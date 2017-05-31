Блестящее начало

В минувшие выходные в Чемпионате Алтайского края по футболу двумя домашними поединками стартовал горно- алтайский «Спартак». Напомню, что в прошлом сезоне наша команда лидировала в этом турнире на протяжении всего первого круга и лишь катастрофические кадровые потери в составе не позволили «Спартаку» удержаться на первой строчке в турнирной таблице. Проиграв в заключительном (по сути - финальном ) матче турнира бийской «Нике» со счётом 2:4, наши ребята в итоге стали вторыми, что на фоне очень прилично, в сравнении с нами, финансируемых соперников выглядело достижением просто блестящим. В нынешнем году состав участников краевого первенства в дивизионе расширился до 10 команд и с одним из дебютантов чемпионата «Спартаку» предстояло сразиться в стартовом матче.



Команда «Химик» из славящегося своими целебными озёрами Ярового ранее выступала в нашей группе, но последние лет пять играла в турнирах другого класса, со «Спартаком» не встречалась и была для наших ребят своего рода «тёмной лошадкой». Не смотря на свой «гостевой» статус «Химик» начал игру довольно резво и уже на 4 минуте первого тайма едва не открыл счёт, благо, нападающий гостей как-то извернулся с линии вратарской площади запустить мяч выше спартаковских ворот. Горно-Алтайск, впрочем, тут же ответил опаснейшим рейдом в штрафную площадь соперника Владимира Вохмина, но полузащитник нашей команды из очень выгодной позиции так же отправил мяч выше перекладины. Зато следующий выпад спартаковцев закончился уже результативно: ликвидируя угрозу своим воротам голкипер «Химика» выскочил в район 11-метровой отметки, но отбил мяч прямо на ногу Олегу Кристя и наш нападающий разобрался в ситуации мгновенно, с лёта отправив мяч через не успевшего вернуться в «рамку» вратаря. А через 4 минуты в результате несколько курьёзного момента «Спартак» счёт увеличил. Вихрем влетевший в штрафную «Химика» Владимир Вохмин поскользнулся на запутавшемся в ногах мяче и арбитр матча, не разобравшись в ситуации, указал на 11-метровую отметку, с которой Кристя во второй раз отправил спортивный снаряд в сетку. Впрочем, в минувшем сезоне «Спартак» столько настрадался из-за судейских ошибок, особенно в выездных матчах, что этот недосмотр арбитра послужил лишь лёгкой и незначительной компенсацией за прошлые обиды. 2:0- после первого тайма.

В самом начале второй половине встречи спартаковцы и вовсе успокоили взволнованных пугающим дебютом матча болельщиков, когда Владимир Вохмин изящно сбросил мяч назад Вязникову и Иван пушечным ударом из-за пределов штрафной площади забил в угол ворот «Химика» ещё один гол. После третьего пропущенного мяча гости несколько активизировались, организовали опасный выход один на один с нашим вратарём, но нападающий «Химика» так долго готовился к завершающему удару, что защитнику «Спартака» Александру Миронову хватило времени почти с центра поля примчаться к своим воротам и выбить мяч из-под ног незадачливого форварда на угловой. И всё же настойчивые «химики» через несколько минут разрыв в счёте сократили: вновь к воротам гостей выскочил уже более фартовый игрок, удар которого убойным назвать было никак нельзя, но мяч в сетку, всё таки, заскочил. В этом моменте зрителей на трибунах удивила непонятная пассивность в эпизоде голкипера Петра Щербакова, который, во избежание всяких неожиданностей вскоре был заменён на ветерана команды Данияра Сраждинова. Данияр ликвидировал пару опасных ударов по своим воротам, а затем удачно сыграла ещё одна замена, проведённая Олегом Архинчеевым: новобранец команды Кирилл Табаев ворвался в штрафную «Химика» с левого фланга и точным ударом положил мяч в дальний угол ворот команды гостей. Через 5 минут в похожей ситуации Кирилл попытался повторить свой успех (хотя в этом моменте прямо- таки напрашивалась передача вдоль ворот на стоявшего в одиночестве перед пустым створом Вохмина), но мяч теперь прошёл рядом со штангой. Тем не менее – 4:1, дебют более чем успешный!

На следующий день спартаковцев ждал соперник куда более серьёзный. Рубцовское «Торпедо» хотя и переживает не лучшие времена, но команда эта очень известная, с богатыми футбольными традициями и серьёзным авторитетом в алтайском футболе. Торпедовцы и начали игру по-хозяйски, сразу же создав голевой момент у спартаковских ворот, на наше счастье, успеха им не принёсший, на что фактические хозяева поля ответили супер-моментом с участием Олега Кристи, но нападающий «Спартака» метром с 2-х ткнул мяч куда-то мимо ворот. Через 3 минуты у Олега вновь появляется великолепный шанс открыть счёт в матче, но мяч вновь проходит с внешней стороны боковой стойки. И, всё таки, с третьей попытки Кристя своего добивается- выйдя на ударную позицию с правого фланга и не сближаясь с голкипером соперника Олег сильно бьёт – и на этот раз попадает, 1:0! На волне успеха «Спартак» создаёт ещё два голевых момента, но на этот раз рубцовчан очень выручил вратарь. Под конец тайма возник опасный момент и у наших ворот и здесь уже на высоте был наш голкипер Пётр Щербаков.

Во втором тайме игра шла равная до 67 минуты, когда вновь вышедший на замену Кирилл Табаев, очень своевременно сыграв на опережение защитника, чётко замкнул фланговый прострел Евгения Кроника, 2:0. Следом в игру вступил ещё один недавний футболист горно-алтайской ДЮСШ Максим Кристя и уверенно разобравшись в чужой штрафной площади с двумя защитниками рубцовчан, как на блюдечке выложил мяч под удар своему брату. Олег аккуратно положил в ворота «Торпедо» контрольный мяч и снял вопросы о победителе этого матча- 3:0! В оставшееся до конца игры время торпедовцы не оставляли попыток изменить ход встречи, но в эти минуты выше всяких похвал проявил себя Пётр Щербаков, своими мастерскими действиями в воротах полностью восстановив пошатнувшуюся, было, после игры с «Химиком» достойную репутацию.

Итак, 4:1 и 3:0- начало такого серьёзного Чемпионата более чем впечатляющее! Однако, в ходе второго поединка до болельщиков дошла не очень приятная информация. В перерыве матча с «Торпедо» перед любителями футбола, присутствующими в этот день на стадионе, выступил представитель ветеранского спортивного движения в Республике Алтай Николай Федяев, который поблагодарил за помощь в организации прошедшего в мае турнира посвящённого памяти А.Г. Кармацких известных ветеранов спорта Виктора Фролова и Юрия Ракитина и вручил им памятные медали с изображением Александра Григорьевича. А во второй части своего выступления Николай поведал собравшимся, что денег выделенных «Спартаку» властями нашего региона в этом году на участие в Чемпионате Алтайского края на заключительную его часть определённо не хватит. Просить помощи у чиновников или депутатов глупо и поэтому футбольная общественность обращается к людям, имеющим желание и возможность помочь нашей команде в борьбе с мощными краевыми клубами не оставить без внимания эту проблему. Тому, кто захочет оказать «Спартаку» посильную финансовую помощь- просьба позвонить по телефону: 89139993320. Следующий матч «Спартак» проводит на выезде с барнаульским «Алтаем», который накануне в очном поединке отобрал два очка у чемпиона прошлого сезона бийской «Ники»(0:0). А 17 июня встречаться с чемпионами настанет наш черёд. Матч с «Никой» пройдёт в Горно-Алтайске на стадионе «Динамо», просьба болельщикам - не пропустить игру, прийти и поддержать нашу команду в этом очень серьёзном поединке!

Со стадиона «Динамо» Николай ВАСИЛЬЧЕНКО



