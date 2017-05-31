«Катуньгэсстрой» и обманутые дольщики

В настоящее время в г. Горно-Алтайске Республики Алтай разыгрывается очередная история с недобросовестным застройщиком и обманутыми дольщиками. Речь идёт о застройщике ОАО «Катуньгэсстрой» (ОГРН1020400664129 ИНН0408002981, ул. Гидростроителей, д. 36, с.Майма, Майминский район, Республика Алтай) в лице директора Русина Алексея Сергеевича. Застройщик не исполнил своих обязательств перед участниками долевого строительства по строительству и передаче жилого помещения, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2, в оговоренный в договорах срок. Изначально это был срок до 30.09.2015. В дальнейшем сроки неоднократно переносились, строительство велось нерегулярно и окончательно остановилось летом 2016 года.

В данный момент Арбитражным судом Республики Алтай по заявлению УФНС РФ по Республике Алтай рассматривается дело о признании ОАО «Катуньгэсстрой» банкротом. Но дело преднамеренно затягивается. Судебные заседания постоянно переносятся, ни директор, ни его представители на заседания не являются. Решением суда от 23.11.2016 в отношении ОАО «Катуньгэсстрой» введена процедура наблюдения. По ходатайству УФНС РФ по Республике Алтай временным управляющим назначен член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Давыдкин Сергей Анатольевич. Находится он по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 1. То есть на расстоянии 3290 километров от г. Горно-Алтайска. Формально это не противоречит российскому законодательству. На самом деле это очень затягивает сроки рассмотрения дела по банкротству. Русин Алексей Сергеевич преднамеренно не предоставляет все необходимые документы временному управляющему, тем самым препятствуя ходу дела. В связи с этим было возбуждено административное производство по принудительному изъятию всех необходимых документов. 13 апреля 2017г. исполнительный лист был выслан в г. Пенза временному управляющему, то есть документ преодолел расстояние в 3290 километров. Получил он этот документ только 21 апреля 2017 года. Затем данный документ был выслан в г. Барнаул Алтайского края по месту прописки господина Русина А.С.. Документ преодолел расстояние в обратную сторону, равное 3074 километра. Судебные приставы г. Барнаула получили его только 23 мая 2017 года. В связи с этим всех дольщиков интересует вопрос: с какой целью всё это делается и кому это выгодно? Разве нельзя было найти временного управляющего в самой Республике Алтай или ближайших субъектах РФ? В результате всего вышеперечисленного оценка имущества должника и его инвентаризация на сегодняшний день отсутствует. А без данной оценки не может быть введена следующая стадия банкротства, не может быть проведено общее собрание всех кредиторов. Хотелось бы услышать комментарии УФНС РФ по Республике Алтай: где был их здравый смысл, когда они ходатайствовали о назначении временного управляющего из г. Пенза, и вообще в чьих интересах они действуют?

Из всего этого вытекает следующая проблема. Так как застройщик ОАО «Катуньгэсстрой» застрахован в страховой компании АО АСК «Инвестстрах», у дольщиков ещё существует возможность получить выплаты по страховке, но это возможно только в случае наступления страхового случая, а он наступит только после того, как застройщика признают банкротом. Застройщик в настоящее время банкротом не признан, так как это затягивается всеми возможными способами, срок возможности получить страховые выплаты истекает 30.09.2017. Это чревато тем, что добросовестные дольщики лишатся последней возможности вернуть вложенные сбережения. Также страховая компания указывает, что в действиях руководства ОАО «Катуньгэсстрой» усматриваются признаки мошенничества и преднамеренного банкротства: активы компании заблаговременно выведены, акционеры и руководители компании сменились. В отношении Русина А.С. проводились следственные действия правоохранительными органами Алтайского края (города Бийска) в связи с аналогичными действиями в отношении других подконтрольных ему компаний. К сожалению, результатов мы не знаем.

Кроме того, часть квартир была застрахована в ещё одной страховой компании - ЗАО СК «Авангард полис». Данная страховая компания уже признана банкротом. То есть, часть дольщиков уже не имеет шанса получить что либо по страховке. Кроме того, существуют такие предположения, что часть страховых полисов ЗАО СК «Авангард полис» изначально были фиктивными. В этом вопросе должны разобраться компетентные органы.

Прокурором г. Горно-Алтайска в отдел МВД России по г. Горно-Алтайску направлены материалы о решении вопроса об уголовном преследовании генерального директора ОАО «Катуньгэсстрой» Русина А.С. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Однако 25.10.2016 оперуполномоченным ОМВД России по г. Горно-Алтайску вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (отсутствие состава преступления), которое 07.11.2016 прокуратурой города отменено, а материалы направлены для дополнительной проверки. Где сейчас данные материалы и на какой стадии находятся, пока неизвестно.

Осмотр сотрудниками прокуратуры в октябре 2016 места строительства многоквартирного дома по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2 показал, что на строительной площадке были выполнены все общестроительные работы, основные конструкции здания смонтированы. Не выполнены работы по финишной отделке помещений, не смонтировано инженерное оборудование. Не установлены входные двери на все квартиры, часть оконных и дверных балконных блоков (с 4 по 6 этаж). Дом, в который мы вложили свои деньги, стоит недостроенный.

Ни Министерство регионального развития Республики Алтай, ни администрация МО г. Горно-Алтайска, ни сами дольщики не имеют права и не уполномочены обеспечить охрану строительного объекта. Охрану и содержание строительного объекта, в соответствии с законодательством, может и должно обеспечить ОАО «Катуньгэсстрой». Однако осенью 2016г. охрана была снята, вход на строительную площадку находится в свободном доступе. Желания платить за охрану какого-то там недостроенного дома у данного застройщика, естественно, нет.

На сегодняшний день на данном объекте установлены факты вандализма, мародерства, а также в одном из помещений недостроенной квартиры наличие спальных мест лиц без определённого места жительства. Ранее установленные оконные и дверные балконные блоки частично разбиты или разворованы. Гипсокартонные перегородки разбиты, частично демонтирована кровля.

В наше время стало очень модно участвовать в праймериз. Все, кому не лень, хотят стать депутатами, раздавая пустые обещания и разглагольствуя на абстрактные темы. Воздух сотрясать мы все умеем. Вот, уважаемые кандидаты в депутаты и действующие депутаты, реальная, конкретная беда группы людей, которые безрезультатно бьются над поиском решения проблемы. Реальный шанс помочь и отличиться, заявить о себе не словом, а делом. А мы уже потом точно будем знать, за кого нам голосовать, а за кого не стоит.

Мы убедительно просим о помощи всех тех, кто может и обязан нам помочь разобраться в данной ситуации. Практики защиты обманутых дольщиков с недобросовестными застройщиками в Республике Алтай нет. Вопрос защиты прав дольщиков обсуждается на рабочих совещаниях комитета по финансовой, налоговой и экономической политике Республики Алтай совместно с Правительством Республики Алтай, но не решается. Среди дольщиков есть ветераны труда, дети войны, которые в годы войны пережили оккупацию, есть учителя, которые экономили на всём, чтобы взять ипотеку и купить себе жильё, обеспечить жильём своих детей, есть и молодые семьи, которые, ввязываясь в кредиты, надеялись приобрести собственный угол. Есть среди пострадавших дольщиков и матери-одиночки. Это вообще отдельная тема. Женщина по той или иной причине вынуждена воспитывать ребёнка одна. Она одна несёт ответственность за своего ребёнка и, несмотря на трудные жизненные обстоятельства, должна вырастить малыша здоровым и счастливым, дать ему уверенность в завтрашнем дне. Государством предусмотрены льготы и пособия для таких матерей. И всё же находятся те, которые готовы наживаться и на таких вот матерях одиночках. Им вообще не важно, у кого они забирают деньги, и кого потом обманывают. Они чувствуют свою безнаказанность и верят, что с ними никто ничего не сделает. До каких пор это всё может продолжаться?

При принятии решения о создании силами дольщиков жилищно-строительного кооператива, в соответствии с существующим законодательством, для получения прав на достройку дома дольщикам необходимо будет внести дополнительные средства для расчета с кредиторами первой и второй очереди, погасить текущие платежи застройщика и, возможно, рассчитаться с кредиторами застройщика, которые обладают правом залога на объект незавершенного строительства. А в дальнейшем еще и выплатить суммы, необходимые для достройки дома и ввода его в эксплуатацию. В результате стоимость квадратного метра приобретенного дольщиком жилья может оказаться сравнима со стоимостью квартир в мегаполисе. Для многих данная сумма будет неподъёмной.

Мы, дольщики, свою часть договора по оплате добросовестно выполнили, некоторые из нас выплачивают ипотеку по недостроенному жилью, дополнительно при этом снимая жилплощадь для проживания. Время идет, суды переносятся, сроки давности наказания могут истечь, на объекте строительства может остаться один фундамент. До каких пор в нашей стране люди, подобные господину Русину А.С., будут чувствовать себя «хозяевами жизни», не исполнять взятые на себя обязательства, растрачивать деньги добросовестных граждан и быть безнаказанными?

С уважением, участники долевого строительства жилого помещения, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2 (60 квартир).

Комментарий учредителя. При прочтении письма обратил внимание, что господин Давыдкин, назначенный арбитражным судом временным управляющим - житель города Пензы. А из Пензы у нас, как известно, ещё и руководитель МВД по Республике Алтай господин Гаврилин (назначен на должность 6 октября 2016-го года). Конечно, маловероятно, что события, случившиеся буквально через недели после назначения нового руководителя (отказ в возбуждении уголовного дела от 25 октября и уж тем более, назначение судом управляющего-"земляка" от 21 ноября) - как-то связаны с его волей, скорее, это игра случая. Тем более, что обращение из республиканской налоговой (именно налоговая запустила процедуру банкротства) в Арбитражный суд РА поступило ещё в мае и сразу же содержало упоминание "Поволжской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих", членом которой является господин Давыдкин.

С уважением, Сергей Михайлов