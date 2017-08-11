10 августа в Чемальском районе около 13:40 часов, на 33 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс» произошло столкновение автомобиля УАЗ-3962 и мотоцикла HONDA СB-400 SFY. Как рассказывает сайт МВД по РА, 58-летний житель села Уожан, управляя автомобилем УАЗ-3962, при движении со стороны села Чемал в направлении села Элекмонар, осуществляя маневр "поворот налево", не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом HONDA СB-400 SFY, движущимся во встречном направлении, под управлением 16-летнего жителя села Чемал, не имеющего права управления транспортными средствами.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. В Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля УАЗ и пассажир мотоцикла - 24-летний житель села Майма. Еще одной пострадавшей - 30-летней пассажирке УАЗа, была оказана медицинская помощь. Госпитализация женщине не потребовалась.
Тестирование водителя автомобиля на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай