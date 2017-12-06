Новогодние ели под контролем!

Под председательством заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Ларисы Капустиной прошло заседание Межведомственной комиссии по предотвращению и пресечению фактов незаконной заготовки и оборота древесины на территории Республики Алтай. В совещании приняли участие представитель МВД по Республике Алтай, УФНС России по Республике Алтай, сообщает сайт Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

Главной темой обсуждения стал вопрос о межведомственном взаимодействии по предотвращению фактов незаконных рубок новогодних елей. В преддверии новогодних праздников усилить охрану «хвойных красавиц»-главная задача работников лесного хозяйства. В связи с этим, на совещании было принято решение на территории всей республики государственным лесным инспекторам увеличить количество патрулирований и рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции для предотвращения нарушений лесного законодательства.

Как отметила заместитель министра Лариса Капустина, полномочия государственных лесных инспекторов по соблюдению лесного законодательства заканчиваются на территории лесного фонда. Что касается населенных пунктов и автомобильных дорог, то тут необходимо объединить усилия всех контролирующих органов, которые в рамках своих полномочий имеют право осуществлять контрольно-надзорную деятельность.

Исходя из этого, было принято решение в период работы елочных базаров осуществлять проверку разрешающих документов на реализацию новогодних елей совместно с представителями налоговой службы и полиции.