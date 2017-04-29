Сегодня, 29 апреля, в нашем городе состоялись два митинга. Первый прошел в 11 часов, его организаовали члены КПРФ в Республике Алтай, приняло участие порядка 200 человек, в том числе представители других партий - ЛДПР, "Родина", "Справедливая Россия", "ПарНас".

Темы выступлений - недовольство высокими тарифами ЖКХ, высокими ценами на продукты питания, низкими заработными платами, появление все большего количества платных услуг в сферах образования и здравоохранения и так далее. 

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Позже, в 14 часов, состоялся митинг, организованный региональнгым отделением партии "ПарНас" в Республике Алтай".

На мероприятии присустствовало около 50 человек, некоторые из них критически высказывались насчет проводимой политики России на Украине и в Сирии, также отмечали высокие тарифы на ЖКУ в Республике Алтай, основное же требование - "Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу: 1. Прекратить фактическое нарушение статьи 81 Конституции Российской Федерации, тказаться выдвигать свою кандидатуру на 4-й срок в 2018-м году. 2. Незамедлительно воспользоваться своими полномочиями действующего президента, объявить о недоверии Главе Республики Алтай Бердникову А.В.

Главе Республики Алтай Бердникову А.В.: 1. Добровольно досрочно уйти в отставку. 2. Предоставить правоохранительным органам сведения о виновных в провале проекта особой экономической зоны «Алтайская долина»". (цитата из резолюции митинга). 

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Более подробно о выступлениях на митингах - в свежем номере газеты "Листок" и на нашем сайте чуть позже. 

Соб. инф.

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