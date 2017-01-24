Ушел из жизни депутат Госсобрания Василий Смирнов

22 января 2017 года на 61-ом году жизни скоропостижно скончался Василий Александрович Смирнов - депутат Республики Алтай шестого созыва, председатель правления СПО «Усть-Коксинское», сообщает сайт Госсобрания.

Василий Александрович Смирнов родился 23 июля 1956 года в селе Горбуново Усть-Коксинского района. Начинал работать чабаном, затем шофером в родном районе. В 1985 году с отличием закончил Новосибирский институт советской торговли. В 2002 году Василий Александрович поступил в Сибирскую академию государственной службы, где получил вторую специальность - менеджер государственного и муниципального управления.

Он много лет руководил РТП Усть-Коксинское райпо, работал на посту председателя Усть-Коксинского райпо. С 2008 по 2013 год он руководил Советом депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район», а в дальнейшем усть-коксинцы доверили ему мандат депутата республики, который он с честью нес последние годы, отстаивая интересы земляков на уровне региона. За усердие, трудолюбие, особый вклад в развитие родного Усть-Коксинского района Василий Александрович был удостоен медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.