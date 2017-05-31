Никогда ей не забыть тех лет…

Давно уже отгремела война, давно заросли травой места боев, но никогда не забыть тех людей, которые принимали участие в этих боев, того, кто защитил нашу землю от проклятых фашистов… Нашей героине, женщине, о которой я хочу рассказать, во время первой нашей встречи было девяносто лет, сейчас уже минуло 95, все ближе и ближе столетний юбилей, до которого так хочется дожить, а сделать это все труднее и труднее, потому что фронтовики с каждым годом моложе не становятся. Но я навсегда запомнила нашу первую встречу с ней…

Когда я позвонила в дверь квартиры Галины Ивановны Сидоровой, мне открыла ее невысокого роста худенькая женщина, о которой я подумала, что, наверное, дочь или племянница, ведь самой Галине Ивановне уже сравнялось девяносто лет. Оказалось, это все-таки была она сама…

Вот тебе и участники войны, прошедшие огонь, воду и медные трубы, испытавшие столько всего, что на несколько жизней хватило бы, а они вроде как ни в чем не бывало: и болеют редко, и вполне могут обслуживать себя сами, и память у них светлая и ясная, и зрение такое, что иной молодой позавидует. Да-да, по крайней мере, читает Галина Ивановна практически без очков, благодаря, правда, сделанной операции на одном глазу, второй же видит чуть похуже…

Бывшая фронтовичка, санитарка или сестра милосердия, кому как нравится, ждала меня, перед ней на столике лежали старые фотоальбомы с такими же старыми, пожелтевшими фотографиями, которые ей бесконечно дороги… Много фотографий молодых солдат. Это всё те, с кем сводили ее фронтовые дороги, бесчисленные друзья, оставлявшие ей свои фото на случай: а вдруг убьют? Случалось и такое… «Вот это командир наш был… - рассказывает Галина Павловна, - убило его… А это подруга, тоже убитая на поле боя, Надя Прасоль, родом из Горно-Алтайска… Вот только нет ее фамилии на мемориале Парка Победы, потому что родители уехали отсюда, но военкомат же должен был знать о своих погибших земляках… Обидно, что она забыта на своей малой родине… А вот с этой девушкой, Верой, в окопах находились до последнего, пока меня не ранило… А вот на общей фотографии Мересьев, всем известный летчик-герой, это была встреча уже после войны».

А дальше я с удовольствием рассматриваю фотопортрет, где сама Галина в военной форме, в шинели, с вещевым мешком, такая стройная, красивая и молодая… А вот она же в госпитале, с девочками-подружками, в одной палате лежали, общее фото и по отдельности, маленькие такие фотокарточки, все на одном листе, и под каждой что-то написано: на память от Лены… от Нади… А вот фотография от разведчика Леонида, парня, которому, судя по всему, Галина очень нравилась, но не судьба, знать… И подпись такая:

Пройдут года, увянет время,

И мы не встретимся с тобой… И подпись – разведчик Леонид.

А вот фотография в Кенигсберге, она с подругами в штатской одежде вместо надоевшей солдатской, такие молодые и красивые девчата… «А вот, видите, - показывает мне еще одну фотографию Галина Леонидовна, - старуха в черном платке, а рядом с ней пожилой уже человек с многочисленными наградами, во время войны он жил у нее на квартире одно время, с тех пор прошло уже лет тридцать, и вот встретились… А ездило нас много на разные встречи уже после войны, я в основном с бийскими девчатами, потому что оттуда нас всех и на фронт-то взяли…»

Вот перед нами фотография с изображением памятника женщине, это в селе Губарево Воронежской области, где Галина Ивановна получила свое первое боевое крещение. Именно там женщина, в честь которой поставлен этот памятник, когда в село пришли немцы, собрала всех уцелевших ребятишек и стариков в какую-то яму, но не удалось ни их спасти, ни самой спастись: немцы побросали в яму гранаты, и никто не уцелел, все погибли…

Фотография встречи после войны в Киеве, снимались на берегу реки Днепр… В Воронеже, просто сидят на лавочке, вместе с ними и руководитель музея боевой славы школы-интерната № 1 Евдокия Ивановна Мордвинова со своими учениками, она брала их с собой. Фотография горячо любимого мужа, Василия Федоровича Гаврилина, с которым они прожили без малого шестьдесят лет. Он тоже был фронтовиком, артиллеристом, а в послевоенной жизни работал учителем в школах Горно-Алтайской области. Вот ее родители, отец Иван Пименович с матерью, которых давно уже нет в живых, но годы детства, прожитые вместе с ними, отлично сохранились в ее памяти: «Они были лишенные… - рассказывает она. – Хотя, за что их лишать-то было? Жили очень бедно, даже избы своей не было, бабушка оставила им после своей смерти небольшой дом, в семье было семеро человек… Все батрачили на зажиточных людей, а были такие в деревне Хуторки Шульгинского района Алтайского края. Просто дом понадобился колхозу под контору, вот и «лишили», хорошо, отец успел уехать на заработки, мать не сказала, куда, а сама ушла собирать милостыню…» Правда, после войны уже ее родителей снова приняли в тот же колхоз, но обида в сердце осталась навсегда. Если бы отец не уехал, то быть бы ему в тюрьме лет так на десять… Годы-то какие были!

Галя же, а ей было всего 14 лет, отправилась на житье к тетке в Майму, где вплоть до самой войны прожила в няньках, потом устроилась в Дом ребенка нянькой же, но это уже производство считалось, при военкомате обучили на санинструкторов… И вот в 1942 году ее в числе других санинструкторов отправили на фронт. Оказались под Воронежем, 4 июля уже пошли в наступление, в первый же день девушки (а их было трое) вынесли с передовой каждая по двадцать с лишним раненых… И так каждый день… А служила она в 232 стрелковой Сумско-Киевской дивизии ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого. 232 дивизия, 712 полк, 2 батальон, 6 рота… Эти цифры тоже навечно отпечатались в мозгу, как адрес, как молитва, несколько лет подряд Галина Ивановна в числе других бойцов дивизии приглашалась на День дивизии, который было решено отмечать ежегодно 3-7 июля, потому что именно эти дни являются для дивизии днями боевого крещения и для каждого запомнились на всю жизнь. И не удивительно, что Музей в школе-интернате № 1 Горно-Алтайска носит имя этой дивизии… Они делили все пополам: радость побед и горечь поражений, теряли друзей и приобретали новых, прошли с боями более 3000 километров по земле России, Украины, Молдавии, Румынии и Чехословакии.

Ветераном дивизии Николаем Кляритским был написан гимн, который так и назвали «День дивизии». В этом гимне целых восемь куплетов, в которых звучат очень проникновенные слова:

Это битва святого отмщения,

Не забудь никогда и нигде

Грозный час боевого крещения,

День дивизии – Памятный день!

Идем мы с сыновьями, с внуками

По ратным памятным полям.

Кочетовка, Хохол и Губарево

Воздвигли обелиски нам…

Да, обелиски были воздвигнуты, к которым до сих пор жители этих деревень и городов несут живые цветы, где помнят героев войны, живых и погибших… Галина Ивановна – одна из них… И ей до сих пор идут поздравления из разных уголков страны, многие открытки и письма уже пожелтели, бумага покоробилась, кое-где ее пришлось даже подклеить, но все это бережно хранится вот уже на протяжении более, чем шестьдесят лет… А она помнит своих боевых подруг: Веру Муравьеву и Машу Климову, с которыми она начала свою войну… Первые раненые, первые потери… И сейчас удивление берет, как такие юные, хрупкие девчата могли оказывать помощь раненым, перевязывать их прямо на поле боя, оттаскивать в безопасные места и снова и снова идти на передовую? «Голову мы всегда прятали, - вспоминает Галина Ивановна. – Так нас командир учил… Пусть лучше в другое место попадут, живой будешь, а если в голову – то всё… Вот тащишь раненого и молишь: «Господи, да помоги ради Бога! Святая дева Мария! Помоги…» И это только в кино так всё красиво выглядит: дотащила сестра раненого, встала, встряхнула волосами, и снова вся такая аккуратненькая и чистенькая. На самом деле месяцами не было возможности не то что вымыться в бане, но и просто умыться… Иней выпадет утром, листики собирали, лицо протирали, языком капли слизывали… Когда кухня была близко или деревня, речка, то это просто счастьем было. Как-то, на Дону это было: попался мне раненый в живот, я его перевязала как могла, кишки вправила, страшно было, он стонет, я плачу… Но он все равно умер, жалко было очень, такой молоденький…»

Рассказывает она и о том, как «…после разрыва снаряда на ветках деревьев, бывало, висели страшные «украшения»: внутренности человеческие, руки, ноги… Страшно, да, но это было, было, и забывать мы просто не имеем права… Зимой вообще было ужасно, шинель то намокнет, то замерзнет и встанет колом, валенки стучат, брюки мокрые от снега, спасала одного солдатика, а тут и меня ранило в ногу навылет… Вот и лежим оба рядом, двинуться не можем. Тут подползает один наш солдатик, до сих пор помню его фамилию – Капустин… Мужчина крепкий, нашел он «лодочку», так назывались фанерные салазки такие, с ремнями, крюком, чтобы тащить раненых по снегу. Он ползет, а «лодочка» за ним катится… Сначала попала я в полевой госпиталь в Абае, потом в Тамбов отправили, там и вылечили окончательно, но попала после лечения в другую часть…»

Это был 515 отдельный мобильный батальон, где и провоевала она до конца войны… Хорошо помнится Галине Ивановне один случай, когда горстку бойцов, в числе которых была и она, зажали немецкие танки, и ведь до какой хитрости додумались: нацепили на танки красные флаги, чтобы обмануть наших бойцов, окружили, стали загонять на минное поле. Она с другими успела в окоп скатиться, потом быстро уползти оттуда, а издали видели, как немецкий танк этот самый окоп с землей сравнивал, никто бы там не выжил… Знать, не судьба была умирать еще. Потом уже когда снова добрались до своих, кто-то из солдат сказал им: «Девчонки, мы думали, что вас убило…». А мы еще шутили: «Ну, значит, до ста лет жить будем!». И сейчас уже к этому подходит…

Она говорит, что крепкое здоровье от отца досталось, и до ста лет дожить ей все-таки хочется… Хотя сейчас она стала уже маломобильной, но за ней ухаживают, и жизнь не остановилась. Конечно, у Галины Ивановны, как и у всех фронтовиков, есть многочисленные награды, но она не любит ими хвастаться и одевает очень редко.

А пять лет назад Галина Ивановна удивительно легко двигалась по квартире, несмотря на мои отговорки, готовит чай, уж так ей хочется угостить, что отказаться просто нельзя. Рассказывает еще, что если обида за родителей уже считай канула в вечность, то своя личная – осталась… А заключается она в том, что не попала она в число тех участников войны, кто получил от государства бесплатно благоустроенную квартиру. Когда был еще жив муж, а он умер в 2006 году, они жили в частном доме. Оставшись одна, она продала этот дом, и вот купила эту однокомнатную квартиру на втором этаже старого четырехэтажного дома, так себе квартира, но выбирать не приходилось, такого Указа в то время еще не было. И вот не получила она, как другие фронтовики, ни квартиру от государства, ни денег… Хотя и сама – участница войны, и вдова солдата. А, может, все-таки ей что-то положено, хочется спросить? Ау! Чиновники, отвечающие за удобства жизни ветеранов войны, отзовитесь! И ей пришлось очень долго рассчитываться с долгом, потому что после продажи дома не хватало денег на покупку квартиры.

Правда, Галина Ивановна не очень-то уж и надеется на это, но подарить кусочек счастья фронтовику – это было бы очень по-человечески. Часто ей подолгу не спится, перед глазами мелькают картины жизни, и годы войны, и мирные дни… Перечитывая старые письма, рассматривая фотографии, Галина Ивановна будто снова переживает все тяготы своей жизни, да и счастливые моменты – тоже. С мужем жили хорошо – это счастье, много людей хороших встречалось по жизни – и это счастье, сейчас приходят внуки – это тоже счастье, чаще других приходит Андрей, который постоянно приносил ей продукты из магазина… А мне так в душу запала эта маленькая худенькая старушка, Галина Ивановна Сидорова, что кажется, что она и моя бабушка тоже, хочется сказать ей что-нибудь ласковое, и я говорю: «Живите долго-долго и будьте здоровы! Пусть не будет в Вашей жизни больше никогда никакого горя, а только радостные моменты! Будьте счастливы!» Чуть раньше ее можно было увидеть на скамеечке у подъезда, куда она сама еще могла выходить, погреться на солнышке, покормить голубей, на людей посмотреть, сейчас стала лежачей, время вспять не повернуть, но дай Бог ей еще пожить и порадоваться жизни… А мы за нее помолимся, да и за всех оставшихся еще в живых фронтовиков - тоже!

Ваша Татьяна Колосова