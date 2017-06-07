«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «На праймериз "Единой России" в Барнауле одна из участниц предложила переименовать краевую столицу в Путинград или Путинберг в расчете на выгоды в дальнейшем, которые, по ее мнению, позволят городу "встать с колен". А как вы относитесь к таким предложениям? На ваш взгляд, Горно-Алтайск стоит переименовать в Горно-Путинск?»

В течение недели в опросе приняли участие 192 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.