«И что, совсем не рубить? На что тогда жить?» В минприроды РА обсуждают сохранение биологического разнообразия лесов

Сохранение биологического разнообразия при использовании лесов в Республике Алтай – так звучала тема круглого стола, прошедшего 25 мая в конференц-зале министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Присутствовал (хоть и не сначала и не до конца) министр Александр Алисов, присутствовали также его заместитель Лариса Капустина, начальник отдела лесопользования минприроды РА Сергей Растворов, а также координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологи и защиты леса РО ООД «Народный фронт «За Россию» в Алтайском крае Алексей Грибков, председатель РОЭО «Сакральный Алтай» Зинаида Тырысова, директор АУ РА «Иогач лес» Михаил Киршин, лесозаготовители из Чойского района и прочие.

Мероприятие получилось довольно эмоциональным, хотя поначалу, как говорится, ничего не предвещало... Но, тем не менее, случилось столкновение двух точек зрения, которые свелись к одной извечной проблеме – рубить ли лес.

Модератор Виктор Сипкин, координатор лесной программы Алтае-Саянского экорегиона WWF России, начиная мероприятие, отметил, что участники собрались обсудить необходимость изменения лесохозяйственных регламентов Республики Алтай в части включения в них нормативов для сохранения биологического разнообразия на локальном уровне, то есть непосредственно на лесосеках: «Данный проект нормативного акта был подготовлен по заказу WWF (Всемирный фонд дикой природы) нашими экспертами, в частности, это Алексей Грибков – основной идеологический двигатель данного проекта... Что это, для чего и зачем? Ключевые биотопы и объекты — это участки леса, которые являются индикаторами наличия редких или исчезающих видов (животных, растений, микроорганизмов). С экономической точки зрения вопросы заготовки древесины, безусловно, важны, также понимаем социальную составляющую — мы все живем на этой земле, нам нравится собирать грибы, ягоды, нравится, когда это расположено в непосредственной близости от нашего жилья. Понимаем составляющую экологическую — это как раз сохранение ключевых биотопов. Будет биологическое разнообразие в наших лесах с соблюдением экономических требований заготовки древесины — будет и социальная составляющая учтена...»

Виктор Сипкин коротко рассказал о том, что уже сделано WWF в Алтае-Саянском регионе (имелись в виду Алтайский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Алтай — у нас работа только начинается) для сохранения биологического разнообразия. Так, например, в числе прочего было сказано, что у наших соседей из Алтайского края методические рекомендации были разработаны в 2015 году, пока не опубликованы, но буквально 23 мая текущего года в Барнауле состоялось повторное уже совещание по вопросам включения данных нормативов в лесохозяйственный регламент Алтайского края и вопрос был рассмотрен положительно. «Когда проект был разработан, но лежал в столе, волею случая часть нормативов попала в министерство Алтайского края и была включена в лесохозяйственный регламент и весь 2016 год Алтайский край имел опыт работы непосредственно с этими нормативами. Практика показала, что это было номинально: выделение ключевых биотопов происходило формально – выделялись какие-то участки, какая-то неудобица, называли ее ключевым биотопом или ключевым объектом и всех все устраивало. Происходила и происходит пока еще до сих пор подмена понятий. С этим мы работаем, есть понимание со стороны министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, есть понимание со стороны наших лесопромышленников... В Республике Алтай проект по заказу WWF разработан тоже в 2015 году, и тоже не был опубликован. Проект актуализирован, так как произошли изменения законодательства, изменения перечня редких и исчезающих видов».

Виктор Сипкин подчеркнул, что в рамках данного проекта предполагается использовать лишь существующую правовую основу для сохранения биологического разнообразия: «Мы не говорим ни о каких дополнительных требованиях, а только о том, что говорит наше действующее законодательство. Мы понимаем, что разработка этих нормативов требует привлечения представителей науки, представителей лесопромышленников, и в этой части мы способствуем развитию, ускоряем процесс... Как показала практика, особую сложность представляет процесс выделения правильных границ ключевых биотопов».

«Это в любом случае придется делать»

Далее слово передали Алексею Грибкову. По его словам, юридической основой для изменения лесохозяйственных регламентов и включения в них нормативов биоразнообразия являются, например, статья №1 Лесного кодекса: «Там перечислены основные принципы лесного законодательства и записано, что лесное законодательство и использование лесов должно базироваться на принципе устойчивого управления лесами, сохраняя биологическое разнообразие лесов, повышение их потенциала; сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду. К сожалению, мой опыт говорит мне, что хоть это все и перечислено, как было декларацией, так и остается. Потому что для некоторых вещей просто нет юридического механизма применения на практике. В частности, это касается вопроса сохранения биологического разнообразия лесов... В Правилах заготовки древесины сказано, что перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лесничества, лесопарка указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества, лесопарка. Но, как известно, в большинстве субъектов РФ этих перечней не было. С февраля текущего года действует приказ минприроды о составе лесохозяйственного регламента, о порядке его разработки, внесении изменений и так далее. Вот здесь уже появился механизм и появилось конкретное требование по включению в главу 1 лесохозяйственного регламента перечня объектов биологического разнообразия, размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ. Если в каком-то из субъектов эти мероприятия и меры их охраны отсутствуют, то это в любом случае придется делать. В этом смысле Республика Алтай, на мой взгляд, находится в достаточно выгодном положении – уже накоплен некоторый опыт, и можно делать выводы, анализировать – например, в Алтайском крае мы наступаем на грабли и ходим по ним целый год – и уже с учетом ошибок, которые были, разработать качественный проект лесхозяйственного регламента... Я так понимаю, что какая-то работа министерством уже проводится, так как с февраля требование действует.

Что же касается биологического разнообразия, то самая ценная его часть – редкие и исчезающие растения и животные, это самые уязвимые компоненты биологического разнообразия. Их можно рассматривать как индикатор – если они сохраняются, численность их не падает, значит, лесная экосистема чувствует себя нормально, несмотря на хозяйственное ее использование, заготовку древесины и так далее. Если же с ними что-то происходит, они исчезают, разрушается среда обитания — значит, страдают и другие компоненты экосистем, все биоразнообразие. Биологическое разнообразие, согласно определению, это все разнообразия жизни на трех уровнях — генетическом, видовом и экосистемы, то есть, на уровне сообщества. Определение дано Конвенцией о сохранении биологического разнообразия, принятой ООН и ратифицированной Российской Федерацией. Ну и два основополагающих федеральных закона, которые требуют сохранять среду обитания – закон об охране окружающей среды и закон о животном мире». Говоря о мерах по сохранению биологического разнообразия, он отметил два вида сохраняемых участков — ключевые биотопы и ключевые объекты. В чем разница? По словам эколога, ключевые биотопы – это достаточно крупные лесные участки, предполагающий, возможно, разные компоненты разных экосистем, иногда — разные границы природных зон. Ключевой объект — это более локальный природный объект; важно, что сам объект трудно сохранить, если не выделять вокруг буферную зону: если вблизи производятся рубки деревьев, работает тяжелая техника, чаще всего объект утрачивается...

«Нельзя просто закрывать глаза на сохранение биологического разнообразия»

Грибков подчеркнул, что названия многих ключевых биотопов абсолютно идентичны названиям соответствующих категорий особо защитных участков лесов, которые перечислены в приложении №4 действующей лесоустроительной инструкции, и довольно давно ведется дискуссия, как это разделять и где принципиальная разница.

- Для себя я на этот вопрос ответил... Принципиальная разница в том, что критерии и признаки выделения особо защитных участков лесов, перечисленные в приложении №4, говорят о том, что вот этот лесной участок — ценен, и его нужно сохранять. В Лесном кодексе написано, что на особо защитных участках лесов сплошные рубки полностью запрещены, а выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений — то есть, только санитарные рубки. Это подчеркивает высокий статус и ценность этих участков. Кроме того, по сегодняшнему законодательству особо защитные участки лесов утверждаются Федеральным агентством лесного хозяйства, правда, только в том случае, если орган исполнительной власти субъекта федерации подготовил и направил соответствующее предложение... Рассматривается вопрос о передаче этих полномочий на уровень субъекта, но пока все так. Опять же, из практики — особо защитные участки лесов, особенно те, что важны для сохранения биологического разнообразия, как правило, не выделялись, либо выделялись в очень небольшом количестве. Например, такого особо защитного участка лесов как глухариные тока, в лесохозяйственном регламенте Республики Алтай нет. Хотя глухарь тут живет, токовища есть и критерии четко установлены, выделяться токовища должны... равно как и места обитания редких и исчезающих видов растений, животных, берегозащитные участки лесов и так далее. Чаще всего выделялись особо защитные участки лесов хозяйственного назначения — они есть и в республике, и в Алтайском крае – например, постоянные семенные участки, постоянные пробные площади, где лесная наука обкатывает свои методы, подходы... Но даже постоянный семенной участок не несет на себе функции сохранения биологического разнообразия. Поэтому в этой части особо защитные участки лесов не выделяются практически нигде, отсюда такой перекос, особенно сейчас, когда в масштабах страны обсуждается переход на интенсивное ведение хозяйства, когда мы должны не в новое вгрызаться все время, а одни и те же участки использовать и устойчиво получать продукцию, нельзя просто закрывать глаза на сохранение биологического разнообразия, иначе мы ослабим системы, они перестанут быть устойчивыми... как известно, в посаженных лесных культурах возрастом даже 40 лет и более вы не найдете, ни брусники, ни соболя, – они уязвимы, одновозрастные и однородные, без помощи человека просто могут погибнуть. А биологическое разнообразие предполагает — чем больше компонентов системы, тем она устойчивее. Ну и коль скоро особо защитные участки лесов до сих пор не выделены – а их выделения требует лесное законодательство и они в первую очередь призваны сохранять биоразнообразие, потому ключевые биотопы и повторяют признаки особо защитных участков лесов. Здесь никакого противоречия нет, а наоборот — восполнение пробелов и недочетов.

Виды ключевых биотопов и ключевых объектов

Далее Алексей Владимирович перешел к описанию видов ключевых биотопов и объектов. Это: 1) Опушки лесов естественного происхождения. Протяженные границы лесных насаждений естественного происхождения и открытых (безлесных) пространств, простирающихся не менее чем на 1,5 — 2 км от кромки леса. Являются местами обитания многих уязвимых видов. Вдоль опушек лесных насаждений естественного происхождения выделяется полоса леса шириной 100 м от границы (кромки) леса с открытыми пространствами (степными участками, в том числе на горных склонах; сельскохозяйственными угодьями; поймами крупных и средних рек; крупными озерами).

Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

2) Полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством. Участки лесов на вертикальном пределе распространения в горах. Как правило, разреженные, низкобонитетные насаждения, характеризующиеся небольшой высотой и повышенной фаутностью древостоев. Выполняют почвозащитные, противоэрозионные функции. Характеризуются повышенным биоразнообразием. Являются местами обитания редких видов растений и животных. Выделяется полоса леса шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными пространствами.

Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

3) Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов. Участки лесов, расположенные на гребнях и линиях водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тысячи гектар, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов, более 20 градусов. Выполняют почвозащитные, противоэрозионные функции, поддерживают гидрологический режим. Выделяются полосы леса шириной 100 — 200 м, в зависимости от местных условий, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов.

Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

4) Небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств. Островные леса площадью до 100 га из лиственницы сибирской, расположенные среди безлесных пространств, простирающихся не менее чем на 2 км вокруг лесного массива. Островные лиственничники характерны для высокогорий и межгорных котловин Усть-Коксинского, Усть-Канского, Онгудайского, Улаганского и Кош-Агачского районов. Служат местами обитания многих уязвимых видов растений и животных. Являются гнездовыми стациями редких видов птиц. Выделяются участки лесов, площадью до 100 га, расположенные среди безлесных пространств. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

5) Участки заболоченных лесов. Обычно встречаются в локальных понижениях, в истоках малых рек, в краевых частях болот, у подножий склонов, на плоских террасах и водоразделах. Характеризуются избыточным увлажнением почвы, угнетенным древостоем, высокой фаутностью. Регулируют водный режим и микроклимат, являются местообитаниями редких и исчезающих видов животных и растений. Граница сохраняемого биотопа устанавливается по контуру заболоченного участка с буферной (охранной) зоной шириной 50 м. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.