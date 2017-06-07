6 июня в «Листок» пришёл Андрей Адарин, известный в республике как скандальный блогер, авантюрист и человек, откровенно работавший на местную власть в период избирательных кампаний. Андрей предоставил нам несколько аудиозаписей телефонных разговоров (Внимание! Аудиозаписи содержат обильную нецензурную брань!), которые у него, как у тогда ещё доверенного человека, по его словам, состоялись с Главой Республики Алтай, председателем Правительства Республики Алтай Александром Бердниковым. Записи Андрей предварил следующим видеообращением:
Сдавай всех. Ондрюшка!