«Страшно подумать, как ведут они себя в своих кабинетах»+дополнение

Министру МВД по Республике Алтай

Прокурору Республики Алтай

В информационно-аналитическую газетеу

«Листок» Республики Алтай

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

20 мая 2017 года, было проведено публичное мероприятие — митинг, целью которого являлось выражение поддержки президенту РФ, также мэру города Горно-Алтайска, главе Кош-Агачского района.

Предполагаемое количество участников мероприятия около 1000 человек.

Однако до начала мероприятия, когда люди начали собираться возле площади, оперативники ГОВД напали на одного из участников. Невзирая на отсутствие реальных оснований, оперативники вступили в силовой конфликт с женщинами и бабушками. На призыв присутствующих успокоиться, предъявить удостоверение, обосновать причину задержания участника и выдать повестку о вызове на допрос, оперативники адекватно не реагировали. Все присутствующие производили съемку нападения на участника оперативниками. Мы считаем, что такое поведение оперативников – это «заказ» полковника Филипова С.В.. Именно по этой причине оперативники вели себя неадекватно, непрофессионально.

После завершения митинга оперативники в очередной раз напали на участника, вступив с женщинами, бабушками в силовой конфликт, в ходе которого присутствующие дети получили психологическую травму, одна бабушка получила телесное повреждение.

По словам оперативников, человек, которого они хотели задержать, подозревается не то в убийстве, не то в попытке убийства. Как теперь стало известно, вся эта история – не что иное, как миф, выдуманный, как мы считаем, сотрудником администрации города Ахламенок Г.А.

В связи с этим напрашивается вывод: оперативники ГОВД вели себя как «оборотни в погонах», провоцировали участников, показали свое презрение к жителям города, проявили беспрецедентную глупость, некомпетентность в своей работе. Руководил этими оперативниками Филипов С.В..

На основании вышеизложенного, просим Вас:

1. Дать правовую и юридическую оценку действиям сотрудников ГОВД.

2. Привлечь к ответственности Филипова С.В. и сотрудников ГОВД, принимавших непосредственное участие в потасовке.

3. Через газету «Листок» предоставить результаты принятых решений.

В том числе просим Вас взять во внимание, что сотрудники ГОВД «перегнули палку», вели себя неадекватно, подрались с населением. Не добились результата, нужного им, тем самым выставили себя на посмешище. Страшно подумать, как ведут они себя в своих кабинетах. Содержать на наши налоги таких сотрудников мы не желаем.

Под письмом 23 подписи, данные имеются в редакции

От редакции. Человек, которого пытались задержать после митинга — Василий Романов. Какое-то время после инцидента он не выходил на связь, а затем сам пришел в редакцию «Листка» в компании Айдоса Самашева. По словам последнего, перед митингом в Кош-Агачском районе полиция ходила по домам предполагаемых участников мероприятия и брала объяснения, куда они собираются ехать и зачем: «Говорили, что митинг несанкционирован, а потом у стелы на выезде отмечали, какие автомобили выехали...»

По словам молодых людей, когда они ходили договариваться о месте проведения митинга, то подошли к человеку, который там стоит с батутами и попросили на час немного отодвинуться от площади. Он отказался, ссылаясь на городскую администрацию. «На вопрос, сколько он зарабатывает за час, человек заявил, что даже за 100 тысяч рублей отсюда не сдвинется. Мы записали этот разговор на диктофон в телефоне. Потом, когда мы пошли в администрацию, товарищ оказался уже там – вероятно, с докладом... Сказал, конечно, что по делам». Относительно стычки на площади, где изначально планировалось проведение было сказано следующее: «Мы вышли раньше, с флагами, портретами, полиция сразу бросилась к Романову — пройдемте, мол. Мы спрашиваем — на каком основании его забираете? Объясняем — мы здесь должны собраться, нас должны увидеть люди... Главное — те полицейские, что в форме, стоят просто, а те, что в «гражданке» - подходят и что-то начинают говорить. Удостоверения при этом не показывают. Затем один из организаторов митинга, Мирим Акпасов, сказал — идем в сторону Дома культуры. Конечно, многие из тех, кто пришел на площадь позже, оказались дезориентированы, а наших людей, которых мы оставили направить остальных, полиция разогнала.

У Дома культуры люди в штатском тоже пытались вмешаться до начала митинга, но также не получилось. Затем среди митинговавших распространилась информация, что сейчас Романова опять будут забирать. Люди двинулись по направлению к памятнику Чорос-Гуркину, и товарищи в штатском влились в эту толпу и какое-то время шли в ней, дошли до «зебры» и стали уже тут стали хватать Василия за руки... Действовали молча, мы заметили шестерых человек, знаем их в лицо, пытались выдернуть Василия из толпы. Тут уже народ возмутился, бабушки стали кричать, там началась потасовка, пожилых женщин и детей отталкивали с силой, дети заплакали... В общем, пытались вытащить одного. Василия несколько человек закрыли собой и провели до машины, увезли. Один из товарищей в штатском бежал за ними до машины, затем, как мы поняли, выехала погоня, но не догнали».

Организаторы митинга уверены, что за преследованием Василия Романова стоит полковник МВД по РА Сергей Филиппов. Есть скриншот экрана мобильного телефона Романова, где видно, что 20 мая 2017 года утром ему звонили с номера, начинающегося на 999. Молодые люди утверждают, что это номер Филиппова. Разговор продолжался более трех минут. «Он начал говорить — мол, зачем тебе это, давай лучше встретимся, переговорим. Василий отказался — ответил, что его тема митинга затрагивает как горожанина и он хочет на митинге выступить. Тогда начались угрозы — мол, ты же понимаешь, мы сработаем быстро, не успеешь ничего сказать...То же самое он, Филиппов, говорил и на площади, когда увидел там Василия и нас», - говорит Айдос Самашев.

Остается добавить, что текст открытого письма, приведенного выше, у молодых людей в прокуратуре не взяли без объяснения причин. «Листок» следит за развитием событий.