Недвусмысленные намёки пассажирок

Ну, что ж, закончился очередной летне-курортный сезон - сезон, когда у таксистов Горного Алтая появляется возможность хоть немного заработать на извозе приезжих туристов - и теперь у меня снова появилось свободное время, чтоб поделиться с вами своими воспоминаниями и размышлениями о работе в такси Если вы ещё не устали от моей прежней болтовни, то я, пожалуй, продолжу романтично-пастельными тонами (а на этот раз, может быть, даже и пОстельными) расписывать профессию таксиста в Горном Алтае.

С одной стороны, я, конечно, всегда преподношу тот или иной фотографический срез своей именно таксистской деятельности, но запечатляются-то в нём современники - обычные люди, поэтому, с другой стороны, такой, как правило, тематический срез - это и отражение нашей действительности, и частичный диагноз нашему обществу, и, надеюсь, повод каждому скорректировать хоть на йоточку своё самоосознание.

На этот раз я выбрал для "препарирования" очень "горячую" тему, живописуя которую мне, вероятно, придётся очень долго подбирать слова, чтобы не перегрузить вульгарностью газетные страницы. Однако я ведь могу и завуалировать, и зашифровать свой рассказ - например, так, как это делают некоторые мои пассажиры женского пола.

- А чем вы раньше занимались, до работы в такси? - спросила меня как-то, рассчитываясь, женщина лет примерно тридцати пяти - сорока.

Пожалуй, здесь тоже скрою свой реальный ответ, но скажу, к примеру, что ответил так:

- Был сантехником…

- А вы знаете, что? У меня как раз проблема с трубами. Если я вас приглашу домой, вы сможете их починить?

Признаюсь, по наивности я не сразу распознал иносказательность дамской речи:

- Вы знаете, я сейчас сантехникой не занимаюсь, а работаю в такси, - незамысловато ответил я.

- Вы учтите, у меня сантехника очень часто ломается, - продолжала дама, - я ведь разведена…

Тут уж только глухой не услышит таких железобетонных намёков, но я постарался без лишних обсуждений взять деньги за поездку и поспешно ретировался. Главное, как говорится, вовремя смыться…

Но что, скажите, делать таксисту, когда клиентка не настроена рассчитываться деньгами, а явно желает расплатиться, что называется, натурой?

Вот и такое в моей практике извозчика тоже было.

Ночь. Из подъезда выходят две женщины "навеселе".

Та, что потрезвее, провожает и садит в такси свою подругу. Уточняю адрес доставки "тела" у более адекватной женщины. Провожающая называет адрес и спрашивает у подружки:

- У тебя хоть деньги-то на такси есть?

- Иди-иди, - заплетающимся языком, прихихикивая, выговаривает пассажирка, - мы тут сами разберёмся.

- Точно есть?

- Да, иди уже; говорю же: мы с таксистом договоримся; я знаю, чем расплатиться…

Тут уж я конкретно заподозрил, что мне предстоит ещё один рейс с разборками и домогательствами - короче: что вообще могу остаться без денег в конце поездки.

- Поехали! - выдохнула пассажирка.

- Давайте вы сначала заплатите сто рублей, а потом мы тронемся, - возразил я.

- Давай лучше, когда мы доедем, я дам тебе что-то, что стоит больше, чем сто рублей, - играя мимикой, предложила женщина.

- Увы, но кроме сотни тугриков мне больше от вас ничего не нужно. Сто рублей - и мы едем; нет - значит, вы выходите.

Мы простояли, перепираясь, минут пять... Наконец, пьяненькая дама нырнула рукой в сумочку и, вынув оттуда сотенную купюру, швырнула её мне на переднее сидение. Еще через пять минут я подвёз её к её подъезду.

- И что, даже в гости не зайдешь? - спросила соблазнительница.

Я отрицательно помотал головой. Пассажирка, фыркнув, нетвердой походкой удалилась…

Я, безусловно, слышал от некоторых таксистов разудалые истории об их случайных связях с пассажирками… Ещё я видел таксиста, по словам коллег которого он и работает в такси только ради таких "связей"…

Знакомый таксист однажды делился со мной эмоциями по поводу того, как две женщины, приехавшие с "северных" заработков, предлагали ему десять тысяч рублей за интим-услуги…

Я и сам однажды стал жертвой такого предложения от, прямо-таки скажем, пожилой женщины. Она была в очень и очень нетрезвом виде, и по ходу поездки в заданное место вдруг предложила:

- А давай никуда не поедем, а снимем на ночь домик на какой-нибудь турбазе.

Я сдержанно отказался.

- Ну, не хочешь на турбазе, поехали ко мне домой - дорогу я тебе оплачу, деньги у меня есть…

Жила она далеко - по расценкам такси дорога бы обошлась ей в аккурат в десять тысяч рублей. Это было бы выгодно. Но я и тут не прельстился: ни на деньги, ни на видавшее виды тело.

Однако не конкретно возрастом "тела" был вызван мой отказ; ведь сказать, что лично мне предлагают интим лишь перезревшие и малосимпатичные женщины, тоже нельзя.

Одним вечерком в мою машину запрыгнули аж две феи, ищущие позитивных ощущений в разъездах по ночным клубам и разным блат-хатам.

Переезжая с одной явки на другую, они несколько раз вызывали меня, звоня на мобильный. И в какой-то момент одна из девушек решительно предложила мне на ней ни больше ни меньше, как жениться.

- Я уже женат, - возразил я.

- В наше время развестись - не проблема.

- У меня детей - "семеро по лавкам".

- Значит скоро будет восемь, - не сдавалась претендентка.

- Да, мне скоро не жена будет нужна, а сиделка, - продолжал отшучиваться я, но молодая и привлекательная девушка готова была подписаться на все минусы остросюжетного романа.

Как говорил герой Анатолия Папанова в "Бриллиантовой руке", нет такого семьянина, который хоть на миг не хотел бы оказаться холостяком. Не помню, пролетала ли такая мысль в то время в моей голове, но сострадание присутствовало точно.

Привлекательная особа с сумбурной личной жизнью, которая жадно хочет личного семейного счастья - отнюдь не редкость, но та же личность, идущая ва-банк, готовая на скоропалительный брак с малознакомым человеком (причём не олигархом, а простым таксистом) - это уже жест отчаяния.

Я тщательно следил, не выдадут ли девушку нотки эпатажа или провокации, но на мой взгляд, на тот момент всё было сказано ей хоть и игриво, но искренне. И это выглядело печально.

Значит, девушка не нашла в окружающих сверстниках требующихся ей качеств. Хотя, если покопаться в памяти, то может оказаться, что когда я был молод, девушки того периода тоже смотрели на меня сквозь пальцы…

Так вот, когда я уже был готов согласиться развестись и жениться (шутка, однако), девушки назвали мне новый увеселительный адрес, куда они и поехали тестировать молодых мальчиков….

Не так давно молодая женщина, уже подъехав к своему дому, задала мне вопрос:

- А сколько у вас стоит минута ожидания?

И, узнав цену, предложила:

- А давайте мы с вами ещё минут пятнадцать здесь постоим, поговорим - я ожидание оплачу.

- Не могу, - ответил я, - мне уже назначен следующий заказ, а то получится, что мои следующие пассажиры будут вынуждены ждать такси лишние пятнадцать минут.

Я не врал. У меня действительно уже был заказ.

Но повезло, что таким образом я отмазался от беседы с непредсказуемым финалом, поскольку пассажирка мимоходом успела ввернуть в разговор информацию, что муж её в командировке (наверное, мужья, которые ездят в командировки, сейчас нервно вздрогнули).

Хотя, поделюсь опытом, что иногда женщины действительно берут такси, чтоб только было с кем поговорить, кому высказаться.

Была в моей таксомоторной практике женщина, которая вызывала машину исключительно ради разговора.

Как правило, вечером, ночью или утром, "везучий" водитель парковал авто на какой-нибудь стоянке и как мог поддерживал двух-трёхчасовой монолог пассажирки, потом забирал деньги (рублей четыреста - шестьсот - восемьсот) и был несказанно счастлив.

Но года два-три назад эта звезда исчезла с местного таксистского небосклона - может быть, переехала в другой город или в другую галактику, а может быть, и женила на себе какого-то "счастливого" таксиста.

Так или иначе, но вывод наклёвывается такой, что работая в такси, личную жизнь (тем, у кого её нет) наладить не так уж и сложно.

Я же, как человек семейных морально-нравственных устоев, в корне не одобряющий секс без любви, похоже, и далее буду отшивать все притязания на свою плоть, говоря всем морально и гормонально озабоченным женщинам свой сакраментальный шифр "Я женат".

Ну, а бесчисленные одинокие женщины, наверное, тоже будут отвечать мне по-прежнему резко, как это сделала однажды одна фемина в ответ на мой отказ. Она громко хлопнула дверью моей машины со словами:

- Настоящий таксист должен быть холостым!

Просто таксист