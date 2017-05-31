«Локобол-2017» – в Горно-Алтайске

25-26 мая в Горно-Алтайске на стадионе «Динамо» прошёл первый этап международного Фестиваля «Локобол – 2017 – РЖД» среди детских футбольных команд. В соревнованиях приняли участие футболисты 2006-2008 годов рождения из 6 коллективов: «Спартак-1», «Спартак-2» (Горно-Алтайск), «ДЮСШ- 2006», ДЮСШ-2007» (Бийск) и «Онгудай-1», «Онгудай-2». Онгудайские команды для участия в турнирах подобного рода оказались пока слегка «сыроваты», а вот между горно-алтайскими и бийскими дружинами борьба за единственную путёвку, дающую право выступить в следующем этапе «Локобола» разыгралась очень серьёзная.



Поначалу провести турнир планировалось в три дня, но тренерский штаб юных спартаковцев пошёл навстречу просьбе бийчан «сжать» соревнования в ещё более короткий срок, о чём хозяевам поля потом едва не пришлось горько пожалеть. Дело в том, что основной конкурент «Спартака-1» в борьбе за 1 место «ДЮСШ-2007» во второй, заключительный день турнира провела две лёгкие игры с онгудайскими командами ( 5:0 и 9:0), а «Спартаку» пришлось играть один за другим три тяжелейших матча, что едва не закончилось для нашей команды очень плачевным результатом. После того как в упорном поединке спартаковцам удалось- таки справиться с «ДЮСШ- 2007» (1:0)- то затем беда пришла, как говорится, откуда её не ждали: в следующем матче намертво упёрлись товарищи из «Спартак-2» и отобрали у своих одноклубников два важнейших турнирных очка, чем, фактически, обеспечили первое место и, следовательно, выход во второй этап «Локобола» бийской «ДЮСШ-2007», так как в последней игре с «ДЮСШ-2006» вконец измотанным спартаковцам нужна была только победа. Время заключительного матча неумолимо приближалось к концу, на табло горели безрадостные для Горно-Алтайска «нули» и гасли последние надежды на продолжение борьбы в этом престижнейшем футбольном фестивале, когда на последней минуте встречи в центре поля опасный рывок к воротам соперников Рината Шершнёва был остановлен недозволенным приёмом. Время на розыгрыш мяча уже не оставалось и Никита Мананников диагональной передачей сразу отправил мяч в штрафную «ДЮСШ- 2006», а ворвавшийся туда Айлан Иташев с хода головой буквально вбил его в сетку ворот бийской команды. Фантастика! 1:0 – и наш «Спартак-1» получает путёвку во второй этап знаменитого международного турнира! Поздравляем наших мальчишек и их наставника Олега Архинчеева с такой драматичной и яркой победой, поздравляем и родителей юных дарований, главных и единственных спонсоров детского футбола в Горно-Алтайске, которым теперь предстоит раскошелиться на поездку ребят в Барнаул, где в середине июня состоится второй этап «Локобола – 2017 – РЖД». А мы будем мысленно поддерживать мальчишек в предстоящих играх и ждать из столицы Алтайского края хороших новостей!

По итогам турнира лучшими игроками своих команд признаны:

«ДЮСШ-2007» г. Бийск – Золотарёв Александр

«ДЮСШ -2006» г. Бийск – Огнёв Артём

«Спартак-1» г. Горно-Алтайск – Артур Шершнёв, Здоровенко Дмитрий

«Спартак-2» г. Горно-Алтайск – Ибрагимов Марат



Со стадиона «Динамо» Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

На фото участники первого регионального этапа Фестиваля «Локобол- 2017- РЖД» в Горно-Алтайске; игровые моменты матчей; эпизод церемонии награждения