Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Прошу прощения, если будут накладки со звуком. Дело в том, что я нахожусь вне России и, более того, как раз в это время, в этот день переезжала из славного города Венеции в не менее славный город Флоренцию. То, что во Флоренции, я еще не видела, но как раз побежала посмотреть, что происходит в Москве. И кстати говоря, о сегодняшних задержаниях. Должна вам как раз сказать, что когда я была в Венеции, какие-то товарищи ходили по площади и размахивали там старинными венецианскими знаменами на предмет отделения Венеции от Италии. И вы представляете, никто их не винтил и, в общем-то, на них особенно не обращали внимания. И как-то так, знаете, было приятно на них посмотреть, потому что думаешь: «Оказывается, все-таки, это совершенно нормальная вещь (демонстрация)». Такая же нормальная, например, как уборка мусора по утрам, что не всегда бывает в российских городах. Или теплый и дешевый хлеб по тем же утрам тоже не бывает в российских городах.