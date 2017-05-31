«Ну не можем из-под ковра не куснуть». Как депутаты за новых министров голосовали

Очередная, XXVI сессия Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай прошла 25 мая, присутствовали 34 лепутата из 41, рассмотрели 29 вопросов. В начале заседания Глава Республики Алтай Александр Бердников попросил кадровый вопрос (о назначении министра сельского хозяйства и руководителя Единого аппарата Главы РА и Правительства РА) рассмотреть в первой части сессии. Так и сделали.

Перед рассмотрением вопросов повестки спикер Госсобрания Владимир Тюлентин поздравил и вручил почетную грамоту от Государственной думы РФ главе Майминского района Евгению Понпе – «за активную общественно-политическую деятельность».

- Евгений Алексеевич сегодня один из эффективных руководителей, - прокомментировал Александр Бердников, – у нас все главы эффективные, а этот подрастает не по дням, а по часам... Возглавляет Ассоциацию муниципальных образований, сегодня у нас отчетно-выборное собрание, и главы районов ко мне обратились и попросили, чтобы он еще раз возглавил ее. Думаю, мы его поддержим.

Две ассоциации КМН хотят объединиться?

Сессия приняла во втором и окончательном чтении проект закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай». Как пояснил председатель комитета по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин, после принятия законопроекта в первом чтении на XXV сессии ГС-ЭК РА в рабочей группе обсудили поправки редакционного характера к тексту проекта закона. В частности, Правительство РА предложило рад изменений в одну из статей законопроекта, которые были согласованы и отражены в таблице поправок.

«У Майминского района поправки были оформлены как предложения, но мы смотрели на рабочей группе — допустим, позиции по пенсиям регулируются федеральным законодательством, не можем мы в своем законе это прописать, а две другие позиции регулируются нормативными правовыми актами правительства РА... - отметил Виктор Ромашкин.

После голосования слово взял Александр Бердников: «Вчера состоялось заседание консультативного совета по делам коренных малочисленных народов, были приглашены представители общин коренных малочисленны народов, руководители обеих Ассоциаций КМН. Правительство отчиталось о проделанной работе, о выполнении подпрограммы по сохранению коренных малочисленных народов. Я далек, конечно, от благодушия, что все у нас благополучно в этой сфере... Тем не менее, не прозвучало ни одного замечания, критики деструктивной, выпадов в адрес правительства РА, законодательного органа по реализации этой программы. Из семи школ, которые мы реконструировали в 2016 году, три находятся в местах компактного проживания коренных малочисленных народов – это Кебезень, Турочак, Теленгит-Сортогой. Новую школу в Турочаке в этом году сдадим к сентябрю. Люди положительно оценивают эти динамику... Единственное, Алексей Иванович Куюков, Петр Петрович Бедушев и Любовь Николаевна Пешперова высказывают мнение, чтобы власть помогла им объединиться. Это неблагодарное дело. Мы готовы поддержать, поучаствовать в качестве посредников, конечно, что две Ассоциации — это ненормально. В принципе, мы активно работаем с 2006 года, а до 2006 года вообще программы в республике не существовало, как будто нет народов... и курултаев то пять, то ни одного, не поймешь... и эти две Ассоциации... поэтому все в ваших руках, а мы готовы содействовать с Владимиром Николаевичем и депутатским корпусом, сделать шаг к объединению и более плодотворно работать».

Социального взрыва не будет

Депутаты приняли Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Республики Алтай». Законопроект представила министр экономического развития и туризма РА Светлана Буйдышева. Проект принимается для определения на территории Республики Алтай перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории Республики Алтай, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов. Закон также направлен на установление перечня местностей на территории Республики Алтай, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Александр Груздев поинтересовался: «С 1 июля те предприниматели, которые не в отдаленной местности. попадут, с моей точки зрения, под штрафные санкции, ведь не секрет, что не все предприниматели смогут до этого времени перенастроить кассовые аппараты. Я понимаю, что закон принят, но тем не менее, по нашим сведениям, не более 20 процентов переоборудованы сейчас. И накануне туристического сезона малые торговые предприятия... не приведет ли это к срыву какому-то? Предприниматели будут озабочены не встречей туристов, а этим... У этой техники, по нашим данным, завышена стоимость, и для переоборудования надо 18-20 тысяч, это большой груз для предпринимателя, особенно во время кризиса. На ваш взгляд. не будет ли какого-то взрыва социального?».

- Мы уже подготовили проект постановления правительства Республики Алтай и на сегодняшний день в перечень отдаленных и труднодоступных местностей из чуть более 200 населенных пунктов республики попало 94 пункта, - ответила Светлана Буйдышева. - Это районные центры и крупные населенные пункты: по районам – в Турочаке 16, в Усть-Коксе — 15, в Усть-Кане — 12... Я думаю, социального взрыва не будет. Если есть предложения — готовы индивидуально рассмотреть конкретные населенные пункты.

Глава профильного, экономического комитета Сергей Ефимов поддержал тему: «Александр Анатольевич совершенно прав, опасения есть, сегодня не хватает для оборудования этих кассовых аппаратов. Буквально вчера проходил круглый стол, эти вопросы тоже задавались. Сейчас идет неделя бизнеса, и все этими вопросами озабочены. На круглом столе присутствовала руководитель ФНС по РА Ольга Шмакова, она пояснила, что налоговая служба тоже об этом знает и есть предварительная договоренность, чтобы предпринимателей сразу не штрафовали». Ольга Шмакова, присутствующая здесь же, подтвердила – дано указание на федеральном уровне и какое-то время после принятия закона обойдутся без штрафных санкций по онлайн-кассам нового поколения: будут проверять только наличие. К тому же, рынок будет насыщен в полном объеме фискальными накопителями только августу текущего года.

Немного об экологии

Народные избранники рассмотрели законопроекты, призванные регулировать отношения в сфере экологии. Был принят в первом чтении проект закона Республики Алтай «Об экологической экспертизе в Республике Алтай», которым предлагается разграничить полномочия органов государственной власти Республики Алтай, не отнесенные Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» к конкретному органу государственной власти региона. Проектом определяются особенности проведения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы. Уточняется, что проведение общественной экологической экспертизы возможно как в отношении объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня, так и в отношении отдельных объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня в Республике Алтай.

Также в первом чтении принят проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Алтай». Предлагается дополнить действующий республиканский закон положениями, предусматривающими учет предложений граждан, а также общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, при осуществлении мероприятий по организации и использованию особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай. Вносимые изменения, по мнению разработчиков, позволят снизить негативные последствия от увеличивающейся антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы, имеющие международное признание и известность. Также проектом уточняется, что на особо охраняемых природных территориях республиканского значения, управление которыми осуществляется государственными бюджетными учреждениями, государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территориях наряду с уполномоченным Правительством РА исполнительным органом государственной власти Республики Алтай осуществляется также должностными лицами указанных учреждений, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.

«Такого никогда не было»

Директор ТФОМС Ольга Корчуганова представила закон РА «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2016 год». Доходы ТФОМС РА за 2016 год составили 3, 310 млрд рублей. Исполнение составило 100,2 процента. Расходы составили 3, 301 млрд рублей (исполнено на 99,7 процента).

- Небольшая реплика, - взял слово Глава Республики Алтай. – Конечно, в здравоохранении Республики Алтай масса еще не решенных вопросов, это повышение качества медицинских услуг, культура обслуживания, но я просил бы обратить внимание на две прозвучавшие цифры. Изменения есть, они носят объективный характер. Пишут на Рау Федора Фридриховича, на Пелеганчука очень часто, и на того, и на другого, но смотрите, 70 миллионов мы заработали с вами за счет оказания медицинской помощи — прежде всего, высокотехнологичной, и 80 миллионов сэкономили в бюджете медицинского фонда за счет проведения операций у нас, в Республике Алтай. Такого никогда не было. Ну и выполнение целевых показателей по дорожным картам на 1 января 2017 года по всем абсолютно позициям — туберкулез, смертность в ДТП, младенческая смертность, общая смертность – имеет хорошую тенденцию, и апогей этого — увеличение продолжительности жизни. Меры, которые принимаются действующим главой и президентом страны, реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», модернизация здравоохранения, массовое строительство лечебных учреждений в Республике Алтай, ФАПов и так далее – ради этого мы с вами и работаем, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни по всем абсолютно показателям.

«Давайте без КВН»

Депутаты перешли к рассмотрению кадровых вопросов. Александр Бердников предварил тайное голосование кратким докладом относительно назначения на должность заместителя председателя Правительства Республики Алтай, министра сельского хозяйства Республики Алтай Александра Манзырова и на должность заместителя председателя Правительства, руководителем Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай Артура Кохоева. «Просьба свое желание и рекомендации, высказанные на комитетах, претворить в жизнь путем тайного голосования. Без КВН», - подытожил Глава РА.

В перерыве проголосовали следующим образом: поддержали кандидатуру Манзырова 29 человек, против — 5; за Кохоева отдал свои голоса 31 человек, против — 2, недействителен один бюллетень.

Александр Васильевич поблагодарил депутатов «за понимание и поддержку», но не удержался и добавил: «Но все равно недоумение вызывает... Вот если я дал слово, я держу. Все же на комитетах утвердили. Конечно, депутаты вправе принять любое решение при тайном голосовании, но что вот это, ну не можем мы из-под ковра не куснуть... Шли комитеты, нет чтобы сказать — Александр Поликарпович, ты нас не устраиваешь по такой-то причине, ты партизан... Шесть отделов в минсельхозе деньги делили и они до конца не доходили, до сельхозпроизводителя, ломай все к чертовой матери, я тебя поддержу, а будешь плохо работать — попросим кого-то другого... Хоть бы так , для чистоты отношений, а то поцеловали его и меня, а из-под ковра... Ну да ладно. Каждый имеет право, дело его совести. Объявление такое, приятное для всех – в результате хождения моего по московским мукам (вы знаете, я был у Хлопонина, куратор министерства природных ресурсов России, бывший красноярский губернатор) Валентина Ивановна приняла решение 21 июня провести парламентские слушания в Совете Федерации РФ по сохранению и развитию Телецкого озера, конкретно по озеру, с отчетом министра Донского». Бердников также отметил, что как гарант соблюдения Конституции, не может замолчать тему, которая возникла в стенах парламента и касается информации председателя Верховного суда Республики Алтай – суд не обязан отчитываться перед депутатами, он — независимая ветвь власти, по закону, они размещают свою информацию на своем сайте и имеют право не предоставлять при таком раскладе информацию по запросу.

Чуть позже сессия заслушала информацию «О работе мировых судей судебных участков Республики Алтай за период 2015 – 2016 годов», с которой выступила председатель Верховного суда Республики Алтай Марина Алексина. Было отмечено, что в настоящее время в республике действуют 12 мировых судей. Также в регионе осуществляют деятельности 48 федеральных судей. Алексина рассказала о практике работы мировых судей и характеристике рассматриваемых ими дел, заметив, что в 2016 году не было зарегистрировано ни одной жалобы на их деятельность.

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Вопрос о поправках к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» представил Сергей Ефимов. По мнению инициаторов поправок, включение в законопроект данных поправок позволит разграничить сельские дома с номерным фондом до 6 номеров размещения и гостиницы с номерным фондом более 6 номеров, а также обяжет владельцев гостиниц, относящихся к категории коллективных средств размещения, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Сессия решила одобрить поправки к указанному закону и внести их для рассмотрения в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Настоящее постановление также будет направлено законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой о поддержке поправок.

Инна Жулаева