечером я вёз другую женщину, которая заказывает такси так же часто, отличие лишь в том, что она, как правило, перемещается только по разным барам и ресторанам (то есть живёт в относительном достатке):

- И что? Ещё куда-нибудь заедем? – спросила она своих подружек, и те ответили, что выпили бы ещё по коктейльчику в известном заведении. Но, когда мы подъехали к заведению, то оно оказалось закрыто.

- Ну, тогда по домам! – скомандовали они.

И, когда мы развезли «подружек», я спросил:

- Вот вы каждый вечер посещаете какие-нибудь увеселительные места – это хобби или, может, вы – профессиональный эксперт по «высокой кухне»?

- Скорей всего, я просто таким образом избегаю остаться один на один со своей внутренней, душевной пустотой – ответила она...

Это было пронзительно честное признание. И, по моим наблюдениям, абсолютное большинство людей стремятся заполнить свою жизнь всем, чем угодно - работой, событиями или прочими внешними обстоятельствами, именно по этой причине. И наша всеобщая озабоченность происходит от того, что мы уж слишком много времени уделяем Внешнему, срочно желая то успеха и достатка, то новейших материальных благ, то спорных видов развлечений, то земной любви, то чувства собственной значимости. А в это время наше Внутреннее начинает стремиться к пустоте.

Существует широко известный миф об Орфее и Эвридике – будто бы была у них взаимная любовь, но однажды Змей-искуситель ужалил Эвридику, и она умерла. Орфей отважился спуститься за ней в царство развоплощенных духов и внеплотских теней. Благодаря развитому в себе таланту пения (а Орфей, говорят, обучался искусству сакрального слога у великих жрецов Египта, и на звуки его песен, как завороженные, собирались даже всяческие животные) фракийский юноша смог очаровать и богов, и всех стражей подземного мира. И Эвридику ему вернули. Но с условием: чтобы Орфей не пытался увидеть, следует ли она за ним. Однако Орфей не выдержал испытания и оглянулся, и Эвридика исчезла.

Одна из версий расшифровки этого мифа заключается в том, что Эвридика символизирует душу Орфея, и, только предполагая это, уже становится тревожно: как же легко в этом мире можно потерять свою душу и как сложно её потом вернуть… А, вернув, еще сложнее удержать. И разве можно жить без души? Орфей смог, но недолго – согласно легенде его, почти сразу по возвращении, разорвали на части женщины-вакханки (А Вакх, как известно – бог пьянства и прочих увеселений)…

Примечательно, что даже оторванная голова Орфея продолжала петь… Такова сила жизненного устремления. Однако, что касается души – мне больше нравится трактовать миф об Орфее так, что каждый из нас словно спустился на Землю за собственной душой, однако теперь, даже обретя свою внутреннюю соль, если мы будем постоянно оглядываться на смертный мир, то можем потерять свои угнетаемые невзгодами души. Навсегда…

Временами я действительно переживаю за многих людей в Горно-Алтайске - которых вожу, которых вижу – но не по причине какой-то их неустроенности и тотальной несправедливости Жизни, доводящих их до тоски и усталости, а по чувствованию угасания в этом их душ.

Наши души на первый взгляд неразрывны с нами, но чтобы не потерять их, нужно пройти по жизни уверенно (с верой) в сиянии любви и добра, заботы и ответственности, красоты и радости, ориентируясь по собственному вдохновению на те области деятельности и тех людей, при которых наши души растут, где нам комфортно и пламенно… Наши души не должны страдать и саморазрушаться от обилия внешних нестыковок, а должны закаляться ими, как закаляется сталь. Воистину, наша жизнь – это и есть горн для настоящей закалки Духа, наша жизнь – это настоящая йога.

Знаете, иногда я и свою работу называю «такси-йога» (по аналогии с известными разновидностями йогических практик: хатха-йога, раджа-йога, агни-йога…): один из переводов слова «йога» – «обуздание», и я, конечно же, за много лет работы в горно-алтайских службах такси изрядно «обуздал» и закалил и свой характер, и свою психику.

Хотя порою всё равно ещё бывает, что внутреннее негодование так захлестнет и меня, что, час или два, как бы не можешь работать… Ну, вроде бы никто работать мне и не запрещает, но практика показывает, что в таком, нервном, состоянии лучше и не работать вообще: говорят же, что «негатив притягивает негатив» - и в таком состоянии запросто можно попасть в мелкое ДТП, что-либо нарушить и получить штраф от «гаишников» или нарваться на целую серию неблагополучных пассажиров… Поэтому, пользуясь опытом, я предпочитаю «перевести дух» и успокоиться… Да и ведь кто-то же должен гасить цепную реакцию нашего общего негатива…

Говорят, что Будда направлял своих учеников в разные деревни, убивая этим, так сказать, сразу двух зайцев: распространяя своё Учение и тренируя своих подопечных, как в искусстве изложения информации, так и в закалке их духовных качеств. Нередко его учеников в ответ на проповедь или просьбу о подаянии просто били… Один из учеников спросил Будду:

- Если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать?

Говорят, что Будда ответил:

- А что ты должен делать, если с дерева упадёт сухая ветка и ударит тебя?

Ученик растерялся:

- Что же я буду делать? Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался под деревом, когда с него упала ветка.

Тогда Будда продолжил свою мысль так:

- Так делай то же самое. Кто-то был безумен, был в гневе, и ударил тебя. Это всё равно, что на тебя упала мёртвая ветка с дерева. Нужно продолжать идти своим путём, будто ничего и не случилось…

Однажды парень, ставший впоследствии моим постоянным пассажиром (в каком бы такси я не работал), услышав мои пространные мысли о жизни, горячо воскликнул:

- Я понял: ты дзен-буддист! Да?

- Да, я даже не уверен, что знаю, что это такое, - ответил я. – Я – просто таксист…

- Ты не просто таксист, - рассмеялся пассажир, подняв вверх указательный палец. – Ты дзен-таксист!

Возможно и так. Дзен-буддисты, кстати, и сами не знают, что такое «дзен», раз говорят, что это «набирать снег серебряным кувшином», и они считают, что «Дао есть в каждом ремесле» и что профессия есть медитация; а я как раз так и отношусь к своей работе таксиста. Ещё я придерживаюсь принципов, что случайных встреч и случайных пассажиров не бывает, и что гармоничный внутренний настрой привлекает ко мне более адекватных заказчиков, способных дать мне не только хорошие деньги, но и позитивные эмоции, информацию, энергии, силы. Я слышал, что чувство нашей внутренней гармонии дает нашим ангелам-хранителям, духам природы и космическим наставникам возможность видеть нас, как Свет, и помогать нам. В противном же случае Небо не может даже различить нас, воспринимая слой негатива, как сплошной серый туман. Так давайте беречь благостное настроение. Такова моя философия Внутреннего и Внешнего.

Мне кажется, что моё восприятие и осознание проблемы необходимости здравоосмысленного соотнесения Внутреннего и Внешнего уходит своими корнями в далёкое детство.

Однажды в школе, когда я учился в классе четвёртом или в пятом, у нас «заболел» учитель труда, и тогда мальчиков, обучавшихся на «трудах» слесарному, столярному и токарному делу (а в классе по трудовому воспитанию у нас в то время стояло даже штук пять токарных станков), всех мальчиков отправили заниматься вместе с девочками, урок у которых носил название «домоводство», был посвящён шитью и приготовления вкусной и здоровой пищи, и обычно «шёл» параллельно с мальчишескими «трудами». Преподавательница по домоводству решила сделать урок для мужской части пятиклассников максимально интересным и полезным:

- А сейчас, - сказала она, - я научу вас, как правильно выбрать себе жену.

И она взяла в руки кастрюлю:

- При выборе жены обратите внимание на то, как понравившаяся вам девушка снимает крышку с кастрюли, в которой готовит обед. Вернее, обратите пристальное внимание, как девушка кладёт эту крышку на стол. Если кастрюльная крышка положена ручкой вверх, то такую девушку не нужно сватать – она будет нерадивой женой и неаккуратной хозяйкой. Хорошая хозяйка всегда переворачивает крышку кастрюли ручкой вниз. Ведь, во-первых, на внутренней поверхности крышки конденсируются капельки влаги от приготовляемой еды, жир и накипь – и когда мы кладём крышку ручкой вверх, то непременно заляпываем стол стекающей с крышки жидкостью или скапливающейся на её ободке пеной. Во-вторых, таким образом мы можем запачкать и саму крышку – жировыми пятнами от предыдущих блюд, остатками продуктов, шелухой, крошками и так далее – и по возвращении крышки на кастрюлю этот мелкий мусор непременно попадёт в готовящееся блюдо…

Неважно, что при выборе жены в своей взрослой жизни я совсем не использовал советы той учительницы по домоводству – но ни один урок в школе мне не запомнился так ярко, как эта абсурдная по тем временам и по тому уровню моего восприятия речь. Но я отметил тогда, что не нужно допускать излишних контактов Внутреннего и Внешнего – это, по меньшей мере, негигиенично…

Я вдруг стал замечать, насколько люди слишком нерационально проявляют себя и в других мелочах. Примеров вокруг всегда была масса. Да, на одной только кухне… Вспомните, например, как большинство из нас собирают после обеда грязную посуду: ставя тарелку в тарелку – и тогда внешний ранее чистый слой тарелки моментально становится грязным, соприкасаясь с остатками еды на стенках внутренней поверхности другой тарелки: и тогда, если у вас нет посудомоечной машины усилий на мытьё придётся тратить, конечно, гораздо больше…

Вы спросите, при чём здесь кухонные истории?

- Учиться можно, глядя на любую вещь, - говорил однажды рабби своим хасидам, - все в этом мире существует, чтобы наставлять нас.

- И чему же учит нас, — спросил один хасид с сомнением, - железная дорога?

- Что, опоздав на миг, можно упустить всё.

- А телеграф?

- Что каждое слово учитывается.

- А телефон?

- То, что мы говорим здесь, слышно Там.

Поэтому даже вроде бы малозначащие внешние примеры учат нас мудрости. Может быть, будет время и место, и я напишу целый трактат о Внешнем и Внутреннем. О тех простых примерах, что с некоторых пор человек осознанно разделяет одежду на верхнюю и нижнюю, на одежду для улицы и одежду для дома, понимая, что верхний защитный слой уличной одежды не должен контактировать с любым, даже внешним слоем внутридомашнего обихода. Пришёл с улицы - переоденься в домашнее. Во многих семьях это ж почти закон. Так мы защищаем от лишней внешней грязи своё тело, и в частности, свою кожу. Но ведь и кожа – это тоже наш внешний слой… Таким образом, по моим наблюдениям, и у Внутреннего, и у Внешнего, есть по нескольку степеней и уровней важности. И непонимание этого людьми и в повседневности проявляется соответствующими ситуациями.

К примеру, я подъезжаю на вызов такси, а у подъезда дома стоит женщина, а на асфальте, не блещущем чистотой, стоит большая сумка. И пока я выхожу, чтобы поставить сумку в багажник, женщина уже ставит её на заднее сиденье со словами «Она – чистая».

Я, конечно, тут же читаю свою мини-лекцию о том, что тем пассажирам, кто садится «сзади», бывает критично даже маленькое пятнышко грязи на сиденье; но жизнь назад уже не «отмотаешь», поэтому после поездки я просто встряхиваю чехлы… И вот смотрите, в этом случае Внешнее всегда контактировало только с Внешним (асфальт с сумкой; сумка с чехлом сиденья; сиденье, допустим, с белым платьем), но получается, что подобное действие постепенно добирается до все более внутреннего и в конце концов может повлиять на внутреннее настроение и владельца автомобиля, и условной владелицы платья…

Но я надеюсь, что мы с вами договорились оберегать свою душу от влияния внешних обстоятельств? И в осознанном желании сберечь свою душу кажется, что нет другого выхода кроме, как начать относиться к жизни по-философски…

Да уж, иногда я так расфилософствуюсь в такси, что пассажиры спрашивают меня, а не тот ли я таксист, что пишет свои опусы и публикует их в газете «Листок». Я округляю глаза и скромно отвечаю:

- Нет, не тот…

Дзен-таксист