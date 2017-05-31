В сообществе "Подслушано Горно-Алтайск" на днях появилась вот такая заметка с фотографиями: "За что мы платим транспортный налог?
За такую дорожную разметку на трупах животных? Это объездная, как раз на против поворота на очистительные".
В сообществе "Подслушано Горно-Алтайск" на днях появилась вот такая заметка с фотографиями: "За что мы платим транспортный налог?
За такую дорожную разметку на трупах животных? Это объездная, как раз на против поворота на очистительные".
2705 19
2705 19
25–26 мая 2017 года в Вильнюсе прошел 3-й Форум свободной России, на котором обсуждались актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
Один из организаторов форума Иван Тютрин сообщил, что в Вильнюс приехали представители 32 регионов России и политики, находящиеся в эмиграции. Для участия в Форуме зарегистрировались около 300 человек.
11:33 29/05 434 13
Юлия Латынина в передаче "Код долступа" на сайте радиостанции "Эхо Москвы". В театре всемирно (это редкий случай, когда это слово употребляется заслуженно) известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, действительно, режиссера мирового уровня, прошел обыск. По случаю чего интеллигенция заявила, что это сигнал, посланный творческой интеллигенции. И сразу по поводу сигнала хочу о нем сказать следующее.
11:58 29/05 168 1
В начале мая интернет-сообщество Barnaul 22 и представители региональных СМИ приняли участие в контрольной закупке топлива на барнаульских АЗС. Отобранные пробы бензина были направлены в лабораторию для проведения необходимых анализов. Из пяти заправок на двух топливо было соответствующего качества, две заправки отказали в пробе, на одной бензин не соответствовал ГОСТу. Сайт МК.RU предлагает вашему вниманию советы юриста на тему, как доказать, что причиной поломки автомобиля стало плохое топливо, и что делать, если АЗС отказалась возмещать убытки. На вопросы отвечает член адвокатской палаты Алтайского края Дмитрий Липатников.
14:06 25/05 660 1
Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Неделя наша ознаменовалась двумя эпическими мемами. «Всё было хорошо, пока не пришел Навальный». И другой мем тоже эпический – «Тьфу на тебя, Навальный».
12:46 22/05 592 0
Вчера депутаты башкирского парламента Курултая отказались регистрировать инициативную группу граждан по проведению референдума за прямые выборы мэров городов и районов. Парламент поддержал решение профильного комитета, не нашедшего законодательных оснований для начала этой процедуры. Группа, выступившая за референдум, намерена пересмотреть решение депутатов в суде, отмечает "КоммерсантЪ". По мнению экспертов, региональные власти продемонстрировали, что не заинтересованы в независимости муниципальных глав.
Напомним, что пакет для Башкирии был подготовлен юристом "Листка" Павлом Смирновым в рамках межрегиональной кампании, которую координирует Сергей Михайлов.
09:42 22/05 470 4
Депутаты ВР проголосовали за закон, устанавливающий штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточки. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. За данный законопроект проголосовало 238 народных депутатов. Против - 12.
13:39 17/05 765 22
Юлия Латынина «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Вирус-вымогатель хакнул компы в 99 странах мира. Вирус – он называется WannaCry, он шифрует содержимое, просит у владельца 300 долларов в «битках». Если тот не платит в течение 3-х дней, сумма удваивается. Если тот не платит в течение 7-ми дней, информация уничтожается. Сильно пострадали Россия и Тайвань. Больше всех по-человечески пострадала Британия, потому что у нее вирус поразил национальную систему здравоохранения и, соответственно, доктора просто были вынуждены отменять операции.
15:57 15/05 1031 21
С февраля 2017 года в Российской Федерации начался эксперимент по маркировке лекарственных средств двухмерным штриховым кодом. Основная его цель - обеспечить в автоматизированном режиме защиту законного оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов, а также дать возможность каждому покупателю в аптеке проверить легальность купленных лекарств с помощью смартфона или общедоступного сканера, рассказывает сайт Минздрава РА.
12:34 15/05 638 0
Нефтяная "сказка", в которой более 50 лет живет Россия, обменивая "черное золото" на валюту, технологии и потребительский стиль жизни, с угрожающей скоростью приближается к финалу. Усиленная добыча на старых, еще советских месторождениях приводит к их ускоренному истощению, а новых залежей с дешевой и легкой для извлечения нефтью обнаружить не удается. На данный момент почти все запасы нефти уже включены в добычу, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды Сергей Донской. Нераспределенный фонд недр по нефти составляет, по его словам, лишь 6%. Этого настолько мало, что приходится менять формат работы министерства: вместо распределения недр остается лишь следить "за эффективностью недропользования", приводит слова Донскго Finanz.ru.
12:20 13/05 1123 4
Похоже девятиклассник из Владикавказа подарил нам прекрасный мем и лозунг к акции 12 июня. Он поставил коммент с такими словами к посту об акции в группе «Владикавказ сегодня».
После чего к нему домой пришли из центра по борьбе с экстремизмом, увели в полицию и пытались покопаться в его телефоне. Впрочем школьник оказался такой лихой чувак, что не только не отдал телефон, но и снял часть разговора на видео.
13:29 12/05 1162 0
Степан Кашурко - бывший помощник по особым поручениям маршала Ивана Конева, генерал-полковник, Президент Центра розыска и увековечивания без вести пропавших и погибших защитников Отечества:
В канун 25-летия Победы маршал Конев попросил меня помочь ему написать заказную статью для "Комсомольской правды". Обложившись всевозможной литературой, я быстро набросал "каркас" ожидаемой "Комсомолкой" победной реляции в духе того времени и на следующий день пришел к полководцу. По всему было видно: сегодня он не в духе.
13:06 10/05 976 1
«Не местная», но, как мне кажется, важная для Республики Алтай новость. 27 апреля федеральная газета «Известия» опубликовала интервью с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко (это единственный в России губернатор-коммунист), в котором, в частности, было сказано:
12:07 10/05 885 0
Китай посылает сейчас беспрецедентно жесткие сигналы Северной Корее - своему единственному (так получилось) военному союзнику, отношения с которым, как постоянно подчеркивалось, "скреплены совместно пролитой кровью". Ну, если кто забыл, в жестокой войне с американцами в 1950-53 гг., пишет Каспаров.ру.
10:19 10/05 812 0
Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
На этой неделе, на мой взгляд, главная новость связана с тем, что нет никаких новостей в расследованиях нападения на Навального, нападения на Варламова, нападения на московских активистов и так далее. Вот, в самом деле, представьте себе, что, допустим, во Франции в кандидата в президенты, ну, даже в Марин Ле Пен плеснули зеленкой, смешанной с кислотой так, что она практически ослепла на один глаз. Даже самые либеральные французские СМИ, которые ненавидят Марин Ле Пен, все-таки, будут об этом что-то писать. Хотя, я думаю, как раз не исключено, что они будут писать, что это кровавая Ле Пен плеснула в себя, чтобы повысить свои шансы на выигрыш избирательной кампании.
12:03 08/05 762 0
В поселке Мурино Ленинградской области рухнула строящаяся школа. Из-под завалов извлекли тело погибшего, пишет Каспаров.ру. Сообщается, что обрушился целый этаж здания, которое должны были сдать в эксплуатацию 1 июня 2017 года. Как стало известно, рухнул этаж, в котором должен был располагаться спортивный зал школы. "Сложились внутренние стенки, упали на припаркованные машины и на помещение с охранниками", — рассказывает очевидец в видео для Life.
10:35 08/05 754 0
В минувшую субботу, 29 апреля у берегов Северной Кореи в Японском море начались крупные маневры военных Южной Кореи и ударной группы американских ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.
Таким образом американские власти реагируют на очередное испытание северо-корейской межконтинентальной баллистической ракеты. Как известно, Северная Корея — страна с одним из самых бесчеловечных государственных режимов в современном мире, упорно разрабатывает ядерное оружие и средства его доставки.
14:35 03/05 1159 4
Вот что написал на эту тему сам Алексей 12 апреля:
"Официальный государственный праздник и выходной день. День России. Мы же с вами боремся за лучшее будущее для России, верно?
Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами.
13:59 03/05 1088 0
Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Прошу прощения, если будут накладки со звуком. Дело в том, что я нахожусь вне России и, более того, как раз в это время, в этот день переезжала из славного города Венеции в не менее славный город Флоренцию. То, что во Флоренции, я еще не видела, но как раз побежала посмотреть, что происходит в Москве. И кстати говоря, о сегодняшних задержаниях. Должна вам как раз сказать, что когда я была в Венеции, какие-то товарищи ходили по площади и размахивали там старинными венецианскими знаменами на предмет отделения Венеции от Италии. И вы представляете, никто их не винтил и, в общем-то, на них особенно не обращали внимания. И как-то так, знаете, было приятно на них посмотреть, потому что думаешь: «Оказывается, все-таки, это совершенно нормальная вещь (демонстрация)». Такая же нормальная, например, как уборка мусора по утрам, что не всегда бывает в российских городах. Или теплый и дешевый хлеб по тем же утрам тоже не бывает в российских городах.
12:44 02/05 1032 0
Татьяна Росс удивляется радости наблюдателей, предвкушающих, как Трамп разберется с Ким Чен Ыном, и вообще тому, что на мировую арену после восьми лет отсутствия (во время каденций Нобелевского лауреата мира) вернулся, наконец, мировой полицейский. И главный сакраментальный вопрос, который она задает этим жестоким и бездушным радующимся товарищам: "Вам не жалко корейцев?" Которые неизбежно погибнут, когда Трамп закидает Кима "Томагавками".
10:20 01/05 1204 0
В Иркутской области впервые пройдет референдум регионального уровня по вопросу выборности мэров. Его проведение в день голосования на выборах президента — 18 марта 2018 года — инициировал губернатор Сергей Левченко.
О том, как референдум поможет обеспечить явку на выборах главы государства, конкуренции с Западом за питьевую воду, жизни после БАМа и отношениях с партией власти Сергей Левченко рассказал в интервью спецкорреспонденту «Известий» Наталье Рожковой.
10:22 28/04 1405 0
15237 50
В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.