РАЗВОРОВАЛИ ЗЕМЛИ ОПХ «ЧУЙСКОЕ»

Продолжается рассмотрение в Арбитражном суде республики банкротного дела ООО «Чуйское», известного жителям региона как бывшее ОПХ «Чуйское». Как мы выяснили, от обширных земель, находящихся в непосредственной близости к Горно-Алтайску, на балансе у этого предприятия не осталось ничего.

Обратившись к временам правления бывшего вице-премьера правительства Республики Алтай Сергея Тевоняна, мы узнаем, что после передачи имущества ОПХ «Чуйское» из федеральной в республиканскую собственность, сопровождавшейся скандалом федерального уровня, когда по жалобе Тевоняна за задержку процедуры передачи по прямому распоряжению президента Дмитрия Медведева был уволен руководитель территориального управления Росимущества Алексей Тюхтенев, бывшее федеральное предприятие оказалось в полном распоряжении ставленника Тевоняна, привезенного им с собой из-за пределов республики – Владимира Тиллимана. К 2013 году этому предприятию удалось оформить договор аренды земель сельскохозяйственного назначения на срок 49 лет – до 2062 года. Почти сразу же начались манипуляции Тиллимана с земельными участками, находящимися в долгосрочной аренде. Как следует из материалов судебных дел, предоставленные земельные угодья были многократно разделены и раздроблены на множество мелких участков. Эти более мелкие участки непонятно по какому принципу уступались для аренды другими арендаторами. Казалось бы, бюджет Республики Алтай ничего не теряет – аренда плата вносится в любом случае, если не учитывать некоторые нюансы, всплывшие в ходе судебных процессов. Первое: заключенный договор постоянной аренды при надлежащем исполнении арендатором его условий через три года может быть заменен договором купли-продажи этого земельного участка. Причем арендатор земли имеет преимущественное право выкупа, а цена выкупа земли составляет, согласно нормам, принятым в Республике Алтай, 15 процентов от кадастровой стоимости. Например, для участка возле Чуйского тракта недалеко от Платовского моста размером 2,5 гектара, согласно данным Кадастровой палаты, установлена кадастровая стоимость 40 тысяч рублей. 15 процентов от этой суммы составит шесть тысяч рублей. Согласитесь, любой будет рад приобрести такой участок за подобную цену. Тем более, что согласно договорам уступки прав постоянной аренды между ООО «Чуйское» и новыми арендаторами, земля уступалась «Чуйским» безвозмездно. Безвозмездно – значит даром. Немудрено, что после такого у ООО «Чуйское» не осталось ни гектара земли для обработки. После этого земельные участки начали менять хозяев, как говорится – «пошли по рукам». Например, участок площадью полтора гектара, непосредственно примыкающий к Чуйскому тракту рядом с берегом Катуни возле Манжерока, был уступлен ООО «Чуйское» фирме ООО «Озерное» барнаульца Олега Гильгенберга, который уступил его затем ООО «Терминал-Сервис» новосибирца Дмитрия Смирнова, переоформившего затем эту землю на свою другую фирму – ООО «Крестьянский двор». И что удивительно – совершенно безвозмездно. Осенью следующего года ООО «Крестьянский двор» получит право выкупа этих полутора гектар за 300 тысяч рублей при рыночной стоимости этой земли в несколько миллионов рублей. И это только один небольшой пример. Напомню, общее количество земли, находившейся в аренде у «Чуйского», исчислялось тысячами гектар. Как выяснилось, назначенный судом конкурсный управляющий теперь оспаривает часть сделок по переуступке прав постоянной аренды, считая безвозмездную уступку прав аренды ущербом, ухудшающим положение предприятия и нарушающим права кредиторов в плане возможностей погашения предприятием своих долгов. Как оказалось, постановлением Верховного суда России определена стоимость переуступки прав аренды земельного участка, и она не может быть менее 75 процентов от кадастровой стоимости земли. Таким образом, считая даже по небольшой кадастровой стоимости земли, господином Тиллиманом нанесен ущерб предприятию только на переуступке прав аренды в десятки миллионов рублей. Как ни странно, присутствовавшая на процессе представительница Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, которое является владельцем 100 процентов ООО «Чуйское», начала заявлять о том, что права государства не нарушены, дескать, неважно, кто будет арендовать эту землю. На доводы конкурсного управляющего о том, что с аукциона эта земля могла быть отдана в аренду за гораздо более высокую цену она парировала тем, что, если сейчас суд отменит договор переуступки прав аренды на земельные участки и земля вернется в распоряжение государства, министерство не обязательно будет выставлять право аренды на землю на торги, а может передать другому государственному предприятию. А в конце вообще начала угрожать тем, что землей для погашения требований кредиторов ООО «Чуйское» воспользоваться не удастся, так как министерство будет подавать в суд иск о расторжении договора аренды с ООО «Чуйское» (напомню – государственным предприятием) за неуплату арендной платы. Столь странную позицию ведомства министра Алисова мы объясним в следующих публикациях. Теперь же хотелось бы остановиться на другом моменте.

Как мы писали в предыдущей своей публикации, посвященной ООО «Чуйское» в связи с взаимоотношениями этого предприятия с фирмой господина Левона Матриросяна ООО «Научно-производственное проектно-строительное предприятие «Зодчий» и умыкнутыми из бюджета Республики Алтай сорока миллионах рублей, в ноябре 2015 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение, согласно которому было продлено действие договора о проектировании фирмой Мартиросяна молочной фермы на две тысячи коров для ООО «Чуйское». Проект фермы таких масштабов предусматривает привязку комплекса зданий предприятия к местности, определенной заказчиком, инженерные и геодезические изыскания. То есть впоследствии эту ему не построить абы где, она строится именно на конкретном месте. Однако к моменту продления срока действия договора ставленником экс-вице-премьера Тевоняна никаких прав на земельный участок у ООО «Чуйское» не имелось – право аренды было уже год как переуступлено. Полагаем, вот тут-то и следует выяснить следователям и оперативникам правоохранительных органов – с каким умыслом Мартиросян и Тиллиман подписывали это соглашение, если налицо невозможность осуществления этого проекта.

Мы же продолжаем следить за этим делом, судебные заседания по делу «Чуйского» идут каждый день, и уже вскрылись многие подробности, куда и в чьи руки ушло имущество и земля предприятия. В следующих публикациях вы узнаете, в чьи руки безвозвратно ушло государственное имущество, кто еще нажился за счет народа, а какое госимущество еще есть шанс вернуть.

Материалы подготовил Амыр АЙТАШЕВ