«За что им такие скидки?»

В редакцию «Листка» обратился наш читатель (данные есть в редакции) высказал недовольство относительно деятельности (или бездействия?) депутатов Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай, в частности, Виктора Хабарова:

- Я живу на улице Чапаева. Нынче специально ходил в Курултай, в приемную, к Хабарову. Рассказала — у нас тут очень плохая дорога по улице, дети ходят в начальную школу, а она вся в ямах, после дождя лужи – не пробраться. Тут же рядом пенсионеры живут, иногда прямо из дома выйти не могут после непогоды... Он сказал — я все сделаю, прямо заверил меня. Месяц прошел, а он еще и не был даже.

И вообще – мы его на нашей улице ни разу после выборов и не видели. Все они так — сначала наобещают, а потом никто ничего не делает... Друг за другом там по кабинетам ходят! Я в столовую зашел — простым людям обед 140 рублей, а депутатам — 40 рублей! Это как? Они по 200 тысяч зарплату получают, я специально в интернете их доходы смотрел, и им такие скидки?!

Вторая тема, которая вызывает возмущение мужчины — впрочем, не его одного, надо отметить – реконструкция участка Чуйского тракта от пункта таможенного контроля в сторону Алтайского края. Многие автомобилисты возмущены возникшим неудобством – теперь, двигаясь в сторону Алтайского края, нельзя свернуть по направлению к платовскому мосту — мешает ограждение. Желающим оказаться в Подгорном, Платово и так далее предлагается теперь доехать до стелы «Республика Алтай», развернуться и проехать назад некоторое расстояние. «Кто это придумал вообще? Очень неудобно!», - возмутился наш читатель, а с ним еще несколько обратившихся в редакцию.

Соб. Инф.