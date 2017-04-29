Сегодня, 29 апреля, в нашем городе состоялись два митинга. Первый прошел в 11 часов, его организаовали члены КПРФ в Республике Алтай, приняло участие порядка 200 человек, в том числе представители других партий - ЛДПР, "Родина", "Справедливая Россия", "ПарНас".
Темы выступлений - недовольство высокими тарифами ЖКХ, высокими ценами на продукты питания, низкими заработными платами, появление все большего количества платных услуг в сферах образования и здравоохранения и так далее.
Позже, в 14 часов, состоялся митинг, организованный региональнгым отделением партии "ПарНас" в Республике Алтай".
На мероприятии присустствовало около 50 человек, некоторые из них критически высказывались насчет проводимой политики России на Украине и в Сирии, также отмечали высокие тарифы на ЖКУ в Республике Алтай, основное же требование - "Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу: 1. Прекратить фактическое нарушение статьи 81 Конституции Российской Федерации, тказаться выдвигать свою кандидатуру на 4-й срок в 2018-м году. 2. Незамедлительно воспользоваться своими полномочиями действующего президента, объявить о недоверии Главе Республики Алтай Бердникову А.В.
Главе Республики Алтай Бердникову А.В.: 1. Добровольно досрочно уйти в отставку. 2. Предоставить правоохранительным органам сведения о виновных в провале проекта особой экономической зоны «Алтайская долина»". (цитата из резолюции митинга).
Более подробно о выступлениях на митингах - в свежем номере газеты "Листок" и на нашем сайте чуть позже.
Соб. инф.
Ага... Ещё как. Западный ветер дует..
Задолбал ты со своим " народом" Алтаев.
То, что ты вокруг себя видишь, вовсе не народ,
Цитирую гога:
Будь я на месте Веллера, тоже так бы сделал.
Совсем оборзели кремлёвские пропагандоны.
Без вил не обойдётся.
Не знаю Гога, как у тебя там с ориентацией, но то, что ты тупица-идиот, из далека видно.
Причём тут политика, когда митинг про Тарифы Цены и Зарплаты.
Цитирую 876:
Ежегодно европейцы устраивают автосалоны, на которых хвастаются друг перед другом новыми достижениями автопрома. И только кацапни там нет, потому что нет никаких достижений. И никогда не будет. Потому и ненависть к Европе — с одной стороны, и мечты о хорошем немецком или французском авто — с другой.
Они называют тупыми американцев. Они на полном серьезе считают себя конкурентами Америки. Сидят за компьютерами, работающими на американской ОС, подключены к сети Интернет, которая придумана американцами, и называют их пиндосами! А по телевизору грозят им ядерной войной. Не грозятся конкурировать с IBM или Apple, нет, бомбу грозятся кинуть.
Россияне свиньи, Говно народ
Дурашка ты, Гога. Здесь наоборот - Михайлов поимел коммунистов, справедливороссов, лдпровцев и родиновцев, подбив их устроить в один день митинг с "Открытой Россией" Ходорковского. По все России число участников этих митингов оценивается в две тысячи все вместе, из них на Алтае оценили в 100 человек. То есть для Михайлова от этого плюшки от Ходора, а Ромашкину, Деминой, Груздеву и пр. - люлей от руководства за то что поддались на провокацию.
Это еще что, Эхо Москвы когда перечисляло города, в которых происходят задержания по проходорковским митингам, впендюрило туда Горно-Алтайск. Так что Михайлов поимел еще и Венедиктова и всех ойротских мусоров.
Как прокоментируете атаку " красного фашиста " с удиранием с поля боя.
На мой взгляд поляк всем накатал по полной.
Правильно кто то про нас сказал. " Придёт время.
Бить будут не по паспорту, Бить будут в морду "
Весь твой бред я пропускаю, но заметил ты верно - это не только политическая проститутка, но и провокатор.
И у правых и у левых сейчас есть одно общее дело - вернуть Россия на нормальный путь развития. Я, разумеется, не коммунист, но, скажем, депутату Госдумы от КПРФ Сергею Шаргунову (у которого только что сожгли в Москве квартиру за то, что он выступает против сноса 5-этажек) - сочувствую. И Веллеру сочувствую, мне его книги и выступления очень нравятся.
Не сегодня, завтра бои с экрана перейдут на площади Майдана.
Кого первыми начнём поднимать на вилы?
Тоже посмотрел, не согласен. Веллер, в принципе, мне как журналист и писатель очень нравится, но в этот раз он пришёл на эфир какой-то вздрюченный, а потом с девочкой-ведущей затеял конфликт, в общем-то., на ровном месте. Она не сбивала его умышленно, просто пыталась направлять беседу. То, что его отстранили от эфира - плохо, но тут он должен перед ведущей извиниться.
Опять теории заговора сочиняешь? Идея провести митинг 29 апреля появилась ОДНОВРЕМЕННО. Так вышло. Можно было договориться о совмещении, но я был в это время в командировке, а потом уже было поздно переигрывать.
Ведущая целенаправленно сбивала Веллера с выбранного им направления. Правильно он сделал.
Ему бы ещё и Венедикту надо бы врезать.
Посмотрите ролик ещё раз. Ведущая действовала в рамках своей работы. Я бы ещё поверил в ваше утверждение, если бы она начала сбивать Михаила, когда он про снос 5-этажек врезал. А он хорошо врезал и это РЕАЛЬНО ОПАСНАЯ ТЕМА - вон, Сергею Шаргунову квартиру сожгли. Но она молчала. А что касается судеб Европы, тут Михаил, на мой взгляд, несколько углубился в дебри и она пыталась его поправить, а он психанул. Новолуние было, вот и всё объяснение.
То есть Ромашкин и компания сами с Ходорковским договорились, без твоего участия? Ай, молодца!
Не хер Веллеру на ЭХО делать.
Ему давно надо свою телестудию открывать.
Я бы скорее предположил, что КПРФ попросили провести акции, чтобы ПЕРЕКРЫТЬ акции "Открытой России". Но тут надо глянуть, а что было в других регионах...
Если у Веллера на его телестудии будет расшифровка его текстов, с удовольствием подпишусь. Я его стараюсь читать на "Эхе", а не слушать.
По конфликту с Бычковой - остаюсь при своём мнении. Веллер был взбудоражан, полез в какие-то дебри, ведущая попыталась его поправить, а он психанул. Будем надеяться, они помирятся.
Веллер на пропагандагандоновскую кремлёвскую кухню начал глаза всем открывать, вот Бычкова и заелозила.
Вспомнилось. Веллер как-то запузырил стакан в ведущего ток-шоу на ТВЦ. Не так давно. И не было никаких взрывов негодования по этому поводу.
А с Бычковой - прям бурлит фейсбук. Т.е. в Бабаяна можно. А в студии "Эха" - нельзя. Бабаян-то он чужой, он пропагандон. А Бычкова - своя.
И стоны про наипрофессиональнейшую и умнейшую Бычкову. В связи с этим вспомнились ее эфиры с В.Ерофеевым. Она хихикала, как второгодница из паршивой школы, над фамилиями писателей и философов, которые называл Ерофеев. Ну, как русские туристы высокоразвитые ржут над финской вывеской "Bonus Jopa" на гипермаркете "Призма". Они же в "йопа" видят или ж***у или нецензурщину.
Сёрен Кьеркегор вызвал у нее приступ ржаки, переспрашивать стала Ерофеева... "Как-как? Сёрен?" И таких эпизодов до дури, море.
Запретили не Свидетелей Иеговы. Запретили свободу совести и вероисповедания. Не может быть свобода для одних и не свобода для других. Это по другому называется. И общество проглотило. И евангельские церкви трусовато отмолчались(ничего, придут и за вами). И правозащитники. И все, все, все... .
**************************************************************************************************************************************Гавно народ в России
Что значит впендюрило? прежде чем какую то чушь пороть, соизвольте прийти и сами посмотреть. В момент начала митинга были задержаны Смирнов П. и Пастухов П., и доставлены в следственный комитет.
Цитата:Копию протокола задержания П.Смирнова покажите.
Во-вторых, Смирнов, кажется, штатный юрист Листка? Почему не защитил?
В-третьих, что за экстремизм?
В-четвертых, почему всё это привязали к митингу и пропиарились тем на Эхе?
Вопросы 1-3 - глупые, читайте комментарии выше.
А зачем местные полицейские и СК нас пропиарили на Эхе - это вопрос уже к ним. :-)
Ну ладно...
Считайте себя "задержанными" героями.
Ну что, Амыра с Гогой притихли?
Доходит? Россия не Корея. Россия наполовину Европа. Вот только запрягает долго.
Поставят фашистов красных и в России к стенке.
Директор 105 150 110 900
Прораб 75 500 78 300
Программист 74 050 78 050
Врач 68 300 72 000
Учитель 64 000 67 450
Фрезеровщик 60 050 63 300
Сварщик 59 700 62 900
Сантехник 57 900 61 000
Менеджер 57 200 60 300
Электромон. 56 700 59 750
Юрист 52 200 55 000
Водитель 51 450 54 200
Монтажник 50 100 52 800
Арматурщик 50 100 52 800
Бетонщик 50 100 52 800
Веб-дизайнер 48 650 51 300
Фармацевт 48 100 50 700
Продавец 46 550 49 050
Медсестра 45 550 48 000
Бухгалтер 42 000 44 250
Воспитатель 41 500 43 750
Журналист 39 000 41 100
Маркетолог 37 200 39 200
Грузчик 36 500 38 500
Администрат. 35 900 37 850
Операттелеф 35 500 37 400
Охранник 35 400 37 200
Экономист 33 600 35 400
Горничная 33 500 35 300
Парикмахер 33 100 34 900
Курьер 32 600 34 350
Кладовщик 31 500 33 200
Повар 31 500 33 200
Психолог 30 000 31 600
Секретарь 29 600 31 200
Кассир 29 500 31 100
Дворник 28 400 29 900
Уборщица 26 900 28 350
Мойщица 25 000 26 350
Москвичи на 1 майской демонстрации требуют Достойных зарплат
Кремляди москвичам конечно пофортят и останутся при власти. да только вот Сибирь, как липку обдерут опять.