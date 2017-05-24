Суд по моему иску против РЕН-ТВ назначен на 20 июня

17 мая в Симоновском районном суде Москвы состоялось уже второе по счёту предварительное судебное заседание по моему иску к телекомпании РЕН-ТВ и лично телеведущей Анне Чапмдан. РЕН-ТВ, как известно, 2 ноября 2016 года в передаче «Тайны мира с Анной Чапман» обвинили меня в получении финансовой поддержки политической деятельности от иностранных государств - «известно, что депутат от политической партии ПАРНАС из Республики Алтай Сергей Михайлов шел на последние выборы в Государственную Думу при финансовой поддержке немецких дипломатов и ряда крупных американских фондов, которым нужен был свой человек в российском парламенте», было сказано в передаче.

Анна Чапман, в отличие от автора этих строк (я находился в тот момент в Москве по делам связанным с кампанией референдумов по возврату выборов мэров), в процесс не явилась. Интересы РЕН-ТВ представляла женщина-юрист, которая заявила, что телекомпания иска не признаёт, мой ответ и/или опровержения добровольно транслировать не будет.

Павел Смирнов (он 17 мая успел выиграть иск по Чувашии в Верховном Суде РФ и приехать на мой процесс), заявил пару дополнительных ходатайств и судья назначил основное судебное заседание по делу на 20 июня.

Сергей Михайлов