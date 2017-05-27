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Как сегодня стало известно "Листку", в Горно-Алтайске задержана руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай Наталья Елбаева. Об этом «Листку» сообщил независимый источник. Информация пока не подтверждена., но ее уже разместил портал "Новости Горного Алтая". 

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