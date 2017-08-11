В центре города появится новый микрорайон

В Администрации Горно-Алтайска состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории площадью семь гектаров в границах квартала: пр. Коммунистический, стадион «Динамо», ул. Улагашева, ул. Пятницкого. Слушания прошли с участием горожан и в них приняли участие 92 человека, среди которых также были представители Администрации города Горно-Алтайска, Горно-Алтайского городского Совета Депутатов, органов государственной власти региона.

Разработчиком проекта планировки и межевания территории является АО «Алтайдорпроект» по заданию инициатора разработки ООО «Жемчужины Алтая», говорится на сайте мэрии.

Проект планировки разработан в целях комфортного и безопасного проживания населения, обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления характеристик планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

На проектируемой территории предусматривается застройка многоквартирными жилыми домами 4 - 12 этажей со встроено-пристроенными объектами общественного и спортивного назначения. Планируется строительство 6 многоквартирных домов, объекта дошкольного образования и спортивного зала. Кроме того, на проектируемой территории предусматривается устройство объектов благоустройства и озеленения. Проектная численность населения на территории квартала составит около 1480 человек.

По итогам публичных слушаний, Комиссией по вопросам землепользования и застройки с учетом поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний и мнений экспертов в области архитектуры и градостроительства будет рекомендовано Мэру города Горно-Алтайска утвердить или отклонить данный проект.