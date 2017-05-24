ЗАЙСАН ПОЛЕТАЕВ

В конце прошлого года на телеканале «Вместе-РФ», учрежденном Советом Федерации, и транслируемом через спутник «Триколор», появились передачи, посвященные действующим представителям Республики Алтай в верхней палате российского парламента – Совете Федерации. Про фильм о Татьяне Гигель мы расскажем позже, а пока нас заинтересовала передача про сенатора Владимира Полетаева, направленного в законодательный орган страны по представлению главы Республики Алтай Александра Бердникова.

«Знакомьтесь, сенатор Полетаев», так называется передача, посвященная Владимиру Полетаеву, с первых кадров раздается алтайское горловое пение и проносятся кадры природы Алтая, а ведущая рассказывает о том, что по материнской линии его род восходит к древней ветви зайсанов, которые столетия назад привели алтайцев в российскую семью народов. Сегодня, оказывается сенатор Полетаев продолжает дело предков. Среди заслуг Полетаева, перечисленных в коротком телефильме: помощь приехавшим на Алтай переселенцам для обоснования в республике, продвижение завода «Биотехнологии» в Майме, известного в округе неприятным запахом, а также освоенными средствами частно-государственного партнерства на сотни миллионов рублей. Немало было сказано о перспективах, которые может открыть действующий с 2014 года сенатор – и принятие нового закона о туризме, и введение налога для самозанятых сельских жителей, и участие Республики Алтай в программе малобюджетных спортивных сооружений, бывший член Общественной палаты России Эдуард Бабрашев рассказал, что вместе они работают над законопроектом о сохранении сокровенных мест Алтая. Благодарили сенатора Полетаева спортсмены – за денежные призы на празднике «Эл Ойын» и артисты – за помощь в приобретении костюмов для выступлений. Полагаем, это не было большой проблемой для члена Совета Федерации, чей доход за 2016 год составил четыре миллиона шестьсот тысяч рублей, или почти четыреста тысяч рублей в месяц, не считая оплачиваемых ему расходов на штат помощников, жилье в Москве и передвижения и связь по России.

Не будем останавливаться подробно, и комментировать рекламные моменты этой телепередачи. Как историка-любителя, меня заинтересовали слова о зайсанском происхождении сенатора Владимира Полетаева. Как оказалось, это не первый раз, когда он упоминал об этом. Еще в 2014 году на страницах газеты «Звезда Алтая» Полетаев заявлял: «Дед по материнской линии Ефим Степанович Бакиянов – из алтайского сеока мундус. По преданию, род Бакияновых ведется от Бакия – одного из двенадцати зайсанов, обратившихся к императрице Елизавете Петровне с просьбой о принятии алтайского народа в состав России». Однако, среди 12 алтайских зайсанов, принявших в 1756 году нет зайсана по имени Бакий. Чтобы прояснить ситуацию, пришлось обратиться к Эдуарду Бабрашеву, по совместительству – руководителю общественной организации «Мундустар», зайсану рода мундус. Однако Эдуард Васильевич затруднился ответить на вопрос о зайсане Бакие и его потомке Полетаеве, объяснил тем, что не является потомственным зайсаном, а всего лишь общественным выборным зайсаном. Сказал лишь, что не слышал о таком, однако и опровергнуть версию Полетаева постеснялся. Посоветовал обратиться к Иннокентию Тенгерекову, потомку зайсанов из рода мундус.

С Тенгерековым беседа по поводу родословной зайсанов была более содержательной, как оказалось, мундусами на момент вступления алтайцев в российское подданство правил зайсан Буктуш Кумеков – прямой предок Иннокентия Тенгерекова, об этом зайсане – одном из 12 алтайских глав родов упоминает в своих трудах историк Николай Модоров: «Посланник зайсана Буктуша алтаец Кайсан Бектешев, прибывший в мае 1756 г. в Бийскую крепость, передал полковнику Дегарриге прошение своего владельца о приеме его в российское подданство, а также сообщил «высокому начальнику» о наступлении китайцев». Как оказалось, хоть и не было зайсана Бакия – предка Владимира Полетаева, приведшего алтайцев под власть российской монархии, в истории рода мундус был зайсан с похожим именем – это внук зайсана Буктуша Кумекова – зайсан Бакай. Однако к прендкам Полетаева он не имел никакого отношения.

«У потомственного зайсана по имени Бакай были сыновья Адару, Казагаш, Сарбачак. У Адару не было сыновей, когда он умер укту зайсаном стал мой предок Казагаш (он же Апанаш), Сарбачак был бездетным. Бакай и Бакиян - это разные совсем имена. Мой предок Казагаш был под фамилией Бакаев. Бакияновы не имеют никого отношения к нам, к нашему роду», - заявил Иннокентий Тенгереков. Добавим, что и согласно законам алтайскогно языка, имени Бакий у алтайцев нет. Так что вся эта история с зайсанским происхождением – лишь красивая фантазия, растиражированная, однако, через средства массовой информации. Наверное, когда больше нечем похвастать, придумываются такие истории. И вправду, не хвалиться же протекающим озером «Алтайской долины», проект которой начал и возглавлял на стадии запуска Владимир Полетаев. На «Алтайской долине» Владимир Полетаев был защитником и лоббистом интересов компании «Мегаполис» - генерального подрядчика строительства, связанной с небезызвестным в Республике Алтай предпринимателем Евгением Вдовиным, он же Колобок. Имел Полетаев на проекте ОЭЗ и свой гешефт – один из участников ОЭЗ «Алтайская долина» - фирма «Алтайская инвестиционная компания», зарегистрированная в Соузге, ее владельцами являются отец сенатора Полетаева и предприниматель Сейран Марабян. Эта фирма является учредителем компании «Алтайинвестстрой». После нашего вопроса об этих компаниях, отец сенатора спешно выводится из состава учредителей этого общества с ограниченной ответственностью, а у фирмы «Алтайинвестстрой» начата процедура ликвидации. Также, по сообщению анонимного источника из спецслужб была информация о том, что компании-участники ОЭЗ «Алтайская долина»: ООО "Алтайтур", ООО "Турсервис", ООО "Алком-Трэвел", ЗАО "Парк развлечений "Алтайская долина", ЗАО "Этническая деревня "Алтай" - находятся под контролем бывшего руководителя ТУ РосОЭЗ по Республике Алтай В.В.Полетаева.

Что странно, сенатор Полетаев в рекламной телепередаче почему-то постеснялся отмечать свою неблаговидную роль в участи «Алтайской долины», но без зазрения совести указал на свое мнимое зайсанское происхождение, хвастая копеечной помощью спортсменам и артистам.

Завершить же данный материал о деятельности Владимира Полетаева на посту представителя Республики Алтай в Совете Федерации хочется его же словами, завершающими указанную телепередачу: «Своим детям мы рассказываем кто мы, откуда мы и как нужно жить, чтобы не было стыдно».

Амыр АЙТАШЕВ