«Чиновники отправляют нас на Украину, где жгут русских людей»

Мы беженцы, с 2012 года проживаем в Российской Федерации. Приехали, оставив столицу Украины – город Киев, с конкретным намерением жить в тайге, в Сибири, растить здесь детей. Приехали сюда с двумя детками, нашли свободную землю в Турочакском районе, строим на ней биосферное поселение, построили два дома, баню, теплицу, проводим обучающие семинары для тех, кто хочет жить экологично и здорово. По сути, ничего не просим у государства, кроме того, что живем, строим и развиваем сельское хозяйство, туризм, восстанавливаем лес, экологию. Ясно, что за пять лет мы оформляли различные документы, легализовали себя разными способами. С 2014 года стали беженцами, поскольку в стране идет война, и проще, быстрее оформить подобные документы.

Мы в прошлом году, как и положено честным законопослушным людям, за месяц до истечения срока приехали и написали положенные заявления в миграционную службу с просьбой продлить свидетельство беженцев. А дальше возникает смешная ситуация – федеральную миграционную службу в прошлом году активно перестроили, они стали отделом МВД, как паспортный отдел, каким они раньше были. Я так понимаю, что под общей суматохой о нас забыли. Обычно нам звонили, мы приезжали в Турочак, нам ставили штампик и мы дальше к себе обратно в лес, спокойно живем, строимся, детей воспитываем и даем им домашнее образование. А тут нам не позвонили. Впереди осень, сбор урожая, мы далеко, из тайги за 120 километров так просто не выберешься, мы махнули на это дело руками. Приходит весна, апрель этого года, я думаю, забегу в местную ОФМС в Турочаке, спрошу, как же дела, а то на местной почте решили не выдавать мне посылки и платежи, якобы, у нас просроченное свидетельство. В ОФМС говорят: «А мы не знаем, что у вас там». На следующий день звонят турочакские миграционщики и говорят: «Так у вас закончилось действие свидетельства беженцев», я говорю: «Как так? Непонятно. Если бы закончилось, раньше бы в колокола били, звонили, требовали явиться». Звоню в город, в управление, представился, рассказываю, как обстоят наши дела, там девушка не в курсе, обещала разобраться и перезвонить. Ждем неделю, звонка нет. Беру тогда ноги в руки, оставляю жену с детьми в тайге, хозяйство, переправляюсь через Бию и тащусь в город пыльный. Прихожу в ОФМС, а там мне говорят: «У вас закончился срок действия, вот вам уведомление, подпишитесь на нем, пожалуйста». Смотрю на уведомление, а оно датировано августом месяцем, то есть в апреле 2017 года мне тычут в нос уведомление от августа 2016 года о том, что мне с семьей необходимо в 30-дневный срок покинуть территорию России. То есть, если не продолжили, то я бы тогда съездил к родственникам в Казахстане или Украине, погулял там недельку, вернулся снова и подал документы - на разрешение на временное проживание, на временное пребывание, либо снова как беженец и прочее. Это несложно, деньги есть, можем покататься, это несущественно. А меня активно сношают, говорят: «Вы подпишите всё-таки». Я смотрю, что ребята очень напряжены, совсем напряжены, морды красные, напуганные, на что я им говорю, что я не буду такую хрень подписывать. Тогда там же в приемной ОФМС у меня пытались отобрать свидетельство беженцев, чего я им не позволил сделать, понимая, что это у меня единственный легальный документ, в котором вклеены у меня и детки. Я понимал, что если его у меня сейчас заберут, то при выходе любой полицейский сразу под белы рученьки и в кутузку, а мне еще домой ехать, в Турочакский район. Я им заявляю: «Друзья мои, вы мне, пожалуйста, это вот самое уведомление, которое вы должны были вручить в августе согласно законодательству, либо направить, отправьте на почту, я получу, поставлю свою подпись, что я получил, и соответственно буду иметь возможность ходатайствовать и так далее. Доезжаю домой, проходит две недели, и 17 мая нам звонит глава местного ОФМС и радостным голосом сообщает: «Вы приезжайте, пожалуйста, будем продлевать вам свидетельства беженцев, документы нужно собрать». А у нас Бия совершенно сумасшедшая в это время, за три-четыре дня поднялась вода очень мощно. На тот момент еще поднялся и шквальный ветер. А говорит этот милый дядька Николай Николаевич: «Приезжайте с детьми». Я говорю: «Нет, с детьми не приедем, опасно», а он: «Ну как же так, надо делать фотографии деткам, чтобы их вклеить в свидетельство». У меня детям восемь лет, шесть и два с половиной года. Последний родился здесь, в Турочакском районе, прямо у нас в тайге, дома. А он настаивает: «Обязательно, обязательно нужно, мы же вам продлевать будем, берите деток». Ну мы как лопухи берем детей и премся в Турочак. И в кабинете миграционной службы нам говорят: «А вот нате вам протокольчик об административном правонарушении». Мы говорим: «Подождите, пожалуйста, какой еще протокольчик, мы же приехали документы продлевать?» А нам отвечают: «Для того, чтобы продолжать, нам нужно зафиксировать некий факт, что вы не уехали. Вот мы сейчас протокольчик оформим». А в этом протокольчике очень весело написано, что миграционная служба Турочакского района, проводя серьезные мероприятия по выявлению особо злостных нарушителей законодательства Российской Федерации, выявила злостных нарушителей в урочище Данилкино. И навешивая на уши очень милым образом килограмм лапши, местный чиновник сообщает, что этот протокол нужно подписать и мы пойдем как лучшие друзья в суд. Я так понимаю, что если я не согласен с протоколом, то имею право оспорить его в суде. Но, оказывается, все совсем иначе, мы мило смотрим на чудного человечка, подписываем протокол, указывая, что мы с ним не согласны и идем с ним в суд. В суде сидим целый день. У меня на руках орущий ребенок, по мере начала судебных дел понимаю, что здесь что-то не так. Потому что как только выхожу из здания суда с ребенком пописать на газон, то очень активно начинают переживать, вставать и дергаться приставы и местный миграционщик выскакивает аж бегом из здания суда. В суде оказывается, что рассматривается не данный протокол, а прошение миграционной службы о том, чтобы нас выдворить с территории России за злостные нарушения. И данный протокол является одним из документов, наряду с нашими паспортами и прочим, приложенным к делу. Держали нас там до семи часов вечера, потому что поднялся шквальный ветер в Турочаке, валит столбы и деревья, отключается электричество, нас никуда не выпускают. В итоге вечером судья выносит решение по ходатайству миграционной службы, а именно – заплатить нам штраф и выдворить с территории Российской Федерации, но не просто выдворить, а принудительное выдворение с содержанием во временном центре содержания иностранных граждан. Приезжает особая бригада из Горно-Алтайска, все капитаны, с детьми загружают в маршрутку и не давая возможности заехать домой, чтобы одеть детей, взять лекарства, решить вопрос со скотиной, а у меня козы, куры, гуси, кролики, собака, которая охраняет дом... Ни денег, ни драгоценностей, ничего вообще не позволили взять, не обращая внимания ни на мольбы, ни на просьбы. И ночью везут нас в Барнаул. По дороге ломается машина, мы сидим в ней два часа, приезжает новая машина, нас привозят, выгружают здесь. А тут – реальный «обезьянник», правда, немного причесанный, так как беженцы всё-таки, покрашен желтой краской, и телевизор висит и есть туалет, ну и нары, решетки, выйти невозможно, только четыре раза в день выходишь покурить или воздухом подышать, а там колючая проволока на заборе и все. Деньги забрали, всё забрали, телефон выдают раз в день вечером на один час, причем в нерабочее время, чтобы я никуда не мог дозвониться. Вот такая вот невеселая ситуация. Мало того, что за это время нарушены мои имущественные права и прочее. Ведь мы занимаемся тем, что строим в Горном Алтае биосферное поселение, первое, модельную площадку. И очень глупо получается, что с людьми, которые инвестируют свои силы, ресурсы, знания, время, деньги, поступают, мягко говоря, паршивенько. По сути, эта ситуация приключилась потому что кто-то в миграционной службе прикрывает свою задницу, и прикрывает ее посредством издевательств над нормальными людьми, которые честно трудятся, приехав на Алтай. Это очень обидно и неприятно. Мало того, у нас там строятся четыре круглых купольных дома. Не знаю, в каком состоянии моя собака, она там очень сильно страдает, по информации от соседки, он там запутался в цепи. Кто-то там что-то раскурочил, козлик у меня умер. Посадки в теплице животные съели, всю рассаду, которая росла три месяца. И самое главное – мы с тремя малолетними детьми находимся в кутузке. И только потому что какой-то чиновник прикрывает свою задницу, нас отправляют на Украину, где жгут русских. Мы отправляем отсюда жалобы в Верховный суд, уполномоченному по правам человека, генеральному прокурору и консулу Украины в Новосибирске. Заседание судебное было изначально подготовлено, организовано, потому что отец Деревягин Вадим Юрьевич, начальник миграционной службы МВД, а его сын Деревягин Юрий Вадимович – начальник отдела полиции в Турочакском районе.

Меня зовут Константин Викторович Макуха, я официально зарегистрированный фермер Турочакского района, житель урочища Данилкино, основатель эко-поселения Алтай-Звенигород.