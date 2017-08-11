Россия - это страна, которая управляется зомбоящиком. Борису Березовскому приписывают такое высказывание: "Дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку" - и он абсолютно прав. У кого в руках джойстик от Первого канала - тот и царь горы.

Как мы видим, на данный момент, данной стране можно внушить любую конструкцию — про то, что мы всех победили в Сирии, и про то, что нас в Сирии нет. Про то, что бандеровцы распяли мальчика, и про то, что надо выполнять Минские договоренности. Про то, что был независимый референдум, и про то, что "мы никогда и не скрывали". Про то, что Трамп не ЧМО, и про то, что Трамп - уже почти ЧМО. Про то, что мы сбили транспортный самолет, и про то, что мы ничего не сбивали. О том, что это был украинский "Су". О том, что это была ракета. О том, что мы никогда и не отрицали, что это "Бук", но это — украинский "Бук". И так далее.