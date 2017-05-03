Наш общий дом

Однажды ранним зимним утром я подъехал на вызов к довольно ветхой избушке, которая на первый взгляд выглядела абсолютно нежилой, что, естественно, вызвало во мне и справедливые сомнения, а туда ли я вообще примчался?

Впрочем, какие-то признаки жизни всё-таки были заметны: тропинка меж сугробов, куча чурок, лежащая у калитки на дороге… Но никакого дымка из трубы, битые стёкла в окнах - в минус двадцать пять это выглядело более чем странно.

Вскоре из домика всё же вышла пожилая женщина, которая была одета в многослойную кучу тряпья. Разумеется, что мой первый вопрос к ней был о пригодности её жилищных условий к безжалостности зимних морозов.

- Да вот, дед мой вчера отказался топить печку, выпил водки и сказал, что и так тепло. А я сама - инвалид, не могу ни дров нарубить, ни печь затопить. Так и спала одетая. Сейчас к сыну в гости поехала, пусть "дед" тут сам, как хочет… А то целыми сутками только сидит перед телевизором и правительство материт…

Да уж, есть такой устойчивый штамп и алгоритм поведения в российском менталитете: будем ругать власть, замечать происки мирового заговора или сетовать на несправедливое распределение бюджетных богатств, но "забудем" вынести из своего дома мусор (о чём нам пел в одном из своих шлягеров эпатажник Шнуров) или нарубить дров и затопить печь.

Недавно я вёз парня, который тоже принялся было решать в такси глобальные вопросы мировой политики и экономики. В иной раз я бы тоже поддержал такой разговор, но в этот день вырвалось:

- Сначала человек должен научиться ощущать как личность себя самого, найти гармонию в себе, затем он учится гармонично сосуществовать в границах своей семьи, трудового коллектива, друзей, какой-нибудь формальной или неформальной организации; после этого он может уже решать определённые вопросы и жить интересами более крупного масштаба - города, района, области, края, республики.

Далее его сознание уже становится готовым воспринимать как целое свою страну, и только после этого мы можем компетентно, более-менее объективно судить о мировых процессах…

Ну, что толку, что мы с тобой сейчас потратим свою энергию на превратное и субъективное обмусоливание мировых политических конфликтов, когда мы не в состоянии ещё решить многие проблемы и задачи на уровне своих семей, своей работы? Да посмотри, к примеру, сколько нерешаемых вопросов существует в нашем городе, а мы, тем не менее, не пытаемся даже прикладывать никаких усилий, чтобы их разрешить… А ведь город, республика - это ведь тоже наш общий дом…

Парень несколько секунд молчал, а потом выдал ответ, который оказался для меня слишком уж неожиданным. Он сказал:

- А почему мне раньше этого никто не говорил? Вот мне уже практически тридцать лет. Я учился в школе, получал профессиональное образование, но никто никогда не говорил мне таких элементарных вещей. Почему это нельзя донести до человека ещё в школе? Мне кажется, что тогда всем было бы легче жить реальной жизнью…

Я, честное слово, не ожидал, что мои слова произведут такой эффект. И эффект этот чувствовался даже не столько в словах, сколько в интонации и какой-то проснувшейся внутренней боли. Я тут же представил себя на его месте: вообразите - вы в абсолютно дежурном порядке заказываете такси, чтобы просто доехать до места, разрешаете себе скрасить дорогу бессмысленной болтовнёй, и вдруг вас цепляет такой внутренний смысл какой-то фразы, от чего в сердце будто взрывается микроскопическая атомная бомба.

Поистине, жизнь так непредсказуема, что частичное понимание и осознание отдельных её элементов, оказывается, могут застигнуть нас где угодно - и даже в такси. А лично моё понимание того момента навело меня на вывод, что на сегодняшний день большинство людей под словом "дом" подразумевает всё-таки лишь себя в ограниченном четырьмя стенами интерьере и, как максимум, свою семью. Оттого-то и действия почти всех окружающих людей рассчитаны только на извлечение пользы для себя и своих ближайших родственников.

Поступательное расширение сознания и расширение границ "Дома" до размеров города, района, края, страны, континента, земного шара, Солнечной системы, Вселенной - оказывается, нам недоступно, мы просто замыкаемся в своих личных вопросах и мелких проблемах. Для такого типа поведения человека и существует такое, думаю, всем понятное слово - "обыватель".

Разные религии говорят нам о единстве всех людей в Духе, в Боге, об одинаковости Божьей искры, вложенной изначально в каждого обычного человека, о задачах объединения этих искр в одно большое пламя… Но на деле же выходит, что и социальная разобщенность, и национальные признаки, и даже религиозная принадлежность только разделяют людей на группы, живущие узкими собственными интересами и решительно не желающие других людей хоть как-то понимать и уважать…

Вы и не представляете, сколько раз за смену приходится таксисту сталкиваться с проявлениями разного рода нетерпимости (или, как нынче модно говорить, нетолерантности) своих клиентов. Понятное дело, что чаще всего этим грешат подвыпившие пассажиры, но ведь, как говорится, что у трезвого на уме - у пьяного на языке...

Особенная категория - это спортсмены. Это люди тренированные, чувствующие свою силу, а значит, и не опасающиеся "распускать язык":

- Да я же мастер спорта по... А ты каким видом спорта занимался?

Я могу брякнуть в ответ, что угодно (благо юность была насыщена занятиями разными видами спорта), но чаще отвечаю:

- Футболом.

- Ну, и как вчера сыграли "Боруссия" с "Реалом"?

- ??? - я даже и не знал, что они играли.

- И какой же ты после этого футболист?

Некоторые представители бойцовских единоборств так же спрашивают, какими боевыми искусствами я занимался, но почему-то ответ "никакими" воспринимать категорически не хотят:

- Ты кого обмануть хочешь? Я же вижу - костяшки сбиты. Ты же свой…

Другая группа единящихся людей - служившие люди. Для них важен род войск, в котором тебя готовили защищать Родину. И если род войск совпадёт, то весь маршрут поездки с помощью такого пассажира таксист может мучительно вспоминать, что там когда-то и где-то стояло у тебя на вооружении, а если нет - то я, к примеру, просто выслушиваю, как клиента распирает от пьяной гордости, что он якобы парень из штурмового отряда или элитного спецназа. Но упаси Господь сказать, что ты вовсе не служил - будешь облит презрением и чувством превосходства отслужившего…

Как человеку, водителю такси, конечно же, важно в любой ситуации оставаться самим собой, следовать своим убеждениям без каких-либо компромиссов; но как таксисту, бывает важно всё-таки ещё и оставаться хоть немного "своим" - бывает, что это влияет в итоге на размер оплаты поездки. Вот и приходится иногда балансировать на грани шизофрении, чтобы сохранить хотя бы видимость толерантности.

Особо сложно обсуждать вопросы принадлежности к той или иной конфессии. Выскажется пассажир критично о какой-нибудь разновидности религии и ждёт, что ты тоже его поддержишь… То же относится и к различным политическим взглядам. Я давно уже придерживаюсь мнения, что наше общество в чём-то соответствует человеческому организму: кто-то выполняет функцию ног, кто-то - рук, кто-то - головы, а кто-то и наоборот - ж…

И не дело, если правая рука будет доказывать свою правоту перед левой, а ещё абсурднее, если руки будут выполнять функции ног, а ноги возьмут на себя роль головы. Каждый должен быть на своём месте, и действия должны быть скоординированы и осмысленны. Пора бы уже всем понять, что быть разными людьми - это допустимо, а любое неприятие человека другого склада - это будто конфликт печени с почкой, что в общем и целом вредно для здоровья всего общества.

Даже само слово "общество" предполагает, что в нас уже есть что-то общее, или это общее мы должны в себе отыскать и открыть. Мне кажется, что проще всего и вполне уместно начать расширение собственного сознания с привыкания к несложной мысли и концепции того, что "город - наш общий дом". Да сравнить Горно-Алтайск с домом не так уж и сложно. Вот только получающиеся аналогии выглядят слишком уж сатирически и карикатурно.

В силу принятых на себя таксистских обязательств я объезжаю город вдоль и поперёк по несколько раз в день, и вот что замечаю.

Вот дороги - это же примерно как пол в доме. Я не представляю, что кто-нибудь делает более-менее ровный пол в двух-трёх комнатах дома или квартиры, а в остальных стелет его неструганными досками или засыпает чем попало. Но ведь именно так выглядят наши нецентральные дороги.

Или: мы выносим мусор из личного дома по мере его накопления либо при появлении дурных запахов. Объясните мне, почему мусорные баки на улицах почти всегда переполнены, мусор разносится порывами ветра или растаскивается собаками по окрестностям и это молчаливо сносится пессимистично надеющимися на скорые изменения жителями? Я, конечно же, опять имею в виду не те "две-три парадные комнаты", в которых и уборка периодически делается, и мусор вывозится. Но что за бардак творится на окраинах города?

И эти вразнобой налепленные дома? Покупай участок и строй что угодно - барак или дворец - неважно. Но дворцы в Горно-Алтайске - это редкая редкость. Чаще всего строятся простые дома без особых архитектурных излишеств. Но что смурнит моё сердце, так это отсутствие общей стилистики, стильности и гармонии.

Принцип деревенской застройки успешно продолжает укореняться в городе вместе с переезжающими сюда из деревень жителями. Вы и не представляете, сколько разнообразной информации скапливается в голове таксиста, в том числе и данных по миграции населения - везёшь людей, и выясняется, что один недавно переехал в Горно-Алтайск из Кош-Агача, другой из Усть-Кана, третий - из Онгудая... И все недавно здесь "построились".

Но мы ведь стараемся сделать своё личное жильё красивее. Некоторые властьимущие, насколько я знаю от пассажиров, даже нанимают дизайнеров интерьеров, украшают свои дома дорогими отделочными материалами, красивой мебелью, необычными шторами и комнатными растениями… Почему же так худо с дизайном в городе?

С другой стороны, существует такой афоризм житейской мудрости, что каждый народ получает того правителя, которого заслуживает (и заслуживает того, кого получает). На сегодняшний день мы тоже имеем ту власть, которую заслуживаем - власть воров и коррупционеров, потому что мы и сами внутри такие - нас просто не подпускают к кормушке.

И чтобы поменялся принцип действия властьимеющих, необходимо не переизбрать их, а хоть немного поменять и своё понимание, сознание и мироощущение. И начинать расширение своего сознания неизбежно придётся с понимания того, что город - наш общий дом.

Любой мало-мальски грамотный психолог скажет вам коронную формулу Жизни - "Измени себя и ты изменишь мир". Вот только даже психологи чаще всего и сами не следуют этой формуле.

Но ведь начинать развиваться нужно. Вот и давайте попробуем продолжить ряд сравнений города с домом.

На чём я там остановился? - кажется, на комнатных растениях.

Горно-Алтайск всегда был одним из самых "зелёных" городов России. Однако в последнее время в Горно-Алтайске явно наметилась тенденция кем-то санкционированной вырубки лесных массивов - говорят, что в целях противопожарной безопасности.

К примеру, с полгектара леса подверглись вырубке в районе улицы Фурманова - весь лес, никому не мешавший десятки лет, пошёл, естественно, на коммерческие нужды, а опустевшая земля, возможно, скоро раздастся под частную застройку.

Такая же "песня" творится в районе переулка Подлесный на "колхозке". Уничтожены почти все деревья, росшие по берегам реки Майма, так как они мешали облагораживанию и укреплению этих берегов...

На Новой Заимке участки нарезались на месте "подгорновских" садов, и люди, чтобы построиться, конечно же, спилили массу зелёных насаждений. Куда дальше заведёт нас "кривая" частного и коммерческого строительства, остаётся только гадать. Вот "снесли" парк у ЦУМа, чтоб возвести жилой дом с торговыми помещениями; на месте, где шумели деревья рядом с "Радугой" (Коммунистический, 180), возводится очередной торговый центр - и то ли ещё будет…

А если у вас в доме, в самом его центре, пахнет, простите, г**ном? Вы же, уверен, попытаетесь решить такую проблему. Однако запах фекалий в районе бывшей мебельной фабрики, похоже, уже никого не волнует - он уже вошёл в привычку, и я больше уже не поглядываю искоса на своих пассажиров, когда стою на "мебельном" светофоре…

В общем-то, продолжать сравнения с личным домом и находить несуразности "как бы мы не поступили в своём жилище", можно сколько угодно.

В качестве домашнего задания я предлагаю каждому придумать какое-нибудь своё сравнение города с домом. Даже просто примите сам факт возможности такого сравнения. Пусть он останется в душе каждого читателя моих размышлений этаким зерном, которое когда-то, может быть, и прорастет позитивными изменениями в масштабе нашего города…

Просто таксист