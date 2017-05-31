В сообществе "Подслушано Горно-Алтайск" на днях появилась вот такая заметка с фотографиями: "За что мы платим транспортный налог?

За такую дорожную разметку на трупах животных? Это объездная, как раз на против поворота на очистительные".

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