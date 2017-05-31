«У них много семейных связей...»

Я, Кергилова Марина Павловна, прошу о помощи в следующей ситуации: моего сына, Кергилова Павла Вениаминовича, посадили в колонию общего режима на 4 года по статье 111.1 за якобы умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Вакурину Алексею Михайловичу.

Обстоятельства были следующими, с 13 на 14 декабря 2015 года компания в составе Кергилова Павла, Бурлакова Дмитрия, Ожогова Антона, Соколовой Иры, Скударновой Карины проводили время после поминок в доме у Ожогова Антона.

Через определенное время подошли Плугарь Андрей, который привел с собой Вакурина Алексея, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и с собой принесли еще водку. Ожогов, Бурлаков, Плугарь и Вакурин стали ее распивать, а мой сын - Кергилов Павел, в это время уже спал в другой комнате. Соколова Ира, гражданская жена Ожогова Антона, разбудила моего Павла и попросила собираться домой. Когда Павел вышел из комнаты, где спал, то увидел лежащего на полу Вакурина, а также Плугаря, Бурлакова и Ожогова, которые по просьбе Соколовой стали собираться. Так как Вакурин был невменяем, то Павел и Плугарь подняли его с пола, а Бурлаков одевал на него ботинки, но до конца не обул. Когда Вакурин направился к выходу, он споткнулся о резинку порога, и упал лицом вниз на пол веранды, который был усыпан разбившимся стеклом. Павел и Плугарь подбежали к нему и помогли подняться и выйти во двор, но удержать его не могли и он опять упал на лед, где тоже было рассыпано стекло. Лицо его было в крови и ему вытерли лицо снегом. Потом по телефону вызвали родителей Вакурина, а сами разошлись по домам.

На следующий день, 14 декабря 2015 года, по звонку фельдшера приехали в село Дьектиек Республики Алтай оперуполномоченные из районного села Шебалино и увезли всех свидетелей в Шебалино и по одному опросили.

Все свидетели подтвердили то обстоятельство, которое произошло с 13 на 14 декабря 2015 года. Данными оперуполномоченными дело было закрыто, мотивы преступления не найдены.

В феврале 2016 г. дело возобновлено по ходатайству начальника полиции Соловьева Дмитрия Александровича по причине документа, свидетельствующего о 1 группе инвалидности по полной потере зрения у Вакурина.

В полицию снова вызвали всех участников тех событий. Началось все с Ожогова Антона, которого рано утром забрали оперуполномоченные Шебалинского района, насколько мне известно, даже одеться толком не дали, продержали его в полиции почти 8 часов, заставили все вытащить из карманов, забрали телефон, оскорбляли нецензурной бранью, угрожали физической расправой и лишением родительских прав на детей, говорили, что, мол, житья не дадим… и Антон испугался и сказал на камеру под протокол то, что оперуполномоченные приказали ему - клевету на моего сына Павла. Следующим был Бурлаков Дмитрий, по такому же сценарию заставили оговорить моего сына и показали ему видео, где Антон дает показания, а потом и Плугарь Андрей по той же схеме тоже оклеветал моего сына.

После этого Ожогов, Бурлаков и Плугарь обратились с жалобой на имя прокурора Пиндык С.В. в Шебалинскую районную прокуратуру на оперуполномоченных Шебалинского района, которые применяли к ним несанкционированные способы дознания и заставили их дать заведомо ложные показания, но никакой реакции со стороны прокуратура не последовало. Данная жалоба была приобщена к судебному делу.

Сын был в панике, и я не знала, что делать в такой ситуации. Знакомые подсказали нанять адвоката Иванникову В.В. Мы с сыном поехали в Горно-Алтайск и заключили с ней соглашение. НО… все тщетно. Во время следствия она просто присутствовала, мне запрещала обращаться в инстанции, только и приговаривала: «Ваш мальчик не виновен». На суде, как я считаю, заняла пассивную позицию, а на приговор вообще не хотела приезжать. В итоге Павла осудили на 4 года по ч.1 ст.111.

На суде свидетели давали противоречивые показания, Ожогов и Бурлаков дали первоначальные правдивые показания, как до возбуждения уголовного дела. Но судом Шебалинского района это не было взято во внимание, как и многое другое, например, изначально эксперт не ответил на поставленные ему вопросы, а именно не указал механизм образования телесных повреждений, не указал, могут ли данные повреждения произойти от падения именно на осколки стекла, находящиеся на земле. И вопрос-то как поставлен был - «на земле», когда была зима и был снег, лед, и, соответственно, поверхность и стекла на ней могли не быть плоскими. А «тупой твердый предмет (орудие) с ограниченной травмирующей поверхностью» - может ли это быть кроссовок, на котором никаких следов крови не установили? Может ли округлый носок кроссовка проникнуть в глазницу? А то, что свидетель Плугарь рукой бил Вакурина в лицо, вообще не рассматривалось ни следствием, ни судом... Хотя то, что Плугарь действительно бил Вакурина, видели все. Вот на этих противоречиях и построилось обвинение.

После этого я пошла искать правду. Написала жалобу в Минздрав РФ, в Федеральное МСЭ, в Республиканский Минздрав в главное бюро МСЭ. Наша семья не может понять, как можно было получить в течение одного месяца инвалидность I группы по зрению, когда процедура получения инвалидности занимает около 4х месяцев. Оказывается, врачом офтальмологом БУЗ РА «Шебалинская РБ» Республики Алтай Коврига Натальей Владимировной был поставлен диагноз «полная слепота» Вакурину Алексею Михайловичу. По данному диагнозу ему была оформлена I группа инвалидности. Ознакомившись с медицинской литературой, я выяснила, что I группа дается только вследствие нарушения зрения, присваивается при наличии 4-й степени функциональных нарушений зрительного анализатора (данная степень выражается практической абсолютной слепотой) и понижении у человека какой-либо категории жизнедеятельности до 3-й степени.

При этом Вакурин А.М., по свидетельству очевидцев, ездит на своем автомобиле, на каждый процесс суда приходил самостоятельно, без помощи посторонних, на суде подходил самостоятельно к кафедре. Это полностью не соответствует описанию отклонений, характерных для I группы инвалидности по зрению. И судья Унутов Э.Д. тоже ничего не видел? В самом начале, после произошедшего, мать Вакурина предложила мне откупиться и передать ей 1 млн рублей, в противном случае пригрозила оговорить моего сына и посадить в тюрьму. Но в нашей семье нет таких денег! И за что мы должны платить? Ведь Павел не причинял вреда ее сыну, а наоборот, сообщил хозяйке дома телефон родителей Вакурина, чтобы она позвонила им, предложив забрать сына домой, и тем самым уберег его от переохлаждения зимней ночью. У семьи Вакуриных много семейных (клановых) связей, да и вообще проблема «кланов» присуща таким маленьким субъектам, каким является Республика Алтай.

После моей жалобы в Минздрав и в МСЭ провели проверку и выяснилось, что, оказывается, Вакурин зрячий, и сняли группу. Но суд второй инстанции и этого тоже не учел и оставил приговор первой судебной инстанции без изменения.

Получается, что я бьюсь в «закрытые двери». Всем плевать, что молодой человек проведет время в колонии, но станет ли он лучше, не озлобится ли?

Один из свидетелей, Ожогов Антон, после суда 03.03.2017 года обратился в Следственный комитет Шебалинского района с заявлением о непричастности моего сына к вменяемым ему обвинениям. И что же вы думаете, на сегодняшний день ему никто ничего не ответил. Все шито-крыто…

Короче рука руку моет. Абсолютное равнодушие…

Что делать? Как помочь сыну?

Со мной можно связаться по телефону: 8-963-198-6697 (адрес есть в редакции)